Ar pārgājieniem un citām aktivitātēm dabā tiks atzīmēta Mitrāju diena

Ar izzinošām aktivitātēm dabā, talkām un pārgājieniem Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) aicina atzīmēt Starptautisko mitrāju dienu, kuras tēma šogad – mitrāji un klimata pārmaiņas, pastāstīja DAP sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Rēna.

Starptautiskā mitrāju diena tiek atzīmēta kopš Ramsāres jeb Mitrāju konvencijas parakstīšanas 1971. gadā. Konvencija ir vienīgais starptautiskais vides aizsardzības līgums, kas veltīts kādai noteiktai ekosistēmai, un tās misija ir mitrāju aizsardzība un apdomīga izmantošana. Latvija šai konvencijai pievienojās 1995. gadā.

Latvijā ir sešas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un to kompleksi, kas novērtēti kā starptautiski nozīmīgas mitrāju teritorijas jeb Ramsāres vietas: Engures ezers, Teiču un Pelečāres purvi, Kaņiera ezers, Ziemeļu purvi, Lubāna mitrāju komplekss un Papes mitrāju komplekss. Nozīmīgākās mitrāju platības Latvijā veido – vairāk nekā 12 400 upes un 2256 ezeri, kas ir lielāki par vienu hektāru, kopā ar mākslīgajām ūdenskrātuvēm aizņemot ap 3,7 procentus no Latvijas teritorijas. Nosacīti neskarti purvi aizņem 4,9 procentus, bet kūdras purvi aizņem 10,4 procentus no Latvijas teritorijas.

Mitrājiem ir nozīmīga ekonomiskā, zinātniskā, kultūrvēsturiskā un rekreācijas vērtība. Tie regulē ūdens režīmu, palīdz samazināt plūdus, veic ūdeņu attīrīšanu un papildina ar ūdeni gruntsūdeņus. Mitrāji ir arī nozīmīgi klimata pārmaiņu samazināšanā, jo tie piesaista ievērojamu daudzumu no pasaules sauszemes oglekļa krājumiem. Mitrāji ir arī dzīvesvieta neskaitāmām augu un dzīvnieku sugām.

Mitrāju dienas pasākumi Latvijā



Mitrāju dienas pasākums Varakļānos un tikšanās ar DAP vadību

Kad: 1. februārī pulksten 10

Kur: Varakļānu novada muzejā, Pils ielā 29, Varakļānos;

Norise: Pasākuma laikā interesentiem būs iespēja iepazīt Teiču dabas fonda veidoto ceļojošo digitālo foto izstādi, tikties ar DAP ģenerāldirektoru Juri Jātnieku un Latgales reģionālās administrācijas darbiniekiem, uzklausīt stāstus un uzdot sev interesējošus jautājumus par mitrājiem, to apsaimniekošanu un saglabāšanu.

Mitrāju dienas talka Ķemeru Nacionālajā parkā

Kad: 2. februārī pulksten 11

Kur: Pie Kaņiera pilskalna takas, sīkāka informācija šeit;

Norise: Pasākuma laikā, turpinot iniciatīvu "Daru labu dabai", plānots no kokiem un krūmiem attīrīt Kaņiera ezera piekrastē esošo kaļķaino zāļu purvu. Pēc labā darba paredzēta kopīga zupas baudīšana, kā arī pastaiga ap Kaņiera ezeru un stāsts par mitrājiem. Nepieciešams iepriekš pieteikties pa tālruni 28611079 (Baiba). Pasākuma laikā paredzēta lieko koku un krūmu savākšana vairākās ugunskura vietās. Darbošanās notiks mitrājā, tādēļ nepieciešams vilkt laika un darba apstākļiem atbilstošu apģērbu, kājās – mitrumizturīgus apavus, vislabāk – gumijas zābakus.

Mitrāju dienas aktivitātes dabas izglītības centrā "Ziemeļvidzeme"

Kad: 2. februārī no pulksten 11 līdz 14

Kur: Dabas izglītības centrs "Ziemeļvidzeme", Salacgrīva, Rīgas iela 10a

Norise: Lai iegūtu izpratni par mitrājos notiekošajiem procesiem un likumsakarībām, zinātkārie dabas draugi ir aicināti piedalīties dažādās aktivitātēs. Būs iespēja apmeklēt Latvijas mitrājiem veltītu izstādi, izspēlēt spēli "Purva atklājējs" un veidot mitrāju kolāžas.

Pārgājiens "Dumbrāji, niedrāji un jūras piekraste"

Kad: Pārgājienā iespējams doties no 4. februāra līdz 2. martam

Kur: Pulcēšanās pie Kuivižu skatu laukuma Salacgrīvas novadā, Tallinas šosejas labajā pusē

Norise: Iepriekš piesakoties, 6 līdz 20 cilvēku grupām iespējams doties pārgājienā pa piekrastes dumbrājiem, niedrājiem, iepazīt te mītošās putnu sugas, izlauzties cauri niedrēm līdz jūrai, izpētīt ledus rakstus, iepazīt melnalkšņa audzes, spurdzes un vītolu "rozes". Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26329412 (Inta).

Talka dabas liegumā "Lubāna mitrājs"

Kad: 8. februārī

Kur: Dabas liegumā "Lubāna mitrājs", precīzas koordinātes tuvāk pasākumam Pārvaldes interneta vietnē šeit.

Norise: Talkā, turpinot iniciatīvu "Daru labu dabai", plānots no krūmiem atbrīvot Lubāna mitrāja dīķos mākslīgi veidotās salas, tā radot labvēlīgākus ligzdošanas apstākļus ūdensputniem. Darbošanās notiks mitrājā, tādēļ nepieciešams vilkt laika un darba apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus. Pēc labā darba paredzēta kopīgas pusdienas dabā un stāsts par mitrājiem.

Zaļā pēcpusdiena Rugājos par mitrājiem

Kad: 2. februārī pulksten 15

Kur: Rugāju novada bibliotēkā, Kurmenes iela 36, Rugājos;

Norise: Vietējie iedzīvotāji un ikviens interesents aicināts apmeklēt DAP Latgales reģionālās administrācijas rīkoto Zaļo pēcpusdienu "Mitrāji Latvijas dabā. Kā tie mazina klimata pārmaiņas".

Pārgājiens "Izbaudi ziemu mitrājā – Stompaku purvā"

Kad: 16. februārī

Kur: Dabas liegums "Stompaku purvs", stāvlaukums pie dabas takas. Precīzas koordinātes tuvāk pasākumam DAP interneta vietnē;

Norise: Gida pavadībā būs iespējams doties pārgājienā pa Stompaku purvu, kopējais maršruta garums ap pieciem kilometriem. Dalība bez maksas, organizatori lūdz iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 29139677 (Regīna).

Zaļā pēcpusdiena Rudzātos par mitrājiem

Kad: 20. februārī pulksten 15

Kur: Līvānu novada Rudzātu bibliotēkā, Miera iela 1, Rudzāti;

Norise: Vietējie iedzīvotāji un ikviens interesents aicināt apmeklēt DAP Latgales reģionālās administrācijas rīkoto Zaļo pēcpusdienu "Mitrāji Latvijas dabā. Kā tie mazina klimata pārmaiņas".

Pārgājiens uz Lielo Pelečāres purvu

Kad: 23. februārī pulksten 11

Kur: Pie Pelečāres purva, aiz "Bērzu" mājām;

Norise: Mitrāju mēneša noslēgumā DAP aicina doties pārgājienā "Uz Lielo Pelečāres purvu – Ramsāres mitrāju Latvijā!". Pārgājiens tiek rīkots sadarbībā ar Krustpils novada pašvaldību, pieteikšanās līdz 20. februārim par tālruni 28311364.