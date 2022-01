Somu pirtis, kūpoša zivju zupa un citi ieteikumi Helsinku apmeklējumam ziemā

Ziemā Helsinkus klāj sniegs, piedāvājot skaistus skatus sirdij un dvēselei. Helsinki ir daudzu Latvijas ceļotāju iecienīts galamērķis, kur nav nekāds brīnums, ja ziemā aukstums ir pat mīnus 30 un mazāk grādu. Kāpēc ziemā apmeklēt Helsinkus? Piedāvājam piecus iemeslus, kas iedvesmos ceļojumam uz skaisto jūras pilsētu.

Helsinki dēvēta par jūras pilsētu, jo celta uz pussalām un salām Baltijas jūras krastā. Ziemā Somijas ziemeļos termometra stabiņš mēdz nokrist pat līdz mīnus 50 grādu atzīmei, bet aukstuma rekords, kas reģistrēts Helsinkos, bijis mīnus 35,9 grādi pēc Celsija. Tik auksts bijis 1987. gada 9.janvārī. Prāmju līnija "Tallink Latvija" savā mājaslapā raksta, ka gaiss šeit smaržo pēc jūras, bet ostās valda nemitīga rosība no ienākošajiem un izejošajiem kuģiem. Pilsēta mainās atkarībā no gadalaikiem un valdzina ar savu skaistumu. Pilsētas centrs ir ar viegli jaušamu Parīzes gaisotni, ar moderniem tirdzniecības centriem, lieliskiem muzejiem, skaistām baznīcām, gleznainiem parkiem un citām interesantām vēsturiskām vietām. Pilsētas skaistie parki un piekrastes salas ir populāras atpūtas vietas arī vietējo iedzīvotāju vidū.

Suomenlinna jūras cietoksnis

Foto: Visit Finland / Arttu Kokkonen



Lai arī uz Suomenlinnas salu iespējams braukt visu gadu, kuģiem pārvietojoties aukstajā ziemas vēsmā, ceļojums būs īpaši maģisks. Helsinku Tūrisma informācijas centra mājaslapā skaidrots, ka daži salas muzeji ziemā ir slēgti, taču to kompensē skats uz satriecošo salas nogāzto fortu un ledainais skats uz jūru. Pastaiga pa salu un jaukās kafejnīcās, kas atrodas krāsainajās koka mājās, ir mierpilna atpūta.

Suomenlinnas jūras cietoksnis ir UNESCO Pasaules mantojuma objekts, kas atrodas Helsinku krastā. Cietokšņa formu veido vēsturiskie notikumi Helsinku teritorijā. Šeit ir sešu kilometru gara siena, 100 lielgabali, aizraujoši tuneļi un skaisti parki. Suomenlinnā ir arī muzeji, restorāni, pieejamas ekskursijas gida pavadībā, notiek dažādi pasākumi.

Piedzīvo tradicionālo somu pirti

Helsinkus ziemā grūti iedomāties bez pirtīm. Pilsēta ir pilna ar publiskajām saunām, bet, ja patiešām vēlaties izjust ziemas pirts kultūru Somijā, tad ir vērts izmēģināt tradicionālo pirts un peldes kombināciju aukstā ūdenī. Tā ir pieredze, kuru nevajadzētu palaist garām, apmeklējot Helsinkus, it īpaši ziemā. Aktivitāte dos gan neticamu uzmundrinājumu, gan atpūtu. Viena no labākajām vietām, kur iegūt šo pieredzi pilsētas centrā, ir modernā sauna “Löyly”. Pilsētas oāze, kas aprīkota ar divām pirtīm, kas uzkarsētas līdz 90 grādu karstumam un āra klāju uz ūdens, kas ļauj peldēt jūrā.

Foto: Yiping Feng and Ling Ouyang / Helsinki Partners

Vēl viens SPA, kas atrodas pilsētas centrā netālu no Senāta laukuma ir Allas jūras baseins. Tajā ir trīs pirtis, ko uzkarsē aptuveni līdz 80 grādu karstumam – viena vīriešiem, viena sievietēm un trešā, kas ir atvērta abiem, ja vien tā nav rezervēta privātiem pasākumiem. Ir arī trīs peldbaseini – ar aukstu jūras ūdeni, ar siltu ūdeni un viens bērniem. Pilsētas centrā atrodas trīs āra baseini, kas ir Baltijas jūras ieskauti, no tiem paveras elpu aizraujošs skats uz Helsinku ostu.

Sasildies kādā no Helsinku muzejiem

Foto: Amos Rex / Tuomas Uusheimo



Kad kļūst par aukstu, var rasties kārdinājums sasildīties iekštelpās. Kāds var būt vēl labāks veids, kā to izdarīt, ja ne izpētīt mākslu labākajos Helsinku muzejos. Kilometra rādiusā no pilsētas centra atrodas četri muzeji: "Amos Rex", "Ateneum" mākslas muzejs, Helsinku mākslas muzejs HAM un mākslas galerija "Helsinki". Ziemeļvalstis ir pazīstamas ar savu dizainu, tāpēc vislabāk izbaudīt Somijas dizainu, apmeklējot Helsinku dizaina muzeju. Šis muzejs ir viens no unikālākajiem Helsinkos, jo ekspozīcijā prezentēta Somijas dizaina vēsture caur dzīviem stāstījumiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un digitālās aplikācijas.

Izbaudi ziemas āra aktivitātes

Foto: City of Helsinki / Jussi Hellsten



Helsinkos ir ļoti daudz āra nodarbju, bet aktivitāšu saraksts noteikti būs nepilnīgs, ja nepieminēsim slidošanu. Katru gadu dažādās vietās pilsētā tiek izveidotas slidotavas, kurās bez maksas var slidot pēc sirds patikas. Kā arī katru gadu ziemā Helsinki kļūst par īstu distanču slēpošanas galamērķi. Kad ir daudz sniega, Helsinki piedāvā līdz 200 kilometriem garas takas, kas var aizvest no Centrālā parka (Keskuspuisto) uz gandrīz katru pilsētas daļu. Ja esi ieinteresēts šādā piedzīvojumā, tad apskati iespējas šeit.

Nogaršo Helsinku sezonālos ēdienus



Ziemā Helsinku tirgū var baudīt kūpošu zivju zupas bļodu. Janvārī daudzi restorāni organizē "blini" jeb īpašas pankūku nedēļas, kas norisinās ar krievu kultūras noskaņu. Tradicionāli Krievijā pankūkas pasniedz ar laša ikriem un skābo krējumu, tās var nogaršot vecākajā krievu restorānā Helsinkos "Bellevue", savukārt klasiskā funkcionālisma stila restorānā "Lasipalatsi" tiek pasniegtas lielas pankūkas ar sešām piedevām.

Praktiski padomi, dodoties ceļojumā uz Helsinkiem



Aviokompānija "Ryanair" piedāvā tiešo reisu no Rīgas uz Helsinkiem, pieejami arī "airBaltic" lidojumi uz Helsinkiem, Kitili, Tamperi, Turku un Vāsu.

Helsinku Tūrisma informācijas centra mājaslapā teikts, ka Helsinku lidosta pastāvīgi ieņem statusu kā viena no labākajām lidostām pasaulē. Apkalpoti tiek aptuveni 350 lidojumi dienā uz vietām visā pasaulē, tostarp 25 tiešie lidojumi nedēļā uz Ķīnu.

Lai nokļūtu no lidostas uz Helsinkiem, nepieciešams izmantot piepilsētas vilcienus I vai P, kas ir ātrs un ērts pārvietošanās veids. Brauciens ilgst aptuveni 30 minūtes. No Helsinku lidostas dzelzceļa stacijas var doties tieši uz savu termināli, neizejot ārā. Lai nokļūtu lidostā vai no tās, būs nepieciešama ABC biļete. Vienreizējās biļetes un dienas biļetes var iegādāties, izmantojot HSL mobilo lietotni vai HSL biļešu automātus un daudzās citās tirdzniecības vietās visā pilsētā. Piepilsētas vilcienos biļetes nevar iegādāties.

Somijā var ieceļot personas, kas ir saņēmušas pilnu vakcinācijas kursu ar atzītu vakcīnu vai pārslimojušas Covid-19. Plašāka informācija par veselības drošības pasākumiem atrodama Somijas Veselības un labklājības institūta mājaslapā.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, arī "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.