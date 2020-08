Kultūra, vēsture, daba un sports: 10 aizraujoši Palangas apskates objekti

Nelielā Lietuvas kūrortpilsēta Palanga līdztekus tradicionālajām apskates vietām, piemēram, ikoniskajam pastaigu molam vai greznajam Dzintara muzejam, piedāvā virkni citu aizraujošu apskates vietu un nodarbju, ko pēc savas gaumes, noskaņojuma un arī laikapstākļiem varēs izvēlēties ikviens pilsētas viesis. Sākot no vēstures un kultūras izzināšanas un beidzot ar sportiskām izklaidēm dabā – Palanga neliks vilties!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Palangas senās villas

Palangas vecās villas aizvedīs jūs 100 gadus senas vēstures pastaigā. Maršrutā kopumā apskatāmas 27 vēsturiskas kūrortpilsētas villas no 19. gadsimta beigām un 20. gadsimta sākuma, kā arī citi nozīmīgi objekti, kas raksturo kūrorta arhitektūru. Tās ir gan unikālas koka, gan ķieģeļu ēkas, kas atzītas par Palangas kultūrvēsturisko mantojumu un raksturo pilsētas attīstību no pagājušā gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Visu vēsturisko villu saraksts pieejams šeit.

Foto: Publicitātes foto

Muzikālā strūklaka

Vasaras periodā muzikālā strūklaka priecē Palangas iedzīvotājus un viesus ar krāšņu mūzikas, gaismas un ūdens šovu, kura radīšanā var piedalīties ikviens – ar īsziņas starpniecību pasūtot iemīļoto melodiju no īpaši izveidota mūzikas saraksta. Strūklakas šļakatu augstums, virziens, intensitāte un krāsa attiecīgi atšķiras katrai dziesmai. Cena par šo pakalpojumu ir trīs eiro. Tāpat ik dienu notiek stundu garš bezmaksas šovs. Strūklakai ir 260 dažāda izmēra ūdenskrāni, no kuriem līdz pat astoņu metru augstumam šļācas 4,3 tonnas ūdens, kas izkrāsojas 48 dažādās krāsās. Adrese: Jūrates iela 19A.

Foto: Publicitātes foto

Palangas skulptūru parks

Skulptūru parks izveidots 1982. gadā un atrodas Vītauta un Simpsona ielas krustojumā. 2008. gadā – par godu parka 25. jubilejai – to pilnībā atjaunoja un papildināja ar vairākām vērtīgām skulptūrām no Lietuvas Mākslas muzeja krājuma. Kopumā atjaunotajā parkā apmeklētāji var apskatīt 28 skulptūras, kuras Palangas pašvaldībai nodevis Lietuvas Mākslas muzejs. Līdztekus virknei atzītu pašmāju tēlnieku darbu parkā atrodas arī vairāki vērtīgi ārvalstu mākslinieku darbi – Ukrainas, Armēnijas, Igaunijas un arī Latvijas. Adrese: Vītauta iela 39A.

Foto: Publicitātes foto

Palangas Botāniskais dārzs

Botāniskais dārzs, kas aizņem 100 hektārus lielu platību, ir viens no skaistākajiem parkiem Lietuvā. Tajā aug aptuveni 500 dažādu koku un krūmu, galvenokārt skujkoku, no kuriem puse ir ievesti, bet puse – vietējās izcelsmes. Tāpat dārzā ir vairākas krāšņas ziedu dobes, ovāls rožu dārzs, terase, vairākas ūdenstilpes, pludmale un smilšu kāpas, kas parka teritorijā stiepjas aptuveni 1,5 km garumā, kā arī septiņas skulptūras un vairākas arhitektoniskas būves. Adrese: Vītauta iela 15.

Foto: Publicitātes foto

Tēlnieka Antana Monča māja-muzejs

Lietuvas trimdas mākslinieka Antana Monča māja-muzejs ir vieta, kuru novērtēs ne tikai mākslas cienītāji, bet arī bērni, jo visas skulptūras šajā muzejā drīkst aiztikt ar rokām – tāda bijusi paša mākslinieka vēlme. Mončis, kurš 1921. gadā piedzima Kretingas apgabala Monču ciematā, Otrā pasaules kara laikā emigrēja uz Franciju, kur arīdzan palika un strādāja. Muzejā apskatāmas un aptaustāmas vairāk nekā 200 modernisma skulptūras, grafiskie darbi, maskas, kolāžas un svilpes, ko mākslinieks novēlēja dzimtās vietas muzejam pēc savas nāves. Vairāk informācijas – muzeja mājaslapā.

Foto: Publicitātes foto

Palangas ebreju mantojums

Ebreji Palangā dzīvojuši kopš 15. gadsimta otrās puses, bet 17. gadsimtā jau veidoja lielāko daļu pilsētas iedzīvotāju un darīja visu, lai mazo kopienu pārvērstu par plaukstošu pilsētu, pārsvarā nodarbojoties ar amatniecību un tirdzniecību. Pēcāk tika uzbūvētas gan sinagogas, gan reliģijas mācības skolas, gan arī banka, taču 1938. gada ugunsgrēkā gandrīz viss ebreju kvartāls tika nopostīts. Pēc vācu okupācijas ebreju kopiena cieta no represijām, daudzi Palangu pameta. Pēc neatkarības atjaunošanas pilsētā bija vairs tikai 26 ebreji. Palangas ebreju mantojuma saraksts, kurā ir gan piemiņas vietas, gan nozīmīgas kultūrvēsturiskas būves un objekti, pieejams šeit.

Foto: Publicitātes foto

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesbraukšanas baznīca

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesbraukšanas baznīcu Palangā uzcēla pirms vairāk nekā 100 gadiem saskaņā ar neogotikas arhitektūras varenuma etaloniem. Baznīca lepojas ar iespaidīgu kanceli un trim prasmīgi izgatavotiem marmora altāriem, kas rotāti ar speciāli no Francijas vestiem bareljefiem. Centrālajā altārī atrodas 17. gadsimtā tapusi Dievmātes Marijas glezna, savukārt malējie koka altāri ir saglabāti no iepriekšējās koka baznīcas, kas atradās šajā vietā. Baznīcas tornī apmeklētājiem bez maksas pieejams arī skatu laukums, kas atvērts no pirmdienas līdz sestdienai no pulksten 9.00 līdz 17.30, bet svētdienās no pulksten 13.30 līdz 17.30. Adrese: Vītauta iela 51.

Foto: Publicitātes foto

Aktīvās atpūtas taka "Labrytys"

Fitnesa taka "Labrytys" atrodas pie piekrastes priežu meža netālu no Bērnu parka un ir ideāli piemērota vieta aktīvās atpūtas cienītājiem svaigā gaisā. Takas kopējais garums ir seši kilometri, un pa vidu tai piecās vietās atrodas speciāli izbūvēti āra trenažieru un vingrošanas laukumiņi. "Labrytys" arī ir aprīkota ar velosipēdu novietnēm, koka soliņiem un atkritumu tvertnēm, tāpēc vietējie iedzīvotāji šo taku ir iecienījuši kā aktīvās atpūtas vietu ne tikai vasarā, bet arī citos gadalaikos. Atrašanās vieta: no Jūrates ielas līdz Kontininku ielai.

Foto: Publicitātes foto

Palangas veikparks

Palangas veikparks ir pirmais aktīvās ūdens atpūtas komplekss Palangā. Tas atrodas ērti sasniedzamā vietā – vien trīs kilometrus no pilsētas centra. Tajā pieejamas vairākas ūdens trases ar dažādas sarežģītības šķēršļiem, kurās vienlaikus sportiskajām izklaidēm var nodoties vairākas cilvēku grupas, 200 kvadrātmetrus liela terase, kā arī sulu, kokteiļu un suši bārs. Īpaši pievilcīga vieta saulainā laikā laiskai zvilnēšanai ir virs neparasti skaidrā karjera ūdens iekārtie šūpuļtīkli. Adrese: Liepājas šoseja 1D.

Foto: Publicitātes foto

Palangas sporta arēna

Palangas daudzfunkcionālā sporta arēna ir unikāls arhitektūras darbs, kas pēc formas atgādina vilni un vēja noliektas priedes, un priede kā materiāls tika izmantota arī arēnas būvniecībā. Arēna paredzēta ne tikai profesionāliem sportistiem – uzspēlēt basketbolu vai galda tenisu ir aicināts ikviens. Īpaši iecienītas ir divas modernās sporta kompleksa treniņu zāles, kurās profesionālu treneru vadībā notiek gan maksas, gan arī bezmaksas nodarbības. Savukārt āra sportošanai pieejams atjaunots stadions ar septiņiem skriešanas celiņiem, kas atbilst starptautisko vieglatlētikas sacensību standartiem. Adrese: Sporta iela 3.