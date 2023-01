Madeira no A līdz Z: viss, kas jāzina, dodoties ceļojumā uz šo Portugāles salu

Portugāles salu Madeiru mēdz dēvēt par mūžīgā pavasara salu, jo tās klimats nemēdz būt nedz pārlieku karsts, nedz auksts. Tā ir lielisks ceļojumu galamērķis laikā, kad Latvijā valda ziema vai pavasaris iestājas vēlu.

Madeiru mēdz pielīdzināt paradīzei. Salas siltais klimats ļauj aktīvi atpūsties svaigā gaisā visu gadu: pastaigāties pa zaļojošiem apūdeņošanas kanāliem "levadām", izzināt muzejus un arhitektūru lielākajā pilsētā Funšalā, brīvi ceļot un atklāt salas noslēpumus un baudīt atpūtu pie okeāna vai braukt ar kuģi pa okeānu. Madeirā ir lielisks piedāvājums niršanai, sērfingam, paraplanēšanas sportam, kā arī iespējams vērot vaļus un peldēt ar delfīniem. Tā apbur ar savu mieru un dabas varenumu.

Ieceļošana

Latvijas pilsoņi un nepilsoņi var ieceļot Portugālē bez vīzas, ja plānotais uzturēšanās laiks valstī nepārsniedz 90 dienas pusgadā. Latvijas pilsoņi var ieceļot Portugālē arī ar eID karti, savukārt nepilsoņiem ceļošanai nepieciešama pase. Ceļošanas dokumentam jābūt derīgam līdz ceļojuma beigām.

Portugālē šobrīd atcelti ar Covid-19 saslimšanu saistītie ieceļošanas ierobežojumi un personām nav jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, kā arī nav jāievēro pašizolācija pēc ieceļošanas.

Klimats



Madeira ir vulkāniskas izcelsmes, tomēr aktīvu vulkānu uz salas nav. Laikapstākļi gada griezumā te ir praktiski nemainīgi. Vēsākais un lietainākais mēnesis ir februāris, kad dienā gaisa temperatūra noslīd līdz 18 grādiem, bet kopumā temperatūra ir vidēji no 23 līdz 26 grādiem. Klimats ir subtropisks un mitrs. Gan kalnos, gan pie okeāna var izbaudīt patīkamu svaigumu.

Viesnīcu specifika

Madeiras viesnīcas pazīstamas ar savu viesmīlību, profesionalitāti, draudzīgo attieksmi un lielisko virtuvi. Tās Madeirā var tuvāk un tālāk no pludmales. Salīdzinot ar viesnīcām centrā vai blakus pludmalei, tās, kas atrodas tālāk, piedāvā plašāku pakalpojumu klāstu – parasti tur ir SPA centrs, golfa laukumi (vai arī viesnīca atrodas blakus tiem) un bezmaksas transports uz un no pludmales. Ir daudz apartamentu ar nelielām virtuvēm.

Madeirā ir daudz labi attīstītu kūrortu:

Funšala – Madeiras galvaspilsēta – piedāvā tūristiem ne tikai iepazīt vēsturisko mantojumu, bet arī baudīt plašu ūdens izklaižu klāstu, piemēram, niršanu okeāna piekrastes dzidrajā ūdenī, sērfošanu Atlantijas okeāna viļņos vai ekstremālo nobraucienu pa kalnu upēm. Vakaros pilsētā atveras daudz bāri un naktsklubi. Naktsdzīve īpaši aktīva ir no ceturtdienas līdz sestdienai pēc pusnakts. Neskatoties uz Funšalas aktīvo un skaļo naktsdzīvi, kūrorts ir drošs un viesmīlīgs.

Santa Krusa ir neliels kūrorts salas austrumos, netālu no galvenās lidostas. Pilsēta ir viena no lielākajām Madeirā, tomēr tā ir daudz klusāka un mierīgāka nekā Funšala, tāpēc piemērota tiem, kas vēlas baudīt klusu atpūtu un baudīt ūdens aktivitātes. Santa Krusā atrodas vairāki parki, omulīgas vecpilsētas ielas ar kafejnīcām un vietējo preču veikaliem. Santa Krusa īpaši priecē ģimenes ar bērniem, jo šeit atrodas ūdens atrakciju parks.

Caljeta atrodas salas dienvidrietumos un ir viena no divām Madeiras pilsētām, kas piedāvā atpūtu zelta smilšu pludmalēs. Smiltis šeit tiek atvestas no Portugāles kontinentālās daļas un Marokas un izbērtas divās mākslīgi veidotās pludmalēs. Šis kūrorts ir kluss, vakaros nav daudz aktīvas aktivitātes.

Kanisa ir strauji augošā tūristu pilsēta salas dienvidaustrumu stūrī, nedaudz vairāk nekā 10 kilometrus uz austrumiem no salas galvaspilsētas Funšalas. Naktsdzīve Kanisā nav īpaši aktīva, tāpēc šis kūrorts uzrunā mierīgākus atpūtniekus. Taču aktivitātes šeit ir dažādu vecuma grupu atpūtniekiem: kūrortā ir niršanas centri un netālu (līdz 10 kilometru attālumā) atrodas golfa laukumi.

Ko apskatīt

Galvaspilsētā Funšalā atrodas daudzi vēsturiskā mantojuma objekti: katedrāle, pilsētas teātris, 18. gadsimtā celtas ēkas, bet ielas klātas ar vēsturisku melno bazaltu un balto marmoru. Vienlaikus tā ir arī mūsdienīga un daudznacionāla pilsēta, kurā atrodas lieliski restorāni un viesnīcas, daudzi veikali, kuros var atrast oriģinālus un tradicionālus priekšmetus, kā arī tirgus ar svaigiem augļiem un zivīm.

Klints Cabo Giaro atrodas dažus kilometrus uz rietumiem no Funšalas. Te 589 metrus virs jūras līmeņa ierīkots skatupunkts ar stikla grīdu. Tas ir liels pārbaudījums tiem, kas baidās no augstuma, jo zem kājām paveras dramatisks, bet skaists skats uz Atlantijas okeāna apskalotajām klintīm. Skaidrā dienā no šejienes tālumā redzama Funšalas pilsētas panorāma un zilā okeāna plašumi.

Esot Madeirā, noteikti jāieplāno "levadu" aplūkošana. Par "levadām" dēvē apūdeņošanas kanālus, kas vien 57 kilometrus garajā salā izbūvēti 2500 kilometrus garā kanālu tīklā. Apūdeņošanas kanālu galvenā funkcija ir nogādāt ūdeni no ūdens rezervuāriem un mitrām vietām uz salas ziemeļu daļu, kur saulē tas iztvaiko. Kanālu ūdens dzirda banānu plantācijas, vīnogulājus, augļu un dārzeņu dārzus, kā arī piegādā ūdeni salas hidroelektrostacijām. Lai iepazītu senatnīgo mežu un salas dabas bagātību, ieteicams doties pārgājienā pa šaurajām takām gar kanāliem. Pastaigas pa "levadu" takām ļauj iepazīt salas nomaļās vietas, kur nevar nokļūt ar sabiedrisko transportu vai motociklu. Ir pieejamai vairāki desmiti pārgājienu maršrutu: no pastaigām ģimenēm ar bērniem dažu kilometru garumā līdz sarežģītiem dienas pārgājieniem ar kāpumu 2000 metru augstumā pieredzējušiem tūristiem.

Porto Santo sala atrodas līdzās Madeirai un ir daļa no Madeiras arhipelāga. Tā lepojas ar deviņus kilometrus garu zeltainu smilšu pludmali un, neskatoties uz to, ka sala ir neliela, šeit atrodas vairākas viesnīcas, villas un daudzi restorāni. Salā tiek piedāvātas dažādas aktivitātes: golfs, izjādes, niršana un makšķerēšana. Pārgājienu cienītājiem nelielo salu ieteicams izstaigāt. Tas aizņems apmēram trīs līdz četras stundas. Nesen uzcelta lidosta Porto Santo un turp lido reisi no Funšalas.

Ko nogaršot



Espetada de Carne ir liellopa šašliks, kas pagatavots uz dzīvas uguns. Pirms gatavošanas uz iesma, tas tiek apziests ar garšvielām bagātinātu sviestu, kas cepetim piešķir īpašu garšu un smaržu.

Filete de Peixe-Espada ir tradicionāli pagatavota zobenzivs fileja. Bez šīs zivs noteikti jānogaršo arī vietējos ūdeņos zvejotus un lieliski pagatavotus jūras asarus, tunčus un foreles.

Ponča ir šots, kas sastāv no vietējā ražojuma ruma, svaigi spiestām apelsīnu un citronu sulām, kā arī medus.

Marakuja ir Madeiras "firmas zīme". Šeit to var baudīt daudz un dažādos veidos: pončā, mohito, saldējumā un, protams, svaigas.

Bananāsa garša ir umami – tas ir ļoti gards auglis, kura garšu ir grūti aprakstīt. Gatavs ēšanai auglis ir, kad tā miza pati sāk lobīties.

Madeiras vīns ir dzēriens, ko te, līdzīgi kā ponču, noteikti jānobauda. Uz salas tiek audzētas vairākas lieliskas vīna šķirnes. Par izcilākajām uzskata "Sercial", "Verdelho", "Bual", "Malmsey".

Ko vēl vērts zināt, dodoties uz Madeiru: