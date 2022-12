Ar koncertiem, 'Rūķu kvestu' un tirdziņu Jaunmoku pils ieskandinās Ziemassvētkus

Gada gaišākie un skaistākie svētki jau klauvē pie namdurvīm, tādēļ Jaunmoku pils ir sagatavojusi īpašu nedēļas nogali – pilnu svētku sajūtu un garšu. 10. un 11. decembrī būs iespēja klausīties Liepājas Zvanu ansambļa maģisko skaņu, doties aizraujošā uzdevumu spēlē kopā ar rūķiem un baudīt svētku tirdziņa noskaņu, informē Jaunmoku pils Informācijas centra vadītāja Inga Krūtaine.

Sestdien, 10. decembrī, pulksten 14 pils zāli pieskandinās Liepājas Zvanu Ansambļa "Campanella" koncerts "Zvaniem skanot". Koncertā tiks atskaņotas populāras Ziemassvētku dziesmas un klasiskie mūzikas skaņdarbi.

Pēc koncerta apmeklētāji tiks aicināti uz izstādes "Zvaniem skanot!" atklāšanu. Izstādē varēs apskatīt 96 zvaniņus no Ludmilas Merkulovas privātās kolekcijas. Merkulovas kolekcija sastāv no teju 7000 dažādiem zvaniem no kuriem interesantākie būs apskatāmi izstādē.

Savukārt 11. decembrī no pulksten 12 līdz 16 svētku sajūtas baudītājiem būs iespēja apmeklēt Ziemassvētku tirdziņu. Latvijas mājražotāju un amatnieku sarūpētās svētku garšas, dāvanas, lietas un sajūtas būs atrodamas pils parkā un pils Kolonnu zālē. Egļu smaržas ieskautas, darbosies dāvanu saiņošanas un sveču dekupāžas darbnīcas. Ieeja darbnīcas par papildus samaksu.

Bet jau pulksten 14 gan mazi, gan lieli tiek aicināti doties aizraujošā aktivitāšu spēlē "Rūķu kvests Meža brīnumzemē". Ziemassvētku noskaņās rūķi sagaidīs apmeklētājus, sildoties pie ugunskura un baudot siltu tēju. Kvesta laikā būs iespēja sajust īstu Ziemassvētku atmosfēru Meža Brīnumu zemē.

Skanīgs un rotaļīgs noslēgums notiks pils Kolonnu zālē kopā ar Ziemassvētku vecīti un slepeno Rūķa kastes pārsteigumu. Rūķi būs sarūpējuši dziesmotu sveicienu un rotaļas. Jāņem gan vērā, ka spēles pirmā daļa notiks ārā, tādēļ jāparūpējas par laika apstākļiem piemērotu apģērbu.