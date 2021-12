Pieci jauni lidojumu galamērķi no Rīgas bezrūpīgām ziemas brīvdienām

Vai esi jau ieplānojis savu nākamo ceļojumu? Lidsabiedrības šajā sezonā piedāvā plašu galamērķu sarakstu, tai skaitā arī jaunus galamērķus no Rīgas. Lidojumi tiks veikti uz vairāk nekā 80 regulāro un čartera lidojumu galamērķiem un lidostā "Rīga" strādās 13 aviokompānijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai būtu vieglāk izlemt, kur pavadīt jaukas un bezrūpīgas brīvdienas, esam apkopojuši piecus jaunus galamērķus, ko šajā sezonā piedāvā aviokompānijas ceļojumam no Rīgas.

Kitile

Populārs un burvīgs ziemas kūrorts Somijā. Šis galamērķis būs kā radīts tiem, kas aktīvi nodarbojas ar ziemas sporta veidiem, jo Kitilē ir viens vareni skaists slēpošanas kūrorts – Levi, kur var slēpot un snovot ne tikai lietpretēji, bet arī iesācēji. Aktivitāšu Kitilē netrūkst, iespējams vērot ziemeļblāzmas, apskatīt ziemeļbriežu fermu, doties izbraucienā haskiju pajūgā vai peldēt āliņģi. Ja vēlies apskatīt brīnumaino ziemeļblāzmu, tad to var darīt izbraucienā ar sniega motociklu, taču jāpiebilst, ka šo skaisto dabas parādību ne vienmēr ir iespējams aplūkot. Pēc aktīvi pavadītā laika, pilsētā var apmeklēt spa procedūras, kas būs izcils dienas nobeigums.

Pēc aktuālās informācijas, tiešie lidojumi uz Kitili Somijā ar "airBaltic" notiek jau no 18.decembra vienu reizi nedēļā.

Foto: Shutterstock

Palermo

Sicīlijas galvaspilsēta, kas saukta arī par saules karaļvalsti ir kultūras vēstures pilna. Bagāta ar arhitektūras pieminekļiem un katedrālēm, tā glabā senu skaistumu. Piazza Vigliena ir baroka kvartāls, kas iezīmē četrus baroka stilus, tāpat apskatāma baroka baznīca Casa Professa. Pilsēta piedāvā aplūkot bizantiešu mozaīkas, arābu stila kupolu, kas dekorēta ar freskām jeb īpašu glezniecības tehniku. Šeit palmas ierāmēs gotiskās pilis un garšas ceļojums neatstās vienaldzīgu nevienu.

Lidojumu no Rīgās nodrošinās Īrijas zemo cenu lidsabiedrība "Ryanair" pa diviem lidojumiem nedēļā.

Foto: Shutterstock

Orhūsa

Otrā lielākā Dānijas pilsēta. Tā ir ļoti jauneklīga, ar dinamisku vidi, plašu āra aktivitāšu klāstu, apvienojumā ar daudzveidīgu ēdienu un dzērienu klāstu, tā būs piemērota nedēļas nogales atpūtai. Orhūsa vēsturiski bijusi vikingu pilsēta, un to aizvien var sajust pilsētas ielās. Pilsētai raksturīgs autentiskais dāņu dizains, kas saplūst ar mūsdienīgo dizainu. Netālu no pilsētas centra var aplūkot Dānijas karalienes Margrētas vasaras māju, Marselisborgas pils skaistos rožu dārzus, kurus viegli sasniegt ar velosipēdu aptuveni 10 minūšu laikā no Orhūsas centra. Šeit ir mājīga apkaime, kur visi nozīmīgākie apskates objekti atrodas pastaigas attālumā vai viegli sasniedzami ar velosipēdu.

Lidsabiedrība "Ryanair" lidojumus uz Orhūsu Dānijā, piedāvā trīs reizes nedēļā.

Foto: Shutterstock

Memmingena

Pilsēta atrodas Vācijā, lai arī maza, bet bagāta ar daudzām apskates vērtām vietām. Vecpilsēta ar daudzajiem pagalmiem, pilīm un patriciešu mājām, nocietinājumiem ir viena no vislabāk saglabātajām Vācijas pilsētām dienvidos. Ar labiem transporta savienojumiem pa autoceļiem, dzelzceļu un gaisa transportu. Pilsētas moto ir: ceļš uz attīstību un virzību tālāk nākotnē.

Pirmais reiss uz Memmingenu Vācijā bija 29. oktobrī un lidsabiedrība "Ryanair" to piedāvā divas reizes nedēļā.

Foto: Shutterstock

Bristole

Pēc gandrīz desmit gadu pārtraukuma lidostas "Rīga" maršrutu kartē atgriezīsies arī Bristole, uz kuru no Rīgas pēdējais lidojums bijis pirms gandrīz desmit gadiem. Bristole atrodas Anglijā, tā ir dinamiska, daudzveidīga un novatoriska pilsēta. Bristole bija pirmā Anglijas pilsēta, kas tika saukta par Eiropas zaļāko pilsētu. Tā ir viena no siltākajām un saulainākajām pilsētām Apvienotajā Karalistē. Šeit ir pasakaini meži – Dīna mežs, kur vari apbrīnot dabu, jo tas ir viens no Anglijas senākajiem mežiem. Dodies pārgājienā pa Brekonas bāku kalnu un tā ūdenskritumiem, kur satiec elpu aizraujošas lauku ainavas, lai arī kalnos var būt grūti uzkāpt, taču no tiem pavērsies neticami skati.

Foto: Aina Nemiro

Vasaras sezonai tuvojoties, lidojumu klāsts tiks papildināts vēl ar jauniem galamērķiem.

Aizvien Covid-19 ir sensitīvs jautājums tūrisma nozarē, tāpēc iesakām sekot līdzi noteikumiem attiecībā uz drošības pasākumiem pandēmijas laikā, kā arī aicinām iepazīties ar biļešu iegādes nosacījumiem un to apdrošināšanas iespējām. Pārdomājot savu ceļojumu, jutīsies droši un tiksi pasargāts no dažādiem pārpratumiem vai negadījumiem, dodoties ceļā.

Raksta tapšanā izmantotie informācijas avoti:"airBaltic", "The Guardian", Lidosta "Rīga", "Visit Denmark","Visit Bristol".

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.