Ceļojums ar auto: kā sagatavot mašīnu garākam pārbraucienam

Pirms doties garā pārbraucienā ar savu automašīnu, jāsagatavojas ne tikai pašiem, bet jāparūpējas arī par automobiļa gatavību garajam ceļam. Biķernieku kompleksās sporta bāzes vadītājs Normunds Lagzdiņš iesaka, kā ceļojumam sagatavot automašīnu un kas jāņem vērā, lai izvairītos no nepatīkamiem mirkļiem uz ceļa.

Pirms došanās garā ceļojumā, automašīna tam priekšlaicīgi jāsagatavo, lai ceļā nerastos nepatīkami pārsteigumi, no kuriem būtu bijis iespējams izvairīties, vai, ja tomēr satiksmes negadījums tomēr notiek, pieejams viss nepieciešamais aprīkojums, lai varētu atbilstoši rīkoties.

Pirms ceļošanas ar savu automašīnu pirmām kārtām to vajadzētu laicīgi aizvest uz auto servisu, lai veiktu tehniskā stāvokļa pārbaudi. Ja kādas problēmas tiks konstatētas, būs laiks tās labot. Jāpārbauda arī nākamās tehniskās apskates apmeklējuma datums, lai tas nezaudētu savu derīguma termiņu ceļojuma laikā.

Atbilstošas riepas un to stāvoklis

No 1. martā Latvijā atļauts braukt ar vasaras riepām, bet tas nenozīmē, ka tās būs piemērotas braukšanai citur, tāpēc, atkarībā no galamērķa, iespējams būs nepieciešama sezonālo riepu nomaiņa, lai izvairītos no bīstamām situācijām. Jāņem vērā gan, ka, piemēram, ja Latvijā ziemā drīkst izmantot riepas ar radzēm (no 1. oktobra līdz 1. maijam), tad Polijā tādas ir aizliegtas vispār. Braucot ceļojumā uz Rietumeiropu, no radžotām riepām ziemā vajadzētu atteikties (tādas pamatā atzīst vairs tikai Skandināvijā).

Kad uzliktas piemērotas riepas, svarīgi pārbaudīt gaisa spiedienu tajās un stāvokli (vai tās nav nodilušas un nav nepieciešama jaunu riepu nomaiņa), turklāt neaizmirstot apskatīt arī rezerves riepu.

Visi vajadzīgie instrumenti un treniņš

Jānodrošinās, lai līdzi ir instrumenti, ar ko nepieciešamības gadījumā var nomainīt riepu – atslēga un domkrats. Ideāli, ja līdzi ir viss auto instrumentu komplekts. Vērtīgi būtu paņemt līdzi arī klucīti, ko palikt zem mašīnas gadījumam, ja ritenis jāmaina slīpumā. Ja nekad mūžā nav nācies mainīt riteni, tad ieteicams to treniņa pēc izdarīt pirms ceļojuma – tā nepatīkamā situācija radīs mazāk stresa un tiks ietaupīts ceļojumam atvēlētais laiks.

Aptieciņa un papildus aprīkojums

Automašīnā obligāti jābūt ugunsdzēšamajam aparātam un jāpārbauda aptieciņas saturs, kā arī zāļu derīguma termiņš. Turklāt šīs lietas var noderēt ne tikai pašam, bet citiem satiksmes dalībniekiem, kuriem šāda aprīkojuma nav līdzi.

Vēl lietas, kam noteikti jābūt līdzi, ir trose, avārijas trīsstūris, atstarojošā veste (tai jābūt aprīkotai ar Eiropas kontrolzīmi EN 471). Pirms došanās ceļā, vajadzētu noskaidrot, vai automašīnā nav jābūt vēl kādām vietējā likumdošanā obligāti noteiktām lietām.

Gaismekļu stāvoklis

Pēc ziemas sezonas jāpārbauda automašīnas pamatlukturi, jo, braucot pa Latvijas nelīdzenajiem ceļiem, automašīna saņem triecienu un vibrācijas, kādēļ gaismas var būt izregulējušās. Īpaši piesardzīgie var iegādāties rezerves lampiņas.

Dažādas eļļas un citi šķidrumi



Pirms došanās ceļā jāpārbauda motora eļļas līmenis un nepieciešamības gadījumā tas jāuzpilda. Tas pats attiecas uz bremžu, stūres pastiprinātāja, dzesēšanas un logu mazgāšanas šķidrumu – tiem ir jābūt uzpildītiem. Ja bagāžniekā vieta ļauj un ir iemesls domāt, ka brauciena laikā kādu no šķidrumiem vajadzēs papildināt, var nodrošināties ar rezervēm.



Aprīkojums mājdzīvnieka drošībai

Ceļojot ar mājdzīvnieku tam jābūt ar reģistrētu mikročipu, vakcinētam pret trakusmērgu un pasei. Kā arī, domājot par dzīvnieka drošību, jābūt speciālam būrim dzīvnieku pārvadāšanai atbilstošā izmērā, lai dzīvniekam ir ērti, un piesprādzējamam ar drošības jostām. Turklāt, ceļojot ar dzīvnieku, jārēķinās, ka būs jāpaņem biežākas pauzes.

Pietiekami daudz degvielas un ūdens rezerves

Dodoties ceļā ar savu automobili, nepieciešama rūpīga maršruta plānošana, tostarp savulaicīga mašīnas degvielas uzpildīšana. Eksperti iesaka atkārtotu uzpildi veikt, kad automašīnā palikusi 1/4 degvielas.

Automašīnā visu laiku jābūt dzeramā ūdens rezervei, īpaši, ja ceļš vedīs pa ātrgaitas šoseju. Var gadīties situācija, ka uz ceļa notiek satiksmes negadījums un rodas sastrēgums, kas var ilgt stundām ilgi, bet tuvējā apkaimē nav pārtikas veikala.

Saulesbrilles šoferim

Labas kvalitātes saulesbrilles ar viegli matētu polarizējošo stiklu, kas atstaro gaismu, ir svarīgs aksesuārs šoferim, lai būtu vieglāk vadīt automašīnu.

Rēķinies ar dīzeļauto ierobežojumiem Eiropā

Ja ceļojuma maršrutā plānots iekļaut arī vēsturisko centru kādā no Rietumeiropas lielākajām pilsētām, jāpārliecinās, vai tajā nav kādu iebraukšanas ierobežojumu vai liegumu transportlīdzekļa ekoloģisko normu dēļ. Īpaši vērīgiem jābūt dīzeļdzinēja automobiļu un par aptuveni 2014. gadu vecāka izlaiduma spēkratu (pirms "Euro VI" ekoloģiskās normas) īpašniekiem.