Foto: Prāgu atkal sāk piepildīt tūristi

Iepriekš Čehijas galvaspilsētā Prāgā viesojos 2017. gada vasarā. Posmu no centrālā vecpilsētas laukuma līdz Kārļa tiltam nācās burtiski izlauzt caur tūristu pūļiem. Šķērsot tiltu, lai pār Vltavu nokļūtu Prāgas pilī, daudzo gājēju dēļ pat nemēģināju. Nedaudz citādu situāciju Prāgā novēroju šogad septembra nogalē. Lai arī Prāgas vecpilsēta un Kārļa tilts čum un mudž no tūristiem, pārvietoties tur var pavisam viegli un iepriekš populārajās tūristu vietās tagad redz arī vietējos iedzīvotājus. Pēc smagās ziemas un pavasara, kad Covid-19 pandēmijas dēļ tūrisma nozare Čehijā bija sastingusi, šovasar vienu no populārākajiem galamērķiem atkal sāka apmeklēt ārvalstu tūristi.

Čehija, kur šoziem saslimstība ar Covid-19 un slimības upuru skaits vairākkārt bija augstākais Eiropas Savienībā (ES), tikai no 21. jūnija atļāva valstī ieceļot ES valstu tūristiem. Šī vasara Čehijas tūrisma industrijai ļāva nedaudz atkopties. Septembrī Prāgā, uz kurieni no Rīgas var aizlidot gan ar “airBaltic”, gan “Ryanair” reisiem, atkal bija redzamas gan lielas amerikāņu jauniešu grupas, gan krieviski runājoši tūristi. Vecpilsētā darbojas mazie suvenīru veikaliņi un tā sauktās “tūristu lamatas” – pārcenotu saldumu bodes un “legālās marihuānas” tirgotavas. Pa Vltavu atkal braukā tūristu izklaides kuterīši, bet uz Kārļa tilta ir neskaitāmi portretu zīmētāji. Tā kā tūristu ir pamaz, šis tiešām ir īstais brīdis, kad Prāgu var izstaigāt netraucēti.

Tūristu skaita ziņā līdz pirmskrīzes līmenim Prāgā vēl ir tālu. Šogad jūlijā viesnīcu noslogojums Prāgā bija tikai 32 procenti, izdevumam “Financial Times” norāda Čehijas Viesnīcu un restorānu asociācijas vadītājs Vaclavs Stareks. Savukārt ienākumi no tūrisma pērn Prāgā kritās par 80 procentiem.

Kā “Delfi” norāda Čehijas tūrisma padomes “CzechTourism” pārstāve Marta Gžesika, aktuālie dati par tūristu skaitu Čehijā ir apkopoti tikai par šī gada pirmo ceturksni, respektīvi, ziemu un pavasara sākumu, kad valstī plosījās Covid-19 pandēmija. Šī gada pirmajā ceturksnī Čehijas viesnīcās un citās tūristu mītnēs palika 56 091 ārvalstu tūrists. Kritums, salīdzinot ar 2020. gada attiecīgo periodu, ir 96,28 procenti.

Statistika par laiku pirms Covid-19 pandēmijas liecina, ka 2018. gadā Čehijas viesnīcās un citās tūristu mītnēs palikuši 21 247 150 tūristi, bet 2019. gadā 21 998 366 tūristi. Savukārt pērn tūristu skaits nokritās divkārtīgi līdz 10 836 448. Ja 2019. gadā valstī viesojās vairāk nekā divi miljoni vāciešu, tad pērn tie bija vairs tikai 854 tūkstoši vācu tūristu. Lielākais tūristu skaita kritums bijis Prāgā – 2019. gadā Čehijas galvaspilsētas viesnīcās palika 8 044 324 tūristi, bet pērn – 2 182 443.

“CzechTourism” vadītājs Jans Hergets atzīst, ka Covid-19 pandēmijas laikā Čehijas tūrisma sektorā darbu zaudējuši aptuveni 200 000 cilvēku. Hergets prognozē, ka pēc pandēmijas būs izmaiņas divos tūrisma segmentos – starptautisko konferenču un izstāžu organizēšanā, kā arī izklaides un atpūtas tūrismā.

“Iepriekš Prāgai kongresu organizēšana bija ļoti ienesīga niša, mēs bijām viens no “top 10” galamērķiem Eiropā. Tagad epidēmijas dēļ šī nozare ir pārcēlusies uz virtuālajām studijām un elektroniskajām platformām. Jautājums ir – vai mēs spēsim šo nozari atdzīvināt tādā mērogā, kāds tas bija pirms pandēmijas? Manuprāt, nākotnē būs hibrīdpasākumi, kur sanāksmes notiks gan tiešsaistē, gan klātienē,” norāda Hergets.

Savukārt, runājot par atpūtas tūrismu, Hergets uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir cilvēkiem likusi pārdomāt, vai ir droši rezervēt aviobiļetes un viesnīcu ceļojumam, kas plānots, piemēram, pēc pusgada. “Pārmaiņas būs arī šajā tūrisma segmentā. Es domāju, ka tūristi arvien vairāk paļausies uz pēdējā brīža ceļojumiem un rezervēs naktsmājas pēdējā brīdī, jo nekāda plānošana tagadējos apstākļos vienkārši nav iespējama. Tāpat ļoti liela ietekme tūrisma galamērķa izvēlē būs katras valsts epidemioloģiskajai drošībai un veselības aprūpes sistēmai. Šīs ir lietas, kuras mēs uzsvērsim savās tūrisma kampaņās,” piebilst Hergets.