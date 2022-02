Trīs neparastākās vietas aizraujošai nedēļas nogalei Tartu

Ja brīvdienās gribas aizbraukt maķenīt tālāk par Cēsīm vai Kuldīgu, vērts lūkoties uz mūsu ziemeļu kaimiņu pusi. Viena no Igaunijas šarmantākajām pilsētām ir Tartu, ko jau kopš seniem laikiem ietin jauneklīga, radoša un intelektuāla aura, padarot to par kārdinošu galamērķi. Lai gan teju katrs otrais latvietis kaut reizi dzīvē jau viesojies Tartu, tomēr pilsēta vilina atgriezties un izpētīt līdz šim neatklātos nostūrus. Tāpēc par apburošo vecpilsētu, Tartu universitātes ēku, rātslaukumu, romantisko studentu skulptūru, bohēmisko Karlovu, Igaunijas Nacionālo muzeju, ģimeņu vidū iecienīto zinātnes centru un apgāzto māju šoreiz nebūs ne vārda. Lasi tālāk un uzzini, ko vēl aplūkot Tartu bez jau ierastajām vietām!

Tipogrāfijas un papīra mākslas centrs TYPA: starp papīra liešanu, mākslu un drukas presēm

Paslēpies no nejaušiem skatiem, kādreizējās zābaku fabrikas telpās iekārtojies tipogrāfijas un papīra mākslas centrs TYPA. Šai vietai piemīt neaprakstāmi radoša aura, un jau no pirmajiem mirkļiem jūtams, ka centrā darbojas īsteni tipogrāfijas un papīra mākslas entuziasti. Interesanti, ka par gidiem šajā centrā bieži vien strādā brīvprātīgie palīgi vai mākslinieku rezidenču dalībnieki. Centra telpās vienuviet sadzīvo vēstures relikvijas un mūsdienīgs gars. TYPA centrs nodarbojas ar apmeklētāju izglītošanu, radošo nodarbību rīkošanu, mākslas rezidenču organizēšanu, kā arī grāmatu iespiešanu un iesiešanu.

Foto: Solveiga Kaļva

Centrā izzināms papīra liešanas process, kā arī apskatāmi un pat pačamdāmi papīra paraugi, kas izgatavoti no dažādām šķiedrām. Cik gan atšķirīgas var būt loksnes, kas visas rindojas zem vārda "papīrs"! Tāpat TYPA aplūkojami pārsteidzoši mākslas darbi, kas visi izgatavoti no papīra, lai gan pirmajā acu uzmetienā tā nešķiet. Te var pārliecināties par to, cik plaši pielietojams materiāls ir papīrs, un ko ar to var iesākt, ja piemīt iztēle, māksliniecisks redzējums un talants. Iedvesmojoši!

Foto: Solveiga Kaļva

Otrs TYPA fokuss ir tipogrāfija, kas šo centru padara par īstu zelta bedri iespiešanas un drukas vēstures interesentiem. Centrā apkopota plaša kolekcija ar drukas iekārtām, kas ļauj izsekot tipogrāfijas attīstībai laika gaitā. Gadu simtiem senās iekārtas tiek uzturētas perfektā darba kārtībā, un centrs tās piedāvā izmantot drukai. Tas, protams, ir atsevišķs pakalpojums. Ja tev ir sapnis iespiest savu grāmatu pēc kādas senas metodes, TYPA ir īstā vieta, kur vērsties pēc padoma vai attiecīgā pakalpojuma.

Foto: Solveiga Kaļva

TYPA centra apmeklējums nelīdzinās klasiskai muzeja pieredzei, jo teju visu ļauts apskatīt tuvplānā, pačamdīt, paostīt un pa īstam sajust ar visām maņām, tāpēc viesošanās tipogrāfijas un papīra mākslas centrā kļūst par īstu piedzīvojumu, no kura, iespējams, mājās dosies ar paša radītu pastkarti vai izlietu papīra loksni.

Supilinna: lauki pilsētā un koka arhitektūras šarms

Pavisam netālu no Tartu vecpilsētas meklējama kāda neparasta apkaime – Supilinna, kas tulkojumā nozīmē "zupas pilsēta". Ja pastaigā dosies ar vārdnīcu, tad ātri vien sapratīsi, kāpēc šai apkaimei ticis tāds nosaukums – te atrodama Ķirbja, Selerijas, Kartupeļa, Pāksts, Pupas iela un citas ielas, kas nosauktas dārzeņu vārdos. Sajaucot kopā, sanāk īsta zupa!

Foto: Solveiga Kaļva

Supilinna ir Tartu vēsturiskā daļa, kuras aizsākumi meklējami astoņpadsmitā gadsimta vidū, kad šī apkaime radās kā pilsētas nomale. Vietējie iedzīvotāji savos pagalmos cītīgi audzēja dažādus lauku labumus, par ko joprojām liecina amizantie ielu nosaukumi. Pastaigājoties pa Supilinnu, arī mūsdienās pārņem sajūta, ka šeit atrodami lauki pilsētā. Šarmantas koka mājeles, kas laistās visos varavīksnes toņos, plaši pagalmi, kuros joprojām zeļ burkānu dobes, un mākslinieciski apgleznotas sienas, elektrības kastes un pažobeles – staigājot pa Supilinnu jābūt vērīgam, jo dažādi jauki pārsteigumi gaida ik uz stūra.

Foto: Solveiga Kaļva

Supilinnā dzīvo aktīva vietējo ļaužu kopiena, kas regulāri rīko dažādus kultūras pasākumus savam un citu priekam, kā arī jestras un lustīgas pagalmu ballītes. Supilinnu vislabāk iepazīt, dodoties nesteidzīgā pastaigā un ielūkojoties visur, kur vīd kas neparasts.

Elektriteater: kinoteātris filmu baudītājiem

Kad pastaigas pa pilsētu nogurdinājušas, laiks baudīt kino! Kinoteātrim neierastā vietā, kādreizējā Tartu universitātes baznīcā, ierīkots Elektriteater – burvīgs arthouse kinoteātris ar savdabīgu šarmu. Tas aizguvis savu nosaukumu no pirmās kinoteātra ēkas visā Igaunijā, kas 1908. gadā tika uzcelta puskilometra attālumā no šīs vietas un nodēvēta par Elektriteater Illusioon. Vecā kinoteātra vairs nav, tomēr par tā kādreizējo eksistenci ar savu nosaukumu šodien stāsta jaunais Elektriteater.

Elektriteater telpās atrodama tikai viena kinozāle ar simt divdesmit krēsliem, bet tieši šis fakts, kā arī vēsturiskās ēkas šarms apbur ikvienu apmeklētāju. Kinozāle ierīkota ēkas trešajā stāvā, pa ceļam ļaujot notvert senatnes dvesmu. Kad kāpiens pievarēts, kino mīļus sagaida milzīga telpa ar gigantisku ekrānu, kas stiepjas pa visu sienu, kā arī kinoteātru klasika – sarkani krēsli.

Elektriteater saviem skatītājiem piedāvā pārsvarā Igaunijas un Eiropas ražojuma filmas, gan mākslas filmas, gan dokumentālās, kā arī īsfilmas, animācijas filmas un kino zelta fonda labākos darbus. Lai kino baudījums būtu pavisam patīkams, pirms katra seansa pieejama pašapkalpošanās kafejnīca, kur katrs pats var sev uzbrūvēt tēju, kafiju vai karstvīnu, par to pretī atstājot kādu naudiņu. Omulīga gaisotne garantēta.