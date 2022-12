Foto: Kuldīga aicina uz lielāko Ziemassvētku tirgošanos Kurzemē

No 16. līdz 17. decembrim Kuldīgā notiks lielākais Ziemassvētku tirdziņš Kurzemes pusē, kas pulcēs vairāk nekā 60 amatniekus, mājražotājus un jaunos uzņēmējus no Kuldīgas novada, tuvākajiem Kurzemes un Latvijas novadiem. Notikuma "Ziemassvētki dun' Kuldīgā" galvenā norises vieta būs Kuldīgas radošais kvartāls – Kaļķu ielas kvartāls. Taču tirgošanās, pārsteigumi un atrakcijas notiks arī Kuldīgas veikalos, kafejnīcās un salonos, informē Kuldīgas novada tūrisma attīstības centra vadītāja Jana Bergmane.

Tirdziņā šogad pulcēsies vairāk nekā 60 tirgotāju – būs iespēja sarūpēt dāvanas sev tuviem cilvēkiem, nogaršot un iegādāties vietējo ražotāju gardumus svētku galdam, kā arī baudīt kultūras programmu. Īpaši padomāts būs par mazākajiem apmeklētājiem, kuriem būs iespēja piedalīties dažādās darbnīcās un aktivitātēs.

Tirdziņš Kaļķu ielas kvartālā būs atvērts apmeklētājiem no pulksten 16 līdz 21 un šajā laikā varēs ne tikai meklēt dāvanas, bet arī baudīt gardumu darbnīcas bērniem, kur netrūks karstās šokolādes, piparkūku un "keikpopu".

Ziemassvētku tirdziņa atvēršanu piektdien, 16. decembrī, no pulksten 17 līdz 19 ieskandinās džeza grupa no Liepājas ar koncertprogrammu "Ziemas mūzikas izlase", bet 17. decembrī no pulksten 18 līdz 21 ar muzikālu uzstāšanos priecēs Ventspils metālpūšamo instrumentu ansamblis "Venstpils brass" un koncertpogramma "Rūķu bārdā ragu dziesmas". Tāpat abas dienas ikvienam mazajam tirgus apmeklētājam būs iespēja apmeklēt Raituma krāsu fabrikas organizēto Ziemassvētku dekoru darbnīcu.

Ziemassvētku noskaņa un kopā būšana pārņems visu pilsētu un papildus Ziemassvētku tirdziņam Kaļķu ielas kvartālā, arī citviet pilsētā valdīs pirmsvētku rosība – Kuldīgas veikali, saloni un kafejnīcas piedāvās ne tikai ikdienā nopērkamas lietas, bet liela daļa no tiem būs sarūpējuši arī pārsteigumus, piemēram, degustācijas un meistarklases.

Ārpus ierastā darba laika apmeklētājiem būs atvērts Kuldīgas Adatu tornis, Dzīvais muzejs un velo muzejs "Ciskdrill", kā arī būs iespēja pagatavot savu īpašo Spēka aromātu. Bet dodoties no vienas notikuma vietas uz otru, varēs priecāties un baudīt izrotātās pilsētas ielas, skvērus un namus, kā arī baudīt gardas maltītes un dzērienus mājīgajās Kuldīgas kafejnīcās un restorānos.