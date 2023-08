Bez pūļiem un drūzmēšanās – tūristiem mazzināmas vietas, kur novērtēt mākslu un vēsturi

Ja stāvēšana rindā uz kādu tūrisma objektu ir kaut kas tāds, kas sagādā galvassāpes, jau iedomājoties par to vien, tad risinājums ir atrast alternatīvas un piemeklēt kādu līdzīgu, tikpat interesantu vietu, taču kuru negāž no kājām interesenti. "The Washington Post" autori nāk talkā un iesaka tūristu mazāk apmeklētas vietas, kur novērtēt mākslu un vēsturi, jo pat tādās atpūtnieku iecienītās vietās kā Roma un Parīze ir vietas, kurās nav cilvēku pūļu.

Romā: Panteona vietā baznīca "Basilica di Sant'Agostino"



Jūlija sākumā Itālijas Kultūras ministrija ieviesa 5 eiro ieejas biļeti ieejai Panteonā, kas veicinājis garumgaru rindu veidošanos uz to. Lai gan seno romiešu templis ir ievērojams tā arhitektūras, gleznu un ievērojamu apbedījumu dēļ, arī citās, mazāk zināmās vietās ir gana daudz mākslas un vēstures, ko izpētīt.



Daudz mākslas darbu ir mazās baznīcās, kurās ir maz cilvēku, bet var redzēt Rafaela, Karavadžo un Mikelandželo darbus. Viena no šādām baznīcām ir "Basilica di Sant'Agostino". Lai gan Rafaels apbedīts Panteonā, dažas no viņa freskām un Karavadžo glezna aplūkojama tieši šeit, turklāt bez maksas.

Skotijā: Edinburgas pils vietā Holirūdhausas pils



Ceļojums uz Skotijas galvaspilsētu var šķist nepilnīgs bez viesošanās Edinburgas pilī, kas ir viens no vecākajiem fortiem Eiropā un iespējams tāpēc ir arī viena no tūristu pārpildītākajām vietām. Tāpēc vislabāk slaveno pili apmeklēt nesezonā vai tās vietā izvēlēties kādu citu karalisko vietu, piemēram, Holirūdhausas pili, kas ir Lielbritānijas monarha oficiālā rezidence Skotijā. Te var apskatīt bijušās Skotijas karalienes Marijas istabas un dažus no karaliskās kolekcijas svarīgākajiem dārgakmeņiem.



Parīzē: Luvras vietā "Musée Carnavalet"



Par spīti tam, ka Luvrā tiek kontrolēts, cik daudz cilvēku tajā ir, pie dažiem darbiem nav iespējams pieiet, nestāvot garās rindās, un sajūta ir kā vilciena stacijā sastrēgumstundās. Taču slavenajai Luvrai ir alternatīva, īsts arhitektūras un vēstures dārgums – Parīzes vēsturei veltītais muzejs "Musée Carnavalet", kas sastāv no divām savrupmājām Marē rajonā: "Hôtel Carnavalet" un "Hôtel Le Peletier de Saint Fargeau".



Muzejā atrodas gandrīz 10 tūkstoši arheoloģisku un vēsturisku priekšmetu, fotogrāfiju un gleznu, kas attēlo dzīvi Parīzē. Te apskatāmi arī tādu mākslinieku darbi, kuru gleznas izstādītas Luvrā, piemēram, 19. gadsimta gleznotāja Luisa Berūda. Muzejā atrodas arī priekšmeti, kas savulaik piederēja Francijas karalienei Marijai Antuanetei, Francijas imperatoram Napoleonam un franču rakstniekam Marselam Prustam. Turklāt interesanti ir ne tikai izstādītie priekšmeti, bet arī pašas telpas un muzeja dārzi.

Grieķijā: Atēnu akropoles vietā Poseidona templis

Ekstrēmā karstuma un postošo ugunsgrēku dēļ šī vasara Grieķijai bijusi sarežģīta. Bīstami augstās temperatūras dēļ jūlija sākumā Atēnu akropole uz vairākām stundām tika slēgta divas reizes un vēsturiskās citadeles darbinieki bija sarīkojuši streiku bīstamo apstākļu dēļ. Jūlijā ieviesta arī jauna e-biļešu sistēma, lai kontrolētu pūļus, kas apmeklē akropoli, jo bieži vien cilvēku skaits dienā sasniedz pat 17 tūkstošus.

Lai izvairītos no haotiskās ainas, kas iezīmē Atēnu akropoli, alternatīva ir doties uz dienvidaustrumiem no galvaspilsētas, lai apskatītu Poseidona templi. Jūras dievam veltītais marmora templis, kas atrodas klints malā, ir viena no svarīgākajām Atēnu zelta laikmeta vēsturiskajām vietām un, lai to apskatītu, nav nedz jāgaida rindās, nedz jāveic rezervācija pirms tam.

Japānā: Fušimi Inari svētnīcas vietā Lielā Izes svētnīca



Kopš Japāna pagājušajā gadā atkal atvēra robežas ārzemju tūristiem, vairākas populāras vietas atkal kļuvušas pārpildītas tūristiem, piemēram, augstākais tornis Tokijā "Skytree", bambusu mežs Kioto un sociālo tīklu influenceru magnēts – Fušimi Inari svētnīca ("Fushimi Inari Taisha"), kura ir pārpildīts ar interesentu pūļiem.

Novērtētu satriecošus tempļus var arī bez grūstīšanās un stāvēšanas rindā. Viena no vecākajām svētnīcām Japānā ir Kasuga lielā svētnīca ("Kasuga Grand Shrine"), kura, turklāt, ir līdzīgā krāsā (koši oranžā) kā Fušimi Inari svētnīcas slavenie tradicionālie japāņu "torii" vārti. Kasuga lielā svētnīca atrodas Narā, kas ir ne tikai vecāka par Kioto pilsētu, kurā ir Fušimi Inari svētnīca, bet arī viena no bijušajām Japānas galvaspilsētām, tādēļ glabā sevī daudz vēstures.

Otra alternatīva ir Lielā Izes svētnīca ("Ise Jingu Shrine"), kas izveidota pirms aptuveni 2000 gadiem. Pēc tempļu un apkārtējo mežu apmeklēšanas, ceļotāji un svētceļnieki aicināti attīrīties pie svētās upes "Isuzugawa". Lielā Izes svētnīca tiek uzskatīta par visu Japānas svētnīcu virsotni, sirreālu un ļoti skaistu galamērķi, turklāt uz to katru gadu dodas imperators.