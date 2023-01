'Trip Advisor' tops: ceļotāju iecienītākie galamērķi 2022. gadā

Tūrisma ceļveža "Trip Advisor" veidotāji publicējuši "The Travellers' Choice" – savu sarakstu ar populārākajiem mērķiem, uz kuriem ceļotāji vislabprātāk devās pērn. Šajā sarakstā apkopotas vietas, pamatojoties uz ceļotāju atsauksmēm un viedokļiem, kas izteikti "Trip Advisor" pērn.

1. Maljorka, Baleāru salas

Maljorka ir populārākais galamērķis Vidusjūrā, kur katrs var atrast kaut ko savai gaumei, jo sala lepojas ar skaistām pludmalēm un līčiem, iespaidīgu kalnu grēdu, romantiskiem zvejnieku ciematiem un ainaviskām lauku ainavām ar mandeļu un olīvu audzēm.

Foto: Unsplash

2. Kaira, Ēģipte

Kaira ir sena pilsēta ar metropoles auru – tā ir viena no lielākajām pilsētām Tuvajos Austrumos, tāpēc to iecienījuši ceļotāji, kas nealkst pēc miera un klusuma, bet vēlas izpētīt Ēģiptes vēsturi un kultūru trokšņainā un rosīgā vidē.

Foto: Unsplash

3. Roda, Grieķija

Viena no lielākajām Grieķijas salām, Rodas sala ir populārākais tās tūristu galamērķis. Te atrodas labi saglabājusies viduslaiku pilsēta pašos salas ziemeļos, skaistas pludmales, savukārt viesnīcu daudzveidība garantē patīkamu atpūtu katra gaumei.

Foto: Unsplash

4. Tuluma, Meksika

Tuluma ir viena no pēdējām, ko uzcēla maiji, un senās pilsētas drupas joprojām aplūkojamas šajā pilsētā un interesē ne tikai tūristus, bet arī arheologus. Ceļotāji te izbauda pludmales, vēsturi un senos tempļus, kā arī snorkelēšanu alās.

Foto: Unsplash

5. Dubrovnika, Horvātija

Dubrovnika valdzina ar tikai gājējiem paredzēto vecpilsētu un rāmo atmosfēru, ko izbauda ceļotāji, kam labāk tīk atpūta rāmā vidē, prom no metropolei raksturīgās rosības.

Foto: Unsplash

6. Ibiza, Baleāru salas

Ibiza ir viens no iecienītākajiem naktsdzīves galamērķiem Eiropā. Tā lepojas ar 160 kilometrus garo piekrasti un aptuveni 50 pludmalēm, kā arī daudziem restorāniem, bāriem, ūdens aktivitāšu iespējām un, protams, naktsklubiem. Obligātais apmeklējuma objekts Ibizā ir UNESCO Pasaules mantojumu sarakstā iekļautā vecpilsēta.

Foto: Unsplash

7. Natala, Brazīlija

Natala ir pilsēta, kurā, saskaņā ar NASA datiem, ir tīrākais gaiss kontinentā; te arī atrodas pasaulē lielākais Indijas riekstu koks. Gada vidējā gaisa temperatūra šeit ir 28 grādi, tādēļ Natalu mēdz dēvēt par "Saules pilsētu", turklāt te atrodas skaistākās pludmales visā Brazīlijā. Visvairāk tūristi te izbauda iespēju vizināties ar slēpēm lejup pa smilšu kāpām ūdenī, kas pludmalē dažviet sasniedz pat 50 metru augstumu.

Foto: Unsplash

8. Aruša, Tanzānija

Aruša ir brīnišķīga vieta, kuru iecienījuši safari entuziasti un kalnos kāpēji (te atrodas iespaidīgais Kilimandžaro), turklāt šī Tanzānijas pilsēta lepojas ar dažām no skaistākajām vietām pasaulēm, piemēram, Serengeti nacionālo parku (Serengeti National Park), Tarandžīres nacionālo parku (Tarangire National Park) un Manjara ezeru (Lake Manyara).

Foto: Unsplash

9. Goreme, Turcija

Goreme ir pilsēta, kas burtiski iegremdēta vulkāniskā klintī un vieta, kur atrodas UNESCO Pasaules mantojums – plašais Goremes nacionālais parks, kurā atrodas iespaidīgi 10. un 11. gadsimtā alās izcirsti kristiešu klosteri. Parks ir pazīstams ar saviem neparastajiem klinšu veidojumiem, kas iesaukti par "pasaku skurstenīšiem" un ir ļoti populārs apskates objekts ceļotāju vidū. Goreme ir arī lieliska vieta, kur baudīt turku virtuvi un vīnu.

Foto: Unsplash

10. Santorini

Šī ir vieta, kuru daudzi atpazīst, pat ja nekad tur nav viesojušies, jo klintīs izgrebtās mājas ledeņu krāsās, safīra krāsas ūdens, mirdzoši baltas ēkas ar debesziliem jumtiem ir pastkartes cienīga ainava, kas paliek atmiņā pat no bildēm. Lai izbaudītu Santorini mieru, ieteicams pastaigāt pa melno smilšu pludmalēm vai provinces ciematu ielām, piemēram, Imerovigli. Savukārt Oija ne velti ir slavena ar saviem krāšņajiem saulrietiem, kas izskatās kā ar mākslinieka roku zīmēti.

Foto: Unsplash

11. Parati, Brazīlija

Mazās koloniālās pilsētiņas Parati centrs ir valsts nozīmes vēstures piemineklis, kurā labi saglabājušās ēkas un ielas paredzētas tikai gājējiem. Tūristiem šeit patīk doties izbraucienā ar laivu līcī vai tuvējo salu līču flotilēm, apmeklēt cukurniedru plantācijas, doties pārgājienos, lai izbaudītu skaistos dabas skatus, vai brauciens ar vilcienu cauri Atlantikas mežam.

Foto: Unsplash

12. Aruba

Aruba ir iecienīta Karību jūras sala, kurā ceļotāji bauda sauli, jūru un sniegbaltas pludmales ar tik smalkām smiltīm kā pulveris, turklāt ūdenī mierīgi peld papagaiļzivis, kuras redzēt ir tīrais prieks. Rotaļīgu un dzīvespriecīgu noskaņu pilsētai piešķir veikali pasteļtoņu krāsās, bet paslēpties no saules un baudīt mieru var divi koka ēnā, vērojot ainavisko skatu uz jūru.

Foto: Unsplash

13. Splita, Horvātija

Splita pie Adrijas jūras lepojas ar daudziem restorāniem un vīna pagrabiem, tajā ir iespaidīgā Diokletiāna pils un mauzolejs, Nīnas bīskapa statuja un Svētā Domniusa katedrāle. Savukārt pilsētas līcī izkārtojušās vairākas jaukas pludmales, piemēram, Bacvice.

Foto: Unsplash

14. Playa del Carmen, Meksika

Pateicoties dzīvīgajai un krāšņajai zemūdens pasaulei un žilbinošajām zemūdens alām, Plaja del Karmena ir viens no populārākajiem niršanas galamērķiem pasaulē. Šis modernais zvejnieku ciems piedāvā pavadīt kvalitatīvu atpūtu, spēlējot golfu, apciemojot aizsargājamos zirnekļpērtiķus to svētnīcā "The Jungle Palace" vai izpētot senās maiju ciemata Kobas drupas.

Foto: Unsplash

15. Havaju salas

Dzīve Havaju salās ir nesteidzīga un ceļotāji to izbauda tikpat ļoti, cik vietējie. Salas dabiskais skaistums un ekoloģiskās īpašības piesaista tos, kuriem patīk pavadīt laiku brīvdabā un izbaudīt āra aktivitātes.

Foto: Unsplash

16. Luksora, Ēģipte

Luksora saista tos, kurus interesē vēsture un iespēja savām acīm redzēt valsti, kas reiz tikusi dēvēta par civilizācijas šūpuli. Luksorā ir rodamas pasaules senākās kulta celtnes un garākā sfinksu aleja pasaulē. Te aplūkojams vienīgās sievietes-valdnieces Hatšepsutas templis, kapenes Karaļu ielejā, kurā guldīts arī, iespējams, slavenākais faraons – Tutanhamons. Karaļu ieleju var izbaudīt arī no gaisa, lidojot ar gaisa balonu. Un, protams, varenā Nīla!

Foto: Unsplash

17. Dominikānas Republika

Dominikānas Republika priecē apmeklētājus ar balto smilšu pludmalēm un Viktorijas laika arhitektūru, bet skaistās pludmales padara šo vietu par tropu paradīzi zemes virsū visiem, kuri izbauda atpūtu pie ūdens.

Foto: Unsplash

18. Čārlstona, Dienvidkarolīna

Čārlstona vilina tūristus ar savu viesmīlību un vēsturisko šarmu, jo pirmskara laika arhitektūras un plašo plantāciju dēļ laiks te šķiet apstājies. Čārlstonā ieteicams izbaudīt pastaigu pa "Waterfront" parku, Franču kvartālu un "Middleton Place" pils dārzu.

Foto: Unsplash

19. Senmartēna

Senmartēnas sala vilina ceļotājus, jo tā ir mežonīga un urbāna vienlaikus. Te plešas lekni lietus meži, mirdz spoži baltas pludmales un aplūkojamas pārsteidzošas alas.

Foto: Shutterstock

20. Ziemeļmales atols

Pēdējā laikā Ziemeļmales atols vilina tūristus ar jaunām, stilīgām naktsmītnēm, kurās apmešanās ir piedzīvojums pats par sevi. Te iespējams baudīt snorkelēšanu ar bruņurupučiem, sērfošanu un citas ūdens aktivitātes.

Foto: Unsplash

21. Zanzibāra

Zanzibāras arhipelāgs, kas atrodas Indijas okeānā netālu no Tanzānijas krasta, ir elpu aizraujoša vieta, kur aizbēgt no ikdienas. Ceļotāji te novērtē dzidri zilo tirkīza krāsas ūdeni, daudzu pamesto salu apmeklējumu, kurā var sajusties ne tikai kā aizbēdzis no ikdienas, bet visas pasaules, un UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto Akmens pilsētu.