Rodas salas fotogēniskākās apskates vietas

Ceļošana vienmēr saistās ar skaistām emocijām – atpūta, miers, brīvība un jaunatklājēja prieks. Šīs emocijas atmiņās ilgāk palīdz saglabāt fotogrāfijas. It sevišķi, ja tās papildina krāšņi dabas skati un īpaši apskates objekti. Šajā rakstā tūrisma operators "Novatours" dalās īpašāko foto vietu ieteikumos, kuras ir vērts iekļaut Grieķijas salas Rodas apciemojuma laikā.

Rodas sala, kas kādreiz bija svarīgs Grieķijas saimnieciskais un kultūrvēsturiskais centrs, atrodas netālu no Turcijas krastiem. To apskalo Egejas jūra un Vidusjūra. Tā ir trešā lielākā no Grieķijas salām. Ceļotājus šeit piesaista patīkamais klimats, atpūtas iespēju daudzveidība, burvīgā daba un pludmales. Vasaras Rodas salā vienmēr ir siltas, bet ziemās klimats ir maigs. Gadā šeit ir ne mazāk kā 300 saulainu dienu. Salā, kas ir slavena ar savu vēsturi, nemanāmi saplūst dažādas kultūras: antīkās pasaules, viduslaiku un mūsdienu. Sala pārsteidz ar savu fotogēniskumu, bet īpaši no tiem izceļamas piecas apskates vietas.

Tauriņu ieleja

Foto: Shutterstock

Tauriņu ieleja (arī titulbildē) ir idilliska un unikāla vieta, kur no jūnija vidus līdz septembrim priecē krāšņo lidoņu gaisa dejas. Šeit nav iespējams uzņemt fotogrāfiju, kuras fonā nebūtu kāds krāšņo spārnu īpašnieks. Ieleju klāj priedes un stiraku koki (tas ir Dienvidamerikā, Austrumu un Dienvidu Āzijā plaši izplatīts lapu koks ar spēcīgu, patīkamu sveķu-balzama aromātu). Diena, kas pavadīta šajā vidē, pastaigājoties pa šauriem, akmeņainiem ceļiem, aplūkojot mazos ezeros peldošās ūdensrozes, ieklausoties upju un ūdenskritumu burbuļošanā, dāvās neizdzēšami krāšņas atmiņas un foto piemiņas.

Antīkā Kamīra

Foto: Shutterstock

Pavisam citādāku noskaņu saviem viesiem dāvā Kamīra, kas atrodas salas rietumu daļā. Tā ir viena no trim senajām pilsētām, kas piedzīvoja Rodas valsts dibināšanu. Mūsu ēras 200. gadā zemestrīce izpostīja Kamīru. Arheoloģiskie izrakumi sākušies 1859. gadā, un to gaitā atklātā pilsēta kļuva par Rodas Pompejiem, kur skatāmas publiskās pirtis, tirgus laukums, romiešu mājas, divi tempļi un citas ievērojamas vietas. Šobrīd Kamīra aicina iegrimt iztēles pasaulē un dāvā virkni neaizmirstamu foto lokāciju.

''Tsambika'' vecais klosteris

Foto: Shutterstock

Klosteris ir celts Dodekaneses stilā, ar milzīgām jumta flīzēm. Tas atrodas 300 metrus virs jūras līmeņa, tādēļ, tur esot, ir iespējams baudīt neiedomājami skaistu skatu uz Rodas salu. Uz tā paša kalna tikai nedaudz zemāk atrodas jaunais klosteris, kuru, savukārt, vērts apmeklēt tā īpašā miera noskaņas dēļ, kā arī balti fotogēniskās fasādes dēļ.

Sv. Pāvila pludmale

Foto: Shutterstock

Sv. Pāvila pludmale atrodas uz dienvidiem no Lindas pilsētas. Šī pludmale izceļas ar to, ka tiek uzskatīta par vienu no gleznainākajām vietām Rodas salā. Pludmali veido divi nelieli līči, bet tās sānu malā rotājas neliela kapela. Tā lutina ar majestātisku klinšu fonu, zeltainām smiltīm un tirkīzzilu ūdeni.

''Epta Pige'' septiņi avoti

Foto: Shutterstock

Viens no burvīgākajiem apskates objektiem Rodas salā – vieta, kur saplūst septiņi avoti –, dāvā maģisku ainavu, īstu oāzi pat vasaras karstumā, burvīgu zaļojošas dabas valgmi. Visu gadu no avotiem izplūst ūdens, kas veido nelielu ezeru ar ūdenskritumu. Pie ezera jānokļūst, ejot pa šauru, 186 metrus garu, tumšu tuneli, kur līdz potītēm skalojas ūdens. Tomēr tas ir tā vērts, un ne tikai foto kārotājiem. Esot pie ezera, pārņem patiesi sapņainas pasaku valstības sajūta.

