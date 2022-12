Iepazīsti Bulduru arhitektūru un vēsturi jaunā orientēšanās spēles maršrutā

Ikviens tiek aicināts iepazīt Jūrmalai raksturīgo arhitektūru, izstaigājot jauno

orientēšanās spēles "Staigājam–izzinām Jūrmalu. Arhitektūra" maršrutu

Bulduros. Skolēnu brīvlaikā spēles dalībniekus gaida arī īpašs pārsteigums spēles maršruta galapunktā, vēsta Jūrmalas Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Aptuveni divu stundu garais orientēšanās spēles maršruts pa Bulduriem būs interesants gan jūrmalniekiem, gan pilsētas viesiem. Spēle paredzēta skolēniem, taču patiks arī pieaugušajiem. Meklējot 25 kontrolpunktus, varēs apskatīt ievērojamus arhitektūras pieminekļus un atklāt interesantus vēstures faktus par Jūrmalu.

Kurā mājas daļā jūrmalnieki malkoja pēcpusdienas tēju? Kas ir raksturīgs dzelzceļa staciju arhitektūrai? Kas ir vitrāža un kas ir mezonīns? Kādus noslēpumus glabā Lielupes auto tilts? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes var atrast, izstaigājot jauno izklaidējošo un izzinošo orientēšanās spēles maršrutu Bulduros.

Spēles karte ar uzdevumiem (lejupielādei vai izdrukai) pieejama šeit. Kartes izdruku var saņemt arī Bulduru Izstāžu namā (Muižas ielā 6) vai Jūrmalas Tūrisma informācijas centrā Majoros (Lienes ielā 5).

Skolēnu ziemas brīvlaikā no 27. decembra līdz 7. janvārim spēles dalībniekus, kuri izpildījuši visus spēles uzdevumus un pareizi atbildējuši uz visiem jautājumiem, gaida neliela pārsteiguma balva, ko var saņemt Bulduru Izstāžu namā 27. un 28. decembrī no pulksten 10 līdz 17; 29. un 30. decembrī no pulksten 10 līdz 16, bet 3.–7. janvārī no pulksten 10 līdz 17.