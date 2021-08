Aicina uz Kokmuižas svētkiem, kur būs apskatāma īpaša gaismas objektu izstāde

3. un 4. septembrī Valmieras novada Kocēnos jau septīto reizi atzīmēs Kokmuižas svētkus. Kā viens no centrālajiem notikumiem svētkos būs slavenā somu mākslinieka Aleksandra Reikštaina (Alexander Reichstein) mākslas objektu izstāde "Atnācēji" ("They were here").

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izstādes atklāšana, piedaloties māksliniekam, norisināsies 3. septembrī pulksten 21.30 Kokmuižas pils parterā, kur būs apskatāmas 15 gaismas objektu instalācijas, kas īpaši izraudzītas Kokmuižas svētku tematikai. Izstāde interesentiem būs apskatāma arī svētku otrajā dienā, 4. septembrī, no pulksten 20.

Izstāde "Atnācēji" dara aizgājušos redzamus. Saskaņā ar mākslinieka pārliecību cilvēki nekad nepazūd bez pēdām – mēs joprojām dzirdam viņu vārdus, soļus un pat elpu. Ļaudis, kas jau sen viņsaulē, klīst pa dārzu, satiek viens otru un bauda dabu. Objekti, kas veidoti no izliektas stieples, apstrādātas ar luminiscējošu krāsu, ultravioletajā gaismā atdzīvojas kā spoki.

Projekts un izstāde "Atnācēji" top jau no 2015. gada, un katru gadu tā tiek papildināta ar jaunām figūrām, šobrīd to kopējais skaits ir vairāk nekā 50. Tajā ir redzamas dažādas dzīvnieku figūras, sieviešu, vīriešu un bērnu tēli. 2017. gadā izstāde bija redzama arī festivālā "Staro RĪGA".

Aleksandrs Reikštains dzimis Maskavā, bet kopš 1990. gada dzīvo un strādā Helsinkos. Bieži rada mākslu bērniem, sadarbojoties ar viņiem. Viņa darbu sarakstā ir bērnu grāmatas, skulptūras, instalācijas, kā arī lielas un interaktīvas izstādes muzejiem. Reikštaina darbi tiek plaši izstādīti arī ārvalstīs, piemēram, Islandē un Japānā.

Izstādes "Atnācēji" atklāšanas Kokmuižas svētku pirmajā dienā, 3. septembrī, paredzētas arī vairākas citas norises. Pulksten 17 Kocēnu pagasta 1. bibliotēkas velvju zālē atklās izstādi "Krogi Vidzemē pie vecās Rīgas-Pēterburgas ceļa no Zvirgzdu kroga līdz Brandeļa krogam". Par krogu vēsturi Latvijā pastāstīs novadpētniece Ineta Amoliņa. Dalībai pasākumā nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, līdz 1. septembrim, zvanot uz tālruni 26537660. Savukārt pulksten 18 Kocēnu pamatskolas mūzikas kabinetā atklās leģendārajam kordiriģentam Robertam Zuikam veltītu ekspozīciju, muzicēs Kocēnu pamatskolas talantīgie audzēkņi. Dienas izskaņā pulksten 20 pie Kokmuižas pils sāksies mūziķu Aijas Andrejevas un Jāņa Aišpura noskaņu koncerts "12 stāsti vasaras vakaram", tajā izskanēs gan Aijas un Jāņa, gan citu autoru radītās kompozīcijas.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.