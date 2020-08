Noķert vasaru aiz astes jeb Brīvdabas izklaides Palangā

Baltijas vasara ir nepielūdzama – allaž neprognozējama, allaž par īsu –, un tieši tāpēc, lai maksimāli to izbaudītu un pastieptu nedaudz garāku, brīvdienas jāpavada svaigā gaisā. Un kur nu vēl labāk noķert vasaru aiz astes, kā nododoties viesmīlīgās kūrortpilsētas Palangas plašajam piedāvājumam, kas ies pie sirds gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Pastaigas un izbraucieni ar velosipēdu

Palangas apmeklējums nav iedomājams bez tās ikoniskā pastaigu mola jeb jūras tilta, no kura paveras brīnumskaists skats uz rietošo sauli. "L" veida mols ir 470 metrus garš un piesaista ne tikai tūristus, bet arī vietējos makšķerniekus. 19. gadsimta beigās mols tika uzbūvēts kā kuģu piestātne, taču vētras to regulāri nopostīja, līdz kuģniecībā to vairs nevarēja izmantot, tāpēc tas kļuva par iecienītu pastaigu vietu. Laika gaitā vētras un viļņi molu krietni vien sabojāja, tāpēc 1998. gadā tas tika pilnībā atjaunots uz betona pāļiem. Nokļūt uz tā ir pavisam vienkārši – uz molu ved Palangas galvenā gājēju iela, Jona Basanaviča iela, kas senāk rotājās ar grāfa Tiškeviča vārdu.

Savukārt Basanaviča ielas sākumā atrodas Jūrates un Kastīša skvērs ar strūklaku. Jūrate bija jūras dieviete, kura bija iemīlējusies parastā zvejniekā, par ko Pērkons viņu sodīja, neļaujot ar mīļoto satikties, savukārt dzintars ir Jūrates asaras. Iela un skvērs atrodas pilsētas vēsturiskajā daļā, kur aizvien vēl var skatīt daudz senu ēku un tradicionālās arhitektūras piemēru, no kuriem lielākā daļa ir liecības par teju 200 gadus seno kūrorta vēsturi. Senākās kūrortvillas, kas atrodas šajā ielā, ir ēku kompleksi "Gražina" un "Aldona", kas nu ir valsts kultūrvēsturiskie pieminekļi. Savukārt pati Basanaviča iela ir lieliska vieta, kur nodoties nesteidzīgai kūrortpilsētas baudīšanai, – tur atrodas daudz kafejnīcu un restorānu, dažādas atpūtas iestādes, kā arī ir vieta pilsētas svētkiem un dažādiem brīvdienu pasākumiem.

Labākais veids, kā izbaudīt Palangas Baltijas jūras piekrasti visā tās krāšņumā, ir izbraukt to ar velosipēdu. No Palangas "atiet" vairāki veloceliņi, kuru kopējais garums gar piekrasti ir vairāki simti kilometru. Tādējādi ir iespējams ne tikai izbaudīt spirdzinošo jūras gaisu un mieru, bet arī aplūkot interesantākos reģiona apskates objektus un omulīgos piekrastes ciematiņus. Pa veloceliņiem var nokļūt līdz Birutes parkam, Dzintara muzejam, Karkles kapsētai un augstākajai piekrastes klintij Lietuvā – Holandieša cepurei. Velosipēdus un citus izklaides braucamrīkus var arī iznomāt uz vietas pilsētā. Vairāk informācijas – šeit.

Palanga bērniem

Uz Palangu bez raizēm var doties arī ar bērniem, jo par aktivitāšu trūkumu jāsūdzas noteikti nebūs. Aizraujošu izklaidi sola gan piejūras mežiņā esošais Bērnu parks, gan maģiskais Pasaku parks. Bērnu parkā ne tikai atrodas iespaidīgi spēļu laukumi un atrakcijas, bet arī tiek rīkoti pasākumi, koncerti, spēles un citas bērnu izklaidei paredzētas aktivitātes. Lai gādātu par bērnu drošību, izklaides parka teritorija ir iežogota un aprīkota ar novērošanas kamerām, bet vakara stundās tiek izgaismota. Acis priecē zaļais zāliens un krāsainu ziedu dobes, savukārt vecāki, kamēr atvases šļūc pa slidkalniņu vai šūpojas, var ērti piesēst uz blakus novietotajiem soliņiem. Visā parka teritorijā darbojas arī bezmaksas bezvadu internets, savukārt izsalkumu remdināt var turpat netālu esošajā kafejnīcā. Vasaras sezonā bērnu parka darba laiks ir no deviņiem rītā līdz deviņiem vakarā. Adrese: Šermukšņu iela 1, Palanga (netālu no sanatorijas "Pušynas").

Savukārt Pasaku parks būs aizraujoša izklaide teju visai dienai gan lieliem, gan maziem. Tajā ar lietuviešu pasaku pasauli iepazīstina maģiskā vidē izkārtotas neparastas skulptūras, turklāt tās uztveramas ne tikai ar redzi, bet arī dzirdi un citām maņām. Pasaku parka veidošanā piedalījušies pilsētvides plānotāji un mākslinieki, lai apvienotu tajā laikmetīgo mākslu ar gadsimtiem senu folkloru. Ik skulptūra ir aplūkojama ne vien ar acīm, bet arī kā citādi "izmēģināma" – dažās var uzrāpties, citas kalpo kā šūpoles vai citas bērniem paredzētas atrakcijas un spēles, bet vēl citas – runā. Adrese: S. Daukanto iela 24A.

Kulturālas un sportiskas pastaigas

Kulturālu pastaigu svaigā gaisā piedāvā Palangas skulptūru parks, kas izveidots 1982. gadā un atrodas Vītauta un Simpsona ielas krustojumā. 2008. gadā – par godu parka 25. jubilejai – to pilnībā atjaunoja un papildināja ar vairākām vērtīgām skulptūrām no Lietuvas Mākslas muzeja krājuma. Kopumā atjaunotajā parkā apmeklētāji var apskatīt 28 skulptūras, kuras Palangas pašvaldībai nodevis Lietuvas Mākslas muzejs. Līdztekus virknei atzītu pašmāju tēlnieku darbu parkā atrodas arī vairāki vērtīgi ārvalstu mākslinieku darbi – Ukrainas, Armēnijas, Igaunijas un arī Latvijas. Adrese: Vītauta iela 39A.

Savukārt par Palangas pērli dēvētais Birutes parks ir tapis 19. gadsimta beigās, kad pēc grāfa Tiškeviča pasūtījuma to projektēja slavenais franču arhitekts Eduārs Fransuā Andrē. Neorenesanses stila bijušajā grāfa muižā mūsdienās atrodas Dzintara muzejs, ko arī ir vērts apmeklēt – tajā apskatāma unikāla pirms 50 miljoniem gadu dzintarā sastingusi ķirzaka. Vasaras sezonā ceturtdienu, piektdienu un sestdienu vakaros parkā notiek Palangas pūtēju orķestra bezmaksas brīvdabas koncerti, savukārt septembrī, kad tiek svinētas Birutes dienas, parks iegūst īpaši krāšņas krāsas. Adrese: Vītauta iela 15.

Sportiskāku pastaigu tīkotājiem jādodas uz fitnesa taku "Labrytys", kas atrodas pie piekrastes priežu meža netālu no Bērnu parka. Takas kopējais garums ir seši kilometri, un pa vidu tai piecās vietās atrodas speciāli izbūvēti āra trenažieru un vingrošanas laukumiņi. "Labrytys" arī ir aprīkota ar velosipēdu novietnēm, koka soliņiem un atkritumu tvertnēm, tāpēc vietējie iedzīvotāji šo taku ir iecienījuši kā aktīvās atpūtas vietu ne tikai vasarā, bet arī citos gadalaikos. Atrašanās vieta: no Jūrates ielas līdz Kontininku ielai.