'Expo 2020' Dubaijā – ko vērts redzēt starptautiskajā izstādē?

Ziemas periods, kad mūsu platuma grādos valda aukstums un slapjums, ir piemērotākais laiks, kad doties ceļojumā uz Tuvajiem Austrumiem. Vienā no pasaules lielākajām metropolēm, Dubaijā, iespējams ne tikai iepazīt arābu pasauli un apskatīt objektus, no kuriem daudzi ir ieguvuši Ginesa pasaules rekordu statusu, bet arī apmeklēt starptautisko izstādi "Expo 2020", kas šeit norisinās līdz 2022. gada 31. martam.

Par to, ko vērts redzēt un piedzīvot, apmeklējot izstādi, stāsta kaislīga ceļotāja un tūrisma speciāliste Elīna Baltiņa: "Dubaiju kā galamērķi izvēlējos tāpēc, ka strādāju tūrisma sfērā un vēlējos apmeklēt vietu, kura nieka 50 gadu laikā spējusi praktiski tukšā vietā, tuksneša vidū radīt pilsētu, kas piedāvā visgrandiozākās izklaides un apskates objektus. Tomēr galvenais iemesls ceļojumam bija starptautiskā izstāde "Expo 2020". Šis ir īstais laiks, kad uz turieni doties – lielās cilvēku masas, kas uz izstādi devās pirmajos mēnešos, tagad ir noskrējušas, turklāt arī ieejas biļešu cenas paliek arvien demokrātiskākas."

Pasaules "Expo" ir starptautiska izstāde, kas kopš 1851. gada reizi pāris gados norisinās dažādās pasaules vietās un turpinās vairāku mēnešu garumā. Izstādē piedalās lielākā daļa pasaules valstu. Katra no tām cenšas pēc iespējas interesantākā veidā reprezentēt savu valsti, kā arī iepazīstināt apmeklētājus ar savām labākajām idejām un inovācijām.

"Expo 2020" ir trīs zonas, katra veltīta savai tēmai: ilgtspējībai, mobilitātei un iespējām. Katras zonas ārmalās ir lielākie un iespaidīgākie paviljoni, savukārt vidū – mazie paviljoni, kafejnīcas un restorāni, kā arī atpūtas un koncertu vietas.

Kopumā "Expo" var apskatīt 200 paviljonus. Jārēķinās, ka visus no tiem visdrīzāk apskatīt nebūs ne laika, ne spēka. Paviljoni, kuriem noteikti būtu jāatrodas "must see" sarakstā:

Saūda Arābija – iespaidīgākie digitālie risinājumi;

Pakistāna – vislabāk uzbur valstij atbilstošas sajūtas un emocijas;

AAE – sanesuši smiltis savā paviljonā, ja nesanāk laiks tuksneša apskatei, šī varētu būt laba alternatīva;

Šveice – iespēja uzkāpt miglas tītā kalnā.

Katrā zonā ir viens lielais paviljons, veltīts attiecīgajai tēmai. Tajos ir vairāki iespaidīgi apskates objekti. "Mani pašu visvairāk pārsteidza Mobilitātes zonas paviljons, kurā uzstādītas deviņus metrus augstas statujas, kas simbolizē senos arābu ceļotājus un pētniekus," stāsta Elīna.

Interesanti, ka arī Dubaijas šeiham Muhamedam bin Rašidam Al Maktumam ir veltīts atsevišķs paviljons (Vision pavillion). "To daudzi nepelnīti palaiž garām. Paviljonā tiek novadīta ekskursija, kuras laikā var noskatīties animācijas filmu par šeiha bērnību, šovu, kas veltīts viņa mīļākajam zirgam, kā arī iepazīties ar šeiha dzīvi. Šī pompozitāte visdrīzāk liksies nedaudz amizanta, tomēr tā ir arābu kultūras iezīme, kuru vērts iepazīt."

Savā maršrutā ieteicams iekļaut arī mazākus paviljonus. To priekšrocība – darbiniekiem ir vairāk laika, ko veltīt katram apmeklētājam. "Ja, piemēram, ir vēlme braukt ceļojumā uz kādu konkrētu galamērķi, bet pirms tam gribās parunāt ar kādu šīs valsts vietējo iedzīvotāju, šī ir lieliska iespēja to izdarīt."

Katru vakaru dažādās "Expo" vietās notiek pasākumi. Ir gan lielās skatuves, kur uzstājas pasaulē populāri mākslinieki (šeit ir uzstājušies, piemēram, "Black Eyed Peas", Armin van Buuren un Elija Goldinga), gan mazākas, intīmākas skatuves, kur koncertus organizē izstādes dalībvalstis.

Iespaidīgākie "Expo 2020" apskates objekti ir centrālais kupols (Al Wasl dome), kur katru vakaru 360 grādu displejā tiek rādīti dažādi šovi, kā arī darbojas mākslīgais ūdenskritums.

Tie, kuri biļetes iegādājušies iepriekš internetā, var izmantot bezmaksas "Expo Rider" autobusus, kuri kursē gan no Dubaijas pilsētas, gan citām emirātu vietām. Informāciju par autobusu pieturvietām visērtāk atrast lietotnē "S'hail", kurā var apskatīt visus sabiedriskā maršruta grafikus un izmaksas. Ja nav vēlmes izmantot autobusu, ērtākā maksas opcija, lai nokļūtu uz "Expo 2020", ir metro. Izstādei par godu pat ir izbūvēts metro līnijas pagarinājums, kas ved gandrīz līdz pašiem ieejas vārtiem.

Izstādes apskatei vēlams ieplānot pilnas 2-3 dienas, jo teritorija ir liela, pasākumu programma plaša, bet objekti tik grandiozi, ka vienmēr paliks sajūta, ka viss vēl nav apskatīts un piedzīvots.