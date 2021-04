'Gribu ceļot!' – ar kādiem riskiem jārēķinās, dodoties ārpus Latvijas

Vaicāti, vai ir kādi gadījumi, kad ceļotāji mēdz "iesprūst" kādā vietā, piemēram, kad plānots ceļojums ar vairākiem reisiem, tādējādi netiekot ne līdz kārotajai vietai, ne atpakaļ mājās, Konsulārajā departamentā teic: "Uz doto brīdī aviosatiksme pasaulē ir atjaunota, bet joprojām ir jārēķinās, ka komersanti var nolemt avioreisus atcelt vai ierobežot to regularitāti, piemēram, nepiepildītā reisa dēļ. Vēl 2020. gada decembrī daudzas Eiropas, Dienvidamerikas valstis, Turcija, Indija, Kanāda u.c. valstis pieņēma lēmumu pārtraukt starptautisko pasažieru pārvadājumus uz/no Lielbritānijas saistībā ar tur atklāto jauno Covid-19 paveidu. Ko tas nozīmē ceļotājam? Papildu izmaksas gan par jaunu aviobiļešu iegādi, gan ilgāk, nekā plānots, jāuzturas ārvalstīs un ir nepieciešami papildu finanšu līdzekļi. Reisi tiek atcelti arī šobrīd, tādēļ ar "iesprūšanu" ir jārēķinās."

Tāpat daudzās valstīs vēl joprojām sabiedriskās ēdināšanas iestādes slēgtas vai strādā ierobežotu darba laiku, atvērti tikai pārtikas veikali un aptiekas, slēgti sporta klubi, peldbaseini, spa centri, muzeji, teātri un kinoteātri, naktsklubi u.c. izklaides vietas. Slēgtas viesnīcas. Ieviestas komandantstundas. Ierobežota pārvietošanās starp valsts reģioniem. Noteikta sejas aizsargmasku lietošana iekštelpās un ārtelpās. "Šobrīd ir svarīgi apzināties, ka pandēmijas apstākļos tūrists negūs to, ko parasti sagaida ceļojuma laikā," teic Konsulārajā departamentā.

ĀM atkārtoti aicina neceļot uz ārvalstīm, tomēr, ja tas jādara, ieteikumi attiecībā uz ceļošanu pandēmijas apstākļos atrodami šeit.

Saslimu ar Covid-19 galamērķī. Kā rīkoties?

Katrai valstij ir savi noteikumi, tomēr, ja ceļotājs saslimst, kamēr ir ārpus Latvijas, personai būs jāpakļaujas vietējiem noteikumiem – karantīnai, būs jārēķinās ar papildu uzturēšanās izdevumiem ārvalstī un ar papildu izdevumiem par jaunu aviobiļeti. Šie noteikumi un izdevumi attieksies arī uz līdzbraucējiem – saslimušā kontaktpersonām.

Konsulārais departaments aicina ikvienu ļoti rūpīgi iepazīties ar tūrisma pakalpojuma sniedzēja un ceļojumu apdrošinātāja noteikumiem, tajā skaitā attiecībā uz izdevumiem, kas radīsies, ja ceļotājs nevarēs atgriezties Latvijā ieplānotajā laikā konstatētas Covid-19 saslimšanas vai kontaktpersonas statusa noteikšanas dēļ. Ja plānots doties ar tūroperatoru, tad tā pienākums ir iepazīstināt pakalpojuma saņēmēju ar izstrādātājiem drošības pasākumiem visa ceļojuma laikā, noskaidrot ceļojuma apdrošināšanas nosacījumus, tajā skaitā, ja ceļojuma laikā tiek konstatēta saslimstība ar Covid-19, izmitināšanas iespējām, ja tiek noteikta karantīnā vai nepieciešams saņemt medicīnisko palīdzību, teic Konsulārajā departamentā.

Ja persona atrodas ārvalstīs, tā ir tiesīga atgriezties mājās – Latvijā. Lai atgrieztos Latvijā, nepieciešams negatīvs Covid-19 testa rezultāts, jāaizpilda elektroniskā anketa "covidpass.lv", bet pēc ierašanās nepieciešama 10 dienu pašizolācija. Izsmeļoša informācija par noteikumiem saistībā ar ieceļošanu Latvijā no ārvalstīm pieejama arī MK noteikumu Nr.360 35.1 – 37.punktā. Savukārt saslimušas personas atgriešanās Latvijā iespējama tikai ar transportu, kas neveic pasažieru pārvadājumu.

ĀM aicina iedzīvotājus izvairīties no ārzemju braucieniem, jo tas veicina risku inficēties ar Covid-19. Atturēšanās no braucieniem ir būtiska, lai mazinātu slimības izplatīšanos Latvijā. "Vēlreiz vēršam uzmanību, ka prasības nosaka gan valdības, gan lidostas, gan aviokompānijas, gan kūrorti, un tās var nesakrist. Būtiski ņemt vērā, ka daudzu valstu statistiskie rādītāji par slimības izplatību nav ticami un veselības aprūpes kvalitāte atpaliek no Eiropā pierastā līmeņa," rezumē Konsulārā departamenta pārstāvji.