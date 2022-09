Lietuvas muzeju ceļvedis: no dzintara izstādēm līdz pagrīdes tipogrāfijai

Laiks kļuvis vēsāks un jau jūtams rudens, kas nozīmē – īstais laiks doties muzeju tūrēs. Arī baudot īsākas vai garākas brīvdienas Lietuvā, noteikti jādodas izzināt vietējos muzejus, kuros var iepazīt vietējo kultūru, arhitektūru un dabu, kā arī papildināt savas zināšanas, uzsver Lietuvas kūrortu asociācijas pārstāve Latvijā Zane Bērziņa.

Netradicionāli muzeji Anīkščos

Anīkšči vienmēr apmeklētājus priecēja ar lieliskiem dabas skatiem – ezeriem, zaļajiem pauguriem un iespaidīgajiem Šventajas upes krastiem, taču ne mazāk populāri ir arī vietējie muzeji, mājsaimniecības un darbnīcas.

Dodoties brīvdienās ar ģimeni, var apmeklēt Zirgu muzeju. Te ir iespēja vērot audēju, keramiķu un maizes cepēju darbu, kā arī uzzināt kalēja, juveliera un kokgriezēja amata noslēpumus. Muzejā apskatāmi dažādi eksponāti, sākot no lauksaimniecības instrumentiem, līdz pat seniem kokgriezumiem. Turklāt muzeja teritorijā iespējams izbaudīt braucienus zirga pajūgā vai kamanās.

Savukārt netradicionālās mākslas cienītāji novērtēs tautas mākslinieka Staņislava Petraškas akmens gleznu pastāvīgo ekspozīciju. Lai iemūžinātu savas dzimtenes ainavas un Lietuvas nacionālos simbolus, gleznotājs izmantoja unikālu glezniecības tehniku, veidojot gleznas no akmens putekļiem. Apmeklējuma laikā var gan apskatīt gleznas, gan izmēģināt akmens glezniecības tehniku.

Skaistajā Šeimīnišķēļu pilskalnā ir iespēja apmeklēt vēsturisko kompleksu, kur atrodas skatu torņi un ekspozīcijas, kuras iepazīstina ar bijušās Šeimīnišķēļu (Vorūtas) pils vēsturi. Tāpat ir apskatāmi seno laiku Lietuvas arheoloģiskie atradumi no 13. un 14. gadsimta. Ikviens apmeklētājs pils pagalmā var mēģināt šaut ar loku, mest šķēpu un saviem spēkiem censties piešķilt uguni, izmantojot tikai senos paņēmienus. Tāpat iespējams vārīt tēju uz ugunskura, vīt virvi un spēlēt senlaiku spēles.

Piekrastes kultūras izzināšana Neringā

Viens no Neringas unikālākajiem dabas objektiem ir Kuršu kāpas, kuras reizi dzīvē jāapmeklē ikvienam. 1969. gadā tika atklāts arī Kuršu kāpu muzejs, kurš atrodas skaistā Nidas evaņģēliskās baznīcas ēkā. Apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar izstādi, kas stāsta par Kuršu kāpu un Neringas apkaimes veidošanos, vietējiem cilvēkiem, dabu un tradicionālajiem amatiem.

Baltijas valstīs dzintars ir pielīdzināms zeltam. Savukārt Mizgiris dzintara muzejs ir unikāls ar savu bagāto un izmeklēto dzintara akmeņu un mākslas darbu kolekciju, ko papildina virtuālais stāstījums. Tas atklāj dzintara vēsturi, tā formas, krāsas un apstrādes metodes, kā arī tā pielietojumu. Muzejā eksponēti dzintari ne tikai no Baltijas reģiona, bet arī no daudzām citām pasaules valstīm. Lielākais no tiem ir trīs kilogramus smags, toties citi ir īpaši ar to, ka tajos var saskatīt gliemežvāku un kukaiņu nospiedumus.

Arī sporta aktivitāšu un adrenalīna cienītājiem būs ko darīt muzeju tūrē. Nidā atrodas 52 metrus augstais Urbo kalns, uz kura slejas 1944. gadā vācu armijas uzspridzināta un pēc gada atjaunota 29,3 metrus augstā Nidas bāka. Tā tiek dēvēta par romantiskāko bāku Lietuvas piekrastē. Skats neapšaubāmi ir pasakains, un adrenalīns, ko izjūt šādā augstumā, ir elpu aizraujošs.

Kauņas kultūrvēsturiskais mantojums

Kauņas rajons tiek uzskatīta par Lietuvas zaļo smaragdu. Pateicoties neskartajai dabai, kā arī Kauņas lagūnas dabas parkam un daudzajiem pilskalniem, reģions piesaista lielu tūristu uzmanību. Taču labākais veids, kā uzzināt par Kauņas rajona kultūrvēsturisko mantojumu, ir apmeklēt kādu no muzejiem.

Lai baudītu īstu renesanses arhitektūru, kuru papildina modernā māksla, savā apskates objektu sarakstā jāiekļauj Kauņas rajona muzejs. Neparastais muzejs izveidots Raudondvara muižā – vienā no iespaidīgākajiem renesanses arhitektūras pieminekļiem Lietuvā. Muzejā apskatāma komponista Juoza Naujalija piemiņas ekspozīcija, kura iepazīstina ar komponista dzīvi un daiļradi. Muzeja telpās atrodas arī modernās mākslas izstādes, kā arī iespaidīga stikla istaba, kura ļauj ielūkoties abstraktajā un neparastajā muzeja identitātē.

Lai uzzinātu, kā lietuviešu senči patiesībā dzīvoja un kādus instrumentus savā ikdienā izmantoja, jādodas uz Kauņas tradicionālo amatniecības centru. Šeit zem klajas debess apskatāma lauksaimniecības tehnika, tvaika mašīnas, automašīnas, amatnieku darbarīki, kā arī starpkaru periodā izmantotie sadzīves priekšmeti.

Viena no noslēpumainākajām vietām, kuru jādodas apmeklēt, ir pagrīdes tipogrāfijas muzejs "AB". Tipogrāfija "AB" slēpj ārkārtīgi interesantu un noslēpumainu pagājušā gadsimta stāstu. Vecajās telpās ierīkots muzejs par godu tipogrāfijas darbam Lietuvas tautas labā. Pagrīdes tipogrāfijas ēka ir vienīgais šāda veida slēpnis Lietuvā, kuru padomju drošība nebija atklājusi. Pašā slēptuvē ir iespēja aplūkot dziļi zemē izveidoto tipogrāfiju, pretpadomju cīņas dokumentu kopijas, pagrīdes preses izdevumus un padomju varas pretinieku fotoattēlus. Tipogrāfija "AB" iekļauta arī vēsturiski nozīmīgo aukstā kara objektu sarakstā.

Garīgais mantojums Traķos

Traķi apmeklētājus piesaista ar ezeriem bagāto ainavu un viduslaikos būvēto piļu kompleksu. Lai izprastu Traķu sarežģīto un bagāto vēsturi, jāapmeklē Traķu sakrālās mākslas muzeju. Tas atrodas restaurētā dominikāņu klostera kapelā, kur muzeja ekspozīcijas iepazīstina apmeklētājus ar priesteru apģērbu un tam raksturīgiem aksesuāriem. Šeit eksponēts arī ornāts – greznākais un nozīmīgākais liturģiskais apģērbs. Sakrālās mākslas ekspozīcijās var apskatīt arī daudzus unikālus mākslas darbus, kā arī dažādas skulptūras, piemēram, svēto Jonu Nepomuku. Bet par ekspozīcijas pērli kļuvusi lietuviešu tautas mākslā reti sastopamā skulpturālā kompozīcija "Pēdējais vakarēdiens".

Savukārt mākslas un arhitektūras baudītājiem jāapmeklē Traķu salas pils. Šeit var iepazīt juvelierdarbu izstrādājumus, kurus senajā Traķu pilsētā nēsāja pils dāmas un drošsirdīgie bruņinieki. Svētku laikā tiek demonstrētas arī daudzas citas prasmes: kokgrebšana, grāmatu iesiešana, kalšana, seno makšķerēšanas piederumu izgatavošana un citas. Var arī iemācīties no stikla lauskas izgatavot zīlītes, kult sviestu, siet sieru un liet bronzu.

Traķu šokolādes skulptūru muzejs ir pirmais šāda veida muzejs Lietuvā. Muzejā ir iespēja apmeklēt četras izstāžu telpas, kurās kopumā apskatāmas vairāk nekā 100 šokolādes skulptūras. No šokolādes ir izgatavots gan jaguārs, gan pirāts, gan indieši un citi varoņi un tie visi atbilst dabiskajam izmēram. Mazākā skulptūra, kas atrodas muzejā ir cilvēka plaukstas lielumā. Un jā – tiešām viss izgatavots no šokolādes!

Dabas izzināšana Ignalinā

Ignalina ir neliela kūrorta pilsētiņa. Tās tuvumā ir apmēram 200 ezeru, kurus ieskauj meži, padarot Ignalinu par pievilcīgu galamērķi dabas baudīšanai. Lai labāk iepazītu Ignalinu un tās apkaimi, noteikti jādodas uz Ignalinas novada muzeju. Šajā muzejā var iepazīties ar pilsētas un tās iedzīvotāju vēsturi, paražām un tradīcijām. Etnogrāfiskajā ekspozīcijā apskatāmi dažādi 19. un 20. gadsimtā izmantoti sadzīves instrumenti: antīki gludekļi, stelles un mēbeles. Šeit ikvienam ir iespēja novērtēt senču smago darbu senajās dienās un salīdzināt to ar mūsdienām.

Savukārt skaistajā, mežu ieskautajā Ažvinčiu ciemā, izveidots Ignalinas dabas muzejs. Tajā izvietoti vairāki desmiti dzīvnieku izbāzeņi un dažādu dzīvnieku ķermeņa daļu paraugi. Muzeja apmeklējums kalpos kā dzīvnieku anatomijas stunda, kura ļauj pavērties uz dzīvo dabu no cita skatpunkta.

Medus pavisam noteikti ir viens no vērtīgākajiem un gardākajiem dabas produktiem, tāpēc jāapmeklē Biškopības muzeju. Šeit var nogaršot daudz un dažādus medus veidus, kā arī atpūsties muzeja teritorijā, savukārt muzeja iekštelpās var apskatīt interaktīvos eksponātus, kuri apmeklētājiem ļauj paviesoties virtuālajā biškopja mājā, darbnīcā un pat pašā bišu stropā.

Dzintara iepazīšana Palangā



Lai iepazītu Palangas apkaimi, vēsturi un iedzīvotāju ikdienas gaitas, jāapskata Palangas kūrorta muzejs. Tas ir iespaidīgs arhitektūras piemineklis, kas cieši saistīts ar pilsētas vēsturi. Muzejā glabājas dažādi arheoloģiski, vēstures, foto, numismātikas, mākslas un cita veida eksponāti.

Arī Palangā ir Dzintara muzejs. Tas dibināts 1963. gadā, kādreizējā grāfa Feliksa Tiškeviča muižā. Muzejs atrodas krāšņajā pilī Birutes parka centrā un ir viens no apmeklētākajiem muzejiem Lietuvā. Muzejā var apskatīt vienu no pasaulē lielākajām dzintara un no tā darināto rotaslietu kolekcijām. Kopā kolekciju veido apmēram 30 tūkstoši eksponāti. Savukārt pils atjaunotie vēsturiskie interjeri gan atspoguļo grāfu dzīvi, gan apbur apmeklētājus.

Bet suņu mīļotājiem vienreiz mūžā noteikti jāapmeklē Suņu muzejs Palangā. Muzeja ekspozīcija sastāv no privātas suņu suvenīru kolekcijas, kurā ir gandrīz 6000 eksponāti no 40 pasaules valstīm.

Druskininki kulinārais un kultūras mantojums

Druskininki ir kūrortpilsēta pie Nemunas upes, kura pazīstama ar sanatorijām un spa centriem, taču tā ir bagāta arī ar dažādiem muzejiem. Apburošais Druskininku pilsētas muzejs atrodas pašā pilsētas centrā. Šeit ikvienam apmeklētājam ir iespēja iepazīt pilsētas vēsturi, kā arī iemīlēt ēkas majestātisko arhitektūru.

Saldumu mīļotājiem patiks Lietuvas nacionālās kūkas – Šakotis muzeja apmeklējums. Lai rastu atbildes uz jautājumiem par šo nacionālo kūku, jāapmeklē maiznīca "Romnesa". Šeit ikviens var saviem spēkiem pagatavot un izcept šakotis kūku, kura vienmēr sanāk garda.

Mikaloja Konstantīna Čurļoņa memoriālais muzejs piemērots mākslas un mūzikas cienītājiem. Muzejs ierīkots komponista un mākslinieka vecāku mājā, kur arī viņš pavadīja visu savu mūžu. Ekspozīcijas memoriālo daļu veido divas koka mājas, kuras iepazīstina ar dzimtas vēsturi. Vienā no tām atrodamas ģimenes klavieres un citi autentiski priekšmeti no dzimtas mantojuma. Otra ēka ir veltīta Čurļoņa studijai. Muzejā atrodas mākslinieka mākslas, biogrāfijas un ģimenes vēstures ekspozīcijas.

Dabas mantojuma cildināšana Birštonā

Birštona ir neliels kūrorts, kuru dēvē arī par 70 avotu kūrortu. Kūrorta vēsturi iespējams izzināt Birštonas muzejā. Tas atrodas koka villas ēkā, kura ir īpaša ar savu neparasto arhitektūru. Apmeklētājiem ir iespēja apskatīt ekspozīcijas, kuras iepazīstina gan ar senāko laiku, gan ar mūsdienu vēsturi. Pusstundas laikā var uzzināt interesantākos faktus par kūrorta vēsturi un apskatīt vairākus vēsturiskus un mākslas eksponātus. Turklāt muzeja apmeklējums ir bezmaksas.

Birštonas sakrālais muzejs atrodas bijušajā draudzes ēkā. Daudzi apmeklētāji vizīti muzejā nodēvējuši par "patiesu atpūtu dvēselei", kas liecina par muzeja harmonisko gaisotni. Muzejā īpaša uzmanība tiek pievērsta skulptūru ekspozīcijām. To lielākā daļa izveidota Žemaitijā 19. gadsimtā, bet UNESCO šīs skulptūras iekļāva Lietuvas dievību nemateriālā mantojuma sarakstā.

Nemunas loku reģionālais parks ir viens no Birštonas dabas dārgumiem. Parkā var apskatīt dabiskās strautu ielejas ar unikālām atverēm, atsegumus un skaistos lapegļu mežus. Nemunas upes krastos atrodas īpašas vietas, kuras jāapmeklē ikvienam dabas baudītājam, kurš vēlas rast mieru skaistajos dabas skatos.

Dabas parki Zarasos

Zarasi ir neliela pilsēta, kuru ieskauj septiņi ezeri. Nokļūstot Zarasos, ceļotājus sagaida pauguri, ezeri un meži, kas liek sajusties kā pasaku valstībā. Zarasi izsenis ir zināma kā Lietuvas Šveice. Gražutes dabas parka centrā ierīkota izglītojoša ekspozīcija par dabu. Šeit zinātnieki un parka speciālisti sniedz informāciju par dabas un kultūras mantojuma objektiem, parka ainavām un bioloģisko daudzveidību, kura patiešām pārsteigs pat pieredzējušus ceļotājus. Savukārt Sartu reģionālā parka centrā var noskatīties filmu par Sartu ezera rašanos, kā arī par reģionālā parka simbolu – cekuldūkuri. Atsevišķs stends ar video materiāliem ir veltīts zirgu sacīkstēm, kuru tradīcija Dusetos ir vairāk nekā 100 gadus sena.

Zarasu muzejā ikvienam ir iespēja apskatīt ekspozīcijās iemūžināto novada vēsturi, senos dokumentus, zvejas un medību rīkus un trofejas, baznīcas literatūru, apģērbus, mākslinieka Šileiķa darbus, sakrālās skulptūras, kā arī novadam raksturīgo seno audumu un gultas pārklāju paraugus.

Mākslas baudītāji var apmeklēt kultūras centru, Dusetu mākslas galeriju, kura apvieno visus vietējos māksliniekus. Modernajā galerijā darbojas trīsdimensiju projekciju ekspozīcija, kur tiek eksponēti slavenā mākslinieka Šarūna Saukas darbi. Šī būs vieta, kur smelties jaunas idejas un ļauties fantāziju lidojumam.