Dabas fenomens – sarmas puķes, kas uzzied tikai ziemā

Katrs gadalaiks dabā rada ko pārsteidzošu, neparastu vai vienkārši skaistu, un viens no šādiem dabas radītiem brīnumiem ziemā novērojams uz ledus, kas klāj ezeru, jūru vai retākos gadījumos pat okeānu Arktikā un Antarktīdā – tās ir baltas, kraukšķīgas puķes, kuras, tā vien šķiet, kāds izbēris no groza.

Baltie ziedi sastāv no ledus, sāls un ķīmiskām vielām, tādēļ tos var redzēt tikai gada aukstajos mēnešos, kad ūdens aizsalst ūdenstilpē. Tie parasti parādās uz plāna jaunā ledus kārtas.

Šie salnas ziedi ir ne tikai skaisti, bet arī interesanti no zinātniskās puses, jo tajos ir daudz sāls un baktēriju. Baltie salnas ziedi ir trīs reizes sāļāki nekā okeāna ūdens un tajos mītošo baktēriju skaits var sasniegt no viena līdz diviem miljoniem, kas ir ļoti iespaidīgi, ņemot vērā, cik skarbā vidē tām jādzīvo. Kā vēsta tūrisma nozares uzņēmums "Rove", būtībā katrs no šiem ziediem ir atsevišķa ekosistēma. Tās ieinteresējušas zinātniekus, kas pēta ziedu sīkās struktūras, lai izzinātu, kā dzīvās baktērijas var eksistēt tik bargos apstākļos.