Debatē par Aotearoa kā Jaunzēlandes oficiālā nosaukuma atjaunošanu

Jūnijā Jaunzēlandes parlamentā nonāca petīcija par valsts nosaukuma maiņu un līdz oktobra beigām to parakstījuši 70 tūkstoši cilvēku, tādēļ Māoru (Māori) tautas lietu komiteja debatēs par valsts nosaukuma maiņu uz vēsturisko Aotearoa (Aotearoa). Tas piesaistījis lielu sabiedrības uzmanību ne vien pašā Jaunzēlandē, bet arī visā pasaulē, vēsta Jaunzēlandes medijs "NZ Herald".

"Te Pāti Māori" pārstāve Debija Ngareva-Pakere (Ngāti Ruanui, Ngāruahine, Ngā Rauru) saka: "Vēsturiskais Aotearoa nosaukums ir mūsu pasēs, mūsu valsts himnā, kā arī atspoguļo Klusā okeāna valstspiederīgo saikni ar "zemes cilvēku" (tangata whenua)." Viņa piebilst, ka šobrīd svarīgi pievērsties kultūras identitātei un saiknei ar saviem senčiem.

Kamēr parlamenta domas dalās, tikmēr liela sabiedrības daļa atbalsta ieceri mainīt nosaukumu, paužot atbalstu arī sociālajos medijos.

Neraugoties uz to, ka valdošā leiboristu partija vēl nav nākusi klajā a oficiāliem paziņojumiem, viņi nav apņēmušies mainīt valsts nosaukumu. Premjerministre Džasinda Ārderna (Jacinda Ardner) augustā sacīja, ka viņa abus valsts nosaukumus lieto kā sinonīmus un cer, ka iedzīvotāji darīs to pašu. "Neatkarīgi no tā, vai mēs oficiāli mainām valsts nosaukumu, uzskatu, ka arvien vairāk jaunzēlandiešu lieto vēsturisko Aotearoa, un es domāju, ka tas simbolizē pakāpenisku pāreju uz to," sacīja premjerministre.