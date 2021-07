'airBaltic' un 'Tez Tour Latvija' atjauno čarterlidojumus uz Burgasu

"airBaltic" sadarbībā ar starptautisko tūroperatoru "Tez Tour Latvija" vasaras sezonā atsāk čarterlidojumus no Rīgas uz Burgasu Bulgārijā. Iknedēļas lidojumi starp abām pilsētām ar Airbus A220-300 lidmašīnu tiek veikti no jūnija beigām līdz septembra vidum. Lidojuma aptuvenais ilgums ir divas stundas un 30 minūtes.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"airBaltic" maršrutu tīkla pārvaldes vadošais viceprezidents Volfgangs Reiss norāda: "Mēs regulārus čarterlidojumus uz Burgasu sadarbībā ar "Tez Tour Latvija" piedāvājam gandrīz 10 gadus, kas lieliski demonstrē labu sadarbību un spēcīgu pieprasījumu. Burgasa kā iecienīts atpūtas galamērķis ceļotājiem bijis jau vairākus gadus pēc kārtas."

Savukārt Konstantīns Paļgovs, "Tez Tour Latvija" valdes priekšsēdētājs, teic: "Priecājamies turpināt sadarbību ar aviokompāniju "airBaltic" arī 2021. gada vasaras sezonā. Nu jau 15 sadarbības gadu laikā esam atklājuši vairāk nekā 20 galamērķus, daļa no kuriem ir kļuvuši par populāriem regulāro lidojumu maršrutiem, kas tiek veikti visa gada garumā. Divu tūrisma nozares līderu sinerģija ļauj katru gadu atklāt gan jaunus čarterreisu, gan regulāro lidojumu galamērķus, tādējādi padarot Rīgu par vēl pievilcīgāku un populārāku aviosatiksmes centru Baltijas reģiona valstīs. Mēs lepojamies, ka "Tez Tour Latvija" klienti bija pirmie, kuri lidoja ar Airbus A220-300 čarterreisiem, un turpinās saņemt visaugstākās kvalitātes servisu no abiem uzņēmumiem daudzu gadu garumā, dodoties ceļojumos ar vienu no pasaulē modernākajām pasažieru lidmašīnām – Airbus A220-300."

Kā ziņots iepriekš, šovasar "airBaltic" piedāvā tiešos lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 70 galamērķiem, tostarp uz septiņiem galamērķiem Itālijā, septiņiem Grieķijā un sešiem Spānijā, kā arī uz vairākiem citiem atpūtu galamērķiem. Pilns "airBaltic" piedāvāto lidojumu saraksts un biļetes uz jaunajiem galamērķiem pieejamas uzņēmuma mājaslapā.

Ko vērts apskatīt, viesojoties Bulgārijā, lūko šajā rakstā.