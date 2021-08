Foto: Viļņā aizvadīts ikgadējais Gaismu festivāls

No 13. līdz 15. augustam kaimiņzemes Lietuvas galvaspilsētā Viļņā norisinājās par tradīciju kļuvušais Gaismu festivāls. Šogad festivālā tika izveidots apgaismots pastaigu maršruts no jaunās līdz vecajai pilsētas daļai, kurā bija iespējams apskatīt teju 20 Lietuvas un ārvalstu mākslinieku veidotās gaismu instalācijas, pavēstīja portāls ''Go Vilnius''.

Festivālā savus gada laikā veidotos gaismas mākslas darbus prezentēja pazīstami gaismas mākslinieki no Lietuvas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Rumānijas, Vācijas un Francijas. Viļņas ielās, pilsētas laukumos, kultūrvēsturiskos objektos un pat apstādījumos bija vērojami gandrīz 20 neparasti gaismas objekti. Piemēram, Nīderlandes mākslinieki pārsteidza ar savu gaismas instalāciju ''Hypar'' – izgaismotiem alumīnija klucīšiem, kas pārstāv tehnoloģiju un dabas sinerģiju, kā arī mirgo varavīksnes krāsās, lai izrādītu cieņu pret ikviena cilvēka tiesībām un brīvu izvēli. Savukārt viens no pazīstamākajiem lietuviešu gaismas mākslas veidotājiem Vėjas Aliukas festivāla viesus pārsteidza ar sarežģītu gaismas instalāciju ''Connection'' jeb ''Savienojums'', kas attēlo spēju savienoties, atjaunoties un pielāgoties jebkuriem apstākļiem.

Vairāk par Viļņas Gaismu festivālu uzzini šeit, bet turpinājumā neliels ieskaits nupat aizvadītajā Gaismu festivālā.