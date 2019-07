Aicina uz grandiozām dzīrēm Kuldīgā vairāku dienu garumā

No 19. līdz 21. jūlijam trīs dienu garumā ar daudzveidīgiem pasākumiem Kuldīgas ielās, parkos un laukumos norisināsies jau divdesmit ceturtās "Dzīres Kuldīgā". Festivālā uzstāsies arī ārzemju mākslinieki, kuri Latvijā savu sniegumu līdz šim nav demonstrējuši.

Pasākumā uzstāsies dažādi Latvijā populāri mākslinieki, būs pat Alekšupītes karnevāls, dažādas sacensības, putu ballīte, stāvizrāde ar komiķiem, Baltās mājas dārza atklāšana un vairākas citas aktivitātes.

Tāpat jāpiemin, ka piektdien, 19. jūlijā, pulksten 12.45, 16.30, 18 un 21.30 un sestdien, 20. jūlijā, pulksten 11, 13, 14.30 un 18 Māras dīķī vizināsies viesis no Nīderlandes – serenāžu meistars Reiners Sijpkens ar savu ērģeļlaivu. Viņš par sevi stāsta: "Nīderlande ir ūdenszeme. Pie sevis domāju, kā es varu kļūt par ūdens mūziķi? Izgatavoju īpašu laivu, kuru apgleznoju, un nosaucu to par rieksta čaumalu. Sadarbībā ar Henku Smitu izveidoju miniatūras baznīcas ērģeles pēc tipisko holandiešu ērģeļu parauga, kur notis tiek lasītas no kartona grāmatiņām, un iebūvēju to laivā. Tad izveidoju klasiskās mūzikas aprīkojumu ar trompetēm un muzikāliem pārsteigumiem, kas labi skan ūdens pilsētās." Mūziķa aizraušanās ir neparastu mūzikas instrumentu izgatavošana – tā tapušas vēderērģeles un ping-pong ērģeles, arī dažāda veida muzikālās laivas, kas ielīksmo dažādu vecumu klausītājus. Pēdējo 25 gadu laikā mūziķis ir pateicīgs cilvēkiem, kuri viņa mūziku klausījušies no tiltiem daudzviet Holandē, Alkmārā, Venēcijā, Brigē, citviet Eiropā un visā plašajā pasaulē. Ūdens koncertos Reiners Sijpkens savā muzikālajā valodā mēģina uzrunāt cilvēkus pēc iespējas personiskāk, veltīt tiem īpašas serenādes.

Savukārt sestdienas naktī pusstundu pēc pusnakts vieglatlētikas manēžā ar vienīgo uzstāšanos Ziemeļeiropā, piedāvājot muzikāli akrobātisku šovu "Levitējošās klavieres", publiku pārsteigs spāņu mākslinieki Dāvids Moreno un Kristina Kalleja. Lielizmēra klavieres, kas karājas astoņus metrus virs zemes, ir kā simboliski vārti uz spāņu mākslinieku unikālo pasauli, caur kuriem ikviens aicināts atklāt viņu aizraujošo mīlas stāstu. Tīra dzeja, veiklība, humors, mūzika kā transportējoša valoda, deja, akrobātika, projekcijas un gaismas.

