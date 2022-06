Ar unikāliem sienu gleznojumiem un instalācijām noslēdzies Karostas festivāls Liepājā

Karostā aizvadīta brīnišķīga nedēļa, kurā Karostas festivāls vienoja mākslu un mūziku, senos spēkratus, tika atklātas jaunas vietas un radītas jaunas idejas, diskutēts par aktuālo, un vienkārši baudīta vasara un kopā būšana. Karostas festivālā šogad piedalījās 14 mākslinieki no sešām dažādām valstīm. Viņi veidoja mākslas darbus Karostas cietumā, ūdenstornī un Redanā, kā arī instalāciju Karostas Arsenālā.

Karostas ūdenstornī tika atklātas mākslinieku rezidences. Mākslinieki strādās ūdenstornī visu vasaru, un apmeklētājiem būs iespēja ne tikai apskatīt mākslinieku līdzatvestās izstādes, bet arī sekot radošajam procesam. Karostas ūdenstornis atvērts apmeklētājiem trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulksten 13 līdz 18 un sestdienās no pulksten 12 līdz 15. Ūdenstornī strādā tēlnieks Egons Peršēvics, gleznotāji Reinis Liepa un Veronika Frolova.

Tikmēr Redanā instalāciju ar nosaukumu "Buča" izveidojis Kirils Panteļējevs. Viņš stāsta, ka galvenā tēma darbā ir dzīves pretrunas, tas ir, spēks pret maigumu, agresija pret neaizsargātību, vieglprātība pret pārdomām un rūpēm. Instalālcijas forma ir aizgūta no Salvadora Dalī, viņa slavenā dīvāna lūpu formā."Nosaukums "Buča" no vienas puses, nes sevī zināmu rotaļīgumu, glamūru, no otras puses, drāma, karš un upuris. Traģēdija Bučas pilsētā tagad ir zināma visai pasaulei," skaidro Panteļējevs.



Redanā apskatāmi arī spāņu mākslinieku SERGARE sienu gleznojumi – meitenes portrets un vardīte laivā, kā arī igauņu mākslinieces Reelika Tooming gleznojums "Zvēru restorāns", Kim Schmitz Coll no koka veidotā instalācija un karostnieka Igora Ničaja "levitējošie galdiņi".

Karostas cietuma kamerās apskatāmi Clara Cabrera un Luis Guevara portretu gleznojumi un Aijas Vidneres instalācija "Zudusī paradīze", kuru Aija izveidojusi, ietekmējoties no Melānijas Vanagas grāmatas "Veļupes krastā". Atmodas bulvārī 21 visiem pamanāms ir lielformāta sienas gleznojums, kuru veidojis Element-ton – karostnieks, kurš piedalās festivālā jau trešo gadu.

Visu nedēļu festivālā piedalījās arī masku meistars un performanču mākslinieks no Lielbritānijas Huge Sillytoe, kura uzstāšanās bija vērojama gan ūdenstornī, gan Karostas cietumā.



Kopumā Karostas festivāls sestdien pulcēja gandrīz 100 senos spēkratus. Notika diskusija par Karostai aktuāliem jautājumiem. Festivāla pasākumos piedalījās 28 mūziķi no sešām dažādām apvienībām, tajā skaitā no Liepājas 2. mūzikas skolas.



Organizētāji, Karostas glābšanas biedrība, lēš, ka Karostas festivāla pāsākumus šogad apmeklēja vairāk kā 10 000 cilvēku. Visi pasākumi bija bez maksas. Karostas festivālu atbalsta Liepājas pilsētas pašvaldība. Karostas festivāls notika no 6. līdz 12. jūnijam Liepājā.