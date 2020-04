Anna Kopčovska, kas pasaulē pazīstama kā Annija Londonderija (Annie Londonderry), bija Rīgā dzimusi ebreju izcelsmes amerikāņu žurnāliste, kura vēsturē iegājusi kā pirmā sieviete, kas ar velosipēdu apceļojusi pasauli. Viņas neparasto dzīvesstāstu savā grāmatā "Around the World on Two Wheels: Annie Londonderry's Extraordinary Ride" iemūžinājis amerikāņu žurnālists un rakstnieks Pīters Žoitlins (Peter Zheutlin). Annija bija viņa vecvectēva māsa.

"Es domāju, ka svarīga ir ne tik daudz Annijas ietekme uz vēsturi, ko nav iespējams izmērīt, bet gan viņas stāsta simboliskums, kas liecina par pārmaiņām pasaulē 19. gadsimta beigās. Sievietes veidoja grupējumus un rīkoja kampaņas, cīnījās par sociālo vienlīdzību un tiesībām balsot (Amerikā). Tāpat notika pārmaiņas transporta tehnoloģijās, kas padarīja pasauli par mazāku vietu, un cilvēku interese par ceļošanu arvien pieauga. Riteņbraukšana kļuva ļoti izplatīta daļā Eiropas un Amerikā. Annijas ceļojums atspoguļoja visas šīs jaunās vēsmas," portālam "Delfi" par savu attālo radinieci stāsta Žoitlins.

"Dīvainā kārtā šis stāsts vis neceļoja ģimenē no paaudzes uz paaudzi. Pirmoreiz par Anniju uzzināju 1993. gadā, kad mana māte, kuras vectētiņš bija Annijas brālis, saņēma vēstuli no kāda, kas pēta Annijas dzīvesstāstu. Šis cilvēks rakstīja, ka ģenealoģiskas izpētes rezultātā atklājis manas mātes iespējamo radniecību ar Anniju. No viņa sniegtās informācijas bija skaidrs, ka mana māte patiešām ir Annijas radiniece, taču viņa nekad par Anniju nebija dzirdējusi. Vēstulē arī bija vairāku vecu avīžu izgriezumi, kas vēstīja par Annijas piedzīvojumu," atklāj Žoitlins.