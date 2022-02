Dodies dabā: kā atrast pārgājiena maršrutu?

Došanās pārgājienos iekarojusi daudzas sirdis. Aizraujoši piedzīvojumi, negaidīti atklājumi, jaunas vietas, izaicinājumi, svaigs gaiss un burvīgi pavadīts laiks kopā ar draugiem, ģimeni vai vienatnē – kas gan var būt labāks par to? Tomēr ik reizi, kad piedzīvojumu gars mudina iet dabā, nākas atbildēt uz jautājumu – kā atrast pārgājiena maršrutu? Protams, var pievienoties organizētām grupām un par šo jautājumu galvu nelauzīt ne mirkli, tomēr daudz interesantāk ir doties dabā pašam. Tāpēc neatliek nekas cits, kā pievērsties jautājumam par maršruta atrašanu.

Pirms sākt meklēt pārgājiena maršrutu, jāsaprot, kas ir tas, ko kāro sirds – intensīvu un adrenalīna pilnu piedzīvojumu, mierpilnu pastaigu dabā, izaicinoši garu gabalu vai gleznainas ainavas. Jātiek skaidrībā arī par vēlamo distanci, bet jāpatur prātā, ka realitātē pārgājiens var izstiepties maķenīt garāks, nekā tas izskatās kartē. Parasti gadās kāds neparedzēts līkums, vilinošs apskates objekts vai neliela maldīšanās. Vēl svarīgi apjaust, kāda tipa maršrutu meklēt – apļveida vai lineāru – atkarībā no pieejamā vai vēlamā transporta līdzekļa. Kad šīs lietas saprastas, laiks meklēt īsto maršrutu.

Foto: Solveiga Kaļva

Seko upēm

Upes ir viens no iecienītākajiem maršrutu pamatelementiem daudzos pārgājienos. Atliek vien ielūkoties kādā no pārgājienu grupām sociālajos tīklos, lai redzētu, ka saturs ir pārpludināts ar piedzīvojumu fotogrāfijām no pārgājieniem gar upēm. Un ne velti. Upes, īpaši mazās un līkumotās, teju ar garantiju sola aizraujošus piedzīvojumus, daudz brikšņu, burvīgus skatus un potenciāli slapjas kājas – visu to, pēc kā lūkojas kārtīgi piedzīvojumu meklētāji. Turklāt, sekojot upei, ir praktiski neiespējami apmaldīties, kas nav mazsvarīgi. Upes ar savu čalošanu rada patīkamu un nomierinošu muzikālo pavadījumu visa gājiena laikā, kā arī bieži vien pārsteidz ar skaistiem klinšu atsegumiem, krācēm, ūdenskritumiem vai alām savos krastos.

Foto: Solveiga Kaļva

Atkarībā no gadalaika, ūdens līmeņa un krastu brikšņainuma pakāpes, pārgājiens var variēt no sekošanas zvēru iebristai taciņai gar krasta augšējo līmeni, līšanai cauri bieziem krūmiem, balansēšanai stāvā krasta kraujā, lēkāšanai no akmens uz akmeni upes daļēji izžuvušā gultnē līdz pat brišanai pa ūdeni, ja prāts nesas uz īpaši slapjiem un neparedzamiem piedzīvojumiem.

Foto: Solveiga Kaļva

Lai gan pārgājiens gar upi pavisam loģiskā veidā rada lineāru maršrutu, tomēr vajadzības gadījumā teju vienmēr var atrast burvīgas meža taciņas vai arī kārtīgus brikšņus, lai maršrutu pārvērstu apļveida pārgājienā. Kas meklē, tas atrod risinājumu.

Kuru no upēm izvēlēties pārgājienam? Mežonīgus piedzīvojumus sola, piemēram, Brasla, Lorupe, Strīķupe, Loja, Raunis, Līgatne, Rauna, bet nedaudz mierīgākus pārgājienus – dziesmās apdziedātā Gauja. Var meklēt iedvesmu citu gājēju fotogrāfijās, pētīt kartes vai izvēlēties upi, kas piesaista ar savu neparasto nosaukumu. Lai izvēlētos interesantāko posmu, vērts iepazīt karti un uzzināt, kur meklējams visaizraujošākais reljefs vai apskates objekti, un, protams, pielāgot to izvēlētajam transporta līdzeklim.

Foto: Solveiga Kaļva

Soļo apkārt ezeriem

Neparastu pieredzi sola arī ezeri – atkarībā no izvēlētā ezera, tas var dāvāt tikpat aizraujošus un brikšņainus piedzīvojumus kā upe vai arī daudz mierīgāku un laiskāku gājienu. Jārēķinās, ka ezeru krasti bieži vien ir mitri, tāpēc noteikti noderēs ūdensizturīgi apavi. Pārgājiens apkārt ezeram īpaši piemērots putnu mīļotājiem, jo ezeri bieži kalpo par mājvietu dažnedažādām putnu sugām. Jāiet klusi un mierīgi, un tad skatam var atklāties visādi brīnumi.

Foto: Solveiga Kaļva

Ezeru krasti Latvijā bieži vien ir apbūvēti, tāpēc ieteicams iepriekš iepazīties ar apkaimes karti, lai pārliecinātos, vai pa ceļam negadīsies privātīpašumi. Ja privātīpašumi kartē tomēr redzami, jāizpēta, vai pieejams apkārtceļš. Varbūt realitātē gar pašu ezera krastu varēs tikt uz priekšu arī nevienam netraucējot, bet var gadīties, ka jāmet līkums. Galu galā, nevienam taču nepatīk redzēt svešiniekus savā teritorijā. Privātīpašumi mēdz nozīmēt arī niknus suņus, kas ir ceļinieku lielākais bieds.

Foto: Solveiga Kaļva

Kuru no ezeriem izvēlēties pārgājienam? Var izvēlēties kādu no mazākajiem ezeriem savā apkaimē un tad turpināt iekarot arvien lielāku un lielāku ezeru krastus, pārvēršot šo savdabīgā izaicinājumā. Tādējādi nedēļas nogales ar laiku izvērtīsies kārtīgos piedzīvojumos ar nakšņošanu teltī, ugunskura zupu un citiem āra dzīves labumiem. Ja nav ne jausmas, ar kuru ezeru sākt, var, piemēram, apciemot Zebrus vai Vaidavas ezeru krastus, būs forši!

Ej gar jūru

Pārgājieni gar jūru ir absolūta klasika, kas nekad nepieviļ. Apmaldīties ir neiespējami, burvīgas ainavas un fantastiski saulrieti ir garantēti, atliek vien ļauties jūras viļņu šalkām un liedaga baltajām smiltīm. Latvijas piekraste ir tik daudzveidīga, ka ikviens var atrast savai gaumei atbilstošu posmu. Vienatnes un pirmatnējas sajūtas meklētājiem jādodas uz Dižjūras krastiem, zvejniekciemu romantikas tvērējiem piemērota būs Rīgas jūras līča Kurzemes piekraste, bet civilizācijas labumu tīkotājiem – liedagi lielo pilsētu tuvumā. Ar piekrastes posmu atšķirībām, apskatāmajiem objektiem un piedzīvojamiem labumiem vislabāk var iepazīties Jūrtakas mājaslapā.

Foto: Solveiga Kaļva

Savieno apskates objektus ar takām dabā

Ja interesē ne tikai piedzīvojumi dabā, bet arī kultūrvēsturisku vai cita veida objektu apciemošana, tad pārgājiena plānošanu vērts sākt tieši ar sevi interesējošu apskates vietu atrašanu. Tālākais uzdevums – izdomāt, kā šos objektus savienot dabā. Visticamāk, nāksies soļot pa lauku ceļiem un meža takām, bet arī šādiem maršrutiem piemīt sava burvība. Ne vienmēr vajag brikšņus, lai piedzīvojums būtu izdevies. Un varbūt kāds ilgojas tieši pēc jaukas pastaigas pa Latvijas plašajām ārēm.

Foto: Solveiga Kaļva

Meklē iedvesmu kartēs

Par lielisku iedvesmas avotu var kalpot topogrāfiskās kartes, kurās attēlota visa nepieciešamā informācija, lai atrastu potenciāli aizraujošu maršrutu. Ja zini, ka meklē līkumotu upi, lūkojies pēc tādas! Ja domā, ka labam maršrutam nepieciešams paugurains reljefs, pēti, kur tādu atrast! Vari kartē iezīmēt kādu neparastu figūru, ko pēc tam izstaigāt dabā. Cik gaumju, tik variantu. Šāda pieeja maršruta veidošanai garantē negaidītus atklājumus un pārsteigumus, jo nav redzētas fotogrāfijas, kas varētu radīt konkrētas gaidas. Lielisks variants, kā doties nezināmajā.

Foto: Solveiga Kaļva

Lai gan dabā visjaukāk iet ar īstu karti, tomēr nevar noliegt tehnoloģiju dāvāto iespēju parocīgumu. Ērti lietojamas kartes piedāvā, piemēram, LVM, LĢIA, "Topografija.lv", "Balticmaps.eu". Tajās iespējams izvēlēties dažādus karšu slāņus, izmērīt iecerētā maršruta distanci un kārtīgi izpētīt noskatīto apkaimi.

Rodi idejas no citiem gājējiem

Dažkārt nav vērts izgudrot velosipēdu no jauna, bet lietderīgāk izmantot to, ko citi jau izmēģinājuši. Idejas maršrutiem atrodamas pārgājienu grupās sociālajos tīklos un daudzu ceļotāju blogos. Ne vienmēr norādīti precīzi maršruti, bet tas jau ir pats labākais, jo viss jaunatklājēja prieks tiek pašam, bet meklētais – iedvesma maršrutam – gūstama arī no vispārīga maršruta apraksta vai bildēm. Piemēram, ieraugi burvīgas bildes no pārgājiena gar Strīķupi, sameklē to kartē un izdomā, kā tieši tev būtu visērtāk un aizraujošāk iepazīt šo upi. Nav jau svarīgi, kāds bijis oriģinālais maršruts.

Foto: Solveiga Kaļva

Ja tomēr gribas pieveikt maršrutu, kuru kāds jau reiz izgājis, vērts ielūkoties tādās interneta vietnēs kā "AllTrails" vai "Wiciloc". Tur pieejami citu dabas mīļu izieti maršruti un to GPX faili, ko iespējams atvērt savā navigācijas ierīcē, maršrutu apraksti, kā arī bieži vien – fotogrāfijas. Principā viss tiek pasniegts kā uz paplātes, pašam atliek vien tik daudz kā sasmērēt pusdienu sviestmaizes un doties piedzīvojumā.

Izvēlies marķētas vai profesionāļu veidotas takas

Ja negribas urbties kartē, tomēr arī iet uz dullo šķiet maķenīt par traku, jālūkojas marķēto dabas taku virzienā. Plašas izvēles iespējas piedāvā Mežtaka un Latvijas Sv. Jēkaba ceļš. Pirms iešanas gan jāizpēta, vai izvēlētais posms ir marķēts arī dabā, jo šur un tur taku marķēšanas darbi vēl ir tikai procesā. Vienas no iecienītākajām marķētajām dabas takām meklējamas arī Amatas, Abula, Viesatas un Rīvas krastos. Vairāki interesanti maršruti, kas pat papildināti ar audio gidu, meklējami Baldonē.

Foto: Solveiga Kaļva

Informācija par pārgājienu takām, gan marķētām, gan nemarķētām, atrodama arī dažādu pilsētu un reģionu tūrisma informācijas centros.

Daudzveidīgus maršrutus piedāvā Gaujas Nacionālais parks, riktīgus piedzīvojumus sola Tukuma meži, neskaitāmas purva laipas, kā arī daudzas citas vietas Latvijā.