Trīs mājiņas kokos 30 minūšu brauciena attālumā no Tallinas

Kad Latvija izbraukāta krustu šķērsu, bet brīvo dienu maz, var taču aizšaut tepat uz kaimiņzemi Igauniju! Un kāpēc gan viesnīcas vietā nepalikt kaut kur tuvāk dabai, izbaudot mieru un klusumu? Šādu iespēju var izbaudīt vien pusstundas brauciena attālumā no Tallinas centra, kur savām rokām mājiņas kokos uzbūvējis Espars Sambliks, bet viņa sieva Kirsti parūpējusies par košu interjeru.

Apmēram 200 metru attālumā viena no otras uzbūvētas trīs mājiņas kokos. Tiem, kam bail no augstuma, nav jāraizējas, tās nav pašās koku galotnēs un galva, lūkojoties lejā, nesagriezīsies. Pirmo Espars uzbūvēja pirms pieciem gadiem, lai vasarā tur ar ģimeni varētu pavadīt brīvo laiku. Tomēr viņi paši tur pavadījuši tik maz laika, ka nolēmuši to izīrēt: "Mums tas nav bizness, tas drīzāk ir dzīvesstils, tādēļ gribam, lai cilvēki atbrauc to izmēģināt, lai viņi būtu tuvāk dabai."

Pirmā mājiņa tapa divus garus gadus, jo Espars to būvēja pēc izjūtām, neko īpaši neplānojot. "Man ir labs draugs, kurš gan palīdzēja tikt galā ar tehniskajām lietām, bet ķimerējos lēnītēm pats. Otro jau uzbūvēju sešu mēnešu laikā, jo pirms būvēšanas nedaudz padomāju, kā labāk darīt. Vairāk mājiņas nebūvēsim, bet šobrīd top sauna kokā – tā būs četru metru augstumā, tur būs pat duša! Un tā būs pieejama jau augustā."

Mājiņas nav pārāk dziļi meža biezoknī, bet viesi tāpat nereti redz lapsas, zaķus un briežus, gadās arī kāds alnis, kurš noiet garām. Visprivātākā ir "meža mājiņa", lai tur nokļūtu, jāšķērso virvju tilts! Mājiņā ir ērta divguļamā gulta un kamīns. Visās mājiņās iebūvēta gan tualete, gan duša, pieejami trauki, vasaras virtuve un grilēšanas zona.

Foto: Publicitātes attēli

"Mums ļoti patīk ceļošana un krāsas, es visu uzbūvēju, bet sieva iekārtoja interjeru. Katrā mājā ir dažādas lietas, ko esmu pārveduši no saviem ceļojumiem, viesi var minēt no kurām valstīm tās nākušas," stāsta Espars.

Līdzās ir dīķis, kur nopeldēties, bet pusstundas brauciena attālumā ir Rabivere purvs ar pastaigu taku un ezeru, arī tajā droši drīkst peldēties. Viesi var pieteikt, lai Espars izkurina saunu vai piepilda kubulu ar ūdeni, tāpat var doties izbraucienā ar SUP dēļiem vai kajakiem. Vienīgi tuvākais veikals ir septiņu kilometru attālumā. Espars uzsver, ka tā ir iespēja izbaudīt lauku dzīvi, tādēļ viesiem pieejami velosipēdi, lai varētu aizmīties pēc kāda saldējuma. Ja uz veikalu doties negribas, var pasūtīt vakariņas (malkas krāsnī ceptas picas), kā arī bagātīgas brokastis.

"Tie, kas grib palikt īstā viesnīcā, šī nav īstā opcija. Gaidīsim tos, kas grib atpūsties un darīt neko, izbaudīt mieru un dabu, tāpēc te nav televizora un wi-fi. Atstājiet bērnus un mājdzīvniekus mājās un ļaujieties romantikai," viņš iesaka. Jāpatur prātā, ka mājiņas viesus uzņem no aprīļa vidus līdz novembra vidum: "Mājiņās ir apkure, līdz pat mīnus 10 grādiem tajās ir patīkami nakšņot, vienkārši es noslēdzu drošības pēc ūdens padevi, lai neaizsalst caurules. Turklāt mēs gribam doties atvaļinājumā un pāris mēnešus gadā paceļot pa pasauli!"