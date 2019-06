Brīvdabas muzejs aicina sagaidīt vasaras saulgriežus pie jūras

Savukārt no pulksten 19 būs Jāņu ielīgošana "Vītolnieku" sētā, kur paredzēta Jāņa bērnu ierašanās, Jāņa bērnu un mājas ļaužu savstarpēja aplīgošana, Jāņa mātes un Jāņa tēva pušķošana, zāļu mešana "laidarā", siera un alus prasīšana un cienāšana, Jāņa mātes un Jāņa tēva aplīgošana, kā arī Jāņu rotaļas.

No pulksten 21 būs saulrieta svētīšana jūrmalā ar jūras un saules izdziedāšanu, saules pavadīšanu, jāņuguns iedegšanu kāpās, kā arī lāpu gājienu uz Jāņa sētu. Savukārt no pulksten 23 būs Jāņu nakts "Vītolnieku" sētā, kur paredzēta Jāņu ugunskura iedegšana, skaistāko Jāņu dziesmu izdziedāšana, Jāņu goda mielasts, rotaļas, danči un dziesmas līdz rītam. No pulksten 4 notiks Jāņu saules gaidīšana un sveikšana

Pieteikšanās dalībai pasākumā un plašāka informācija, zvanot: 26814051. Ieeja pasākumā ir bez maksas, turklāt pie muzeja pieejama bezmaksas autostāvvieta.