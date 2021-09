Ieskandinot Vecpilsētas ielas svētkus, Jelgavā aicina uz izzinošu pārgājienu

Par godu Vecpilsētas ielas svētkiem Jelgavā norisināsies pārgājiens "Par un ap Vecpilsētas ielas kvartālu", kura laikā būs iespējams atklāt noslēpumus, kurus glabā senās ielas nami.

11. septembrī pulksten 11 Jelgavas iedzīvotāji un pilsētas viesi, kuriem saistoša ir pilsētas vēstures izzināšana, aicināti piedalīties pārgājienā gides Guntas Tranas pavadībā. Pārgājiena dalībnieki dosies aptuveni 1,5 stundas ilgā pastaigā pa Vecpilsētas ielas kvartālu, klausoties gides stāstus par to, kas Vecpilsētas ielas namos atradās kādreiz, kā dzīvojuši tā laika ļaudis un kas izglāba šo ielu no otrā pasaules kara iznīcības. Pārgājiena laikā būs iespēja apskatīt simboliskos Dobeles vārtus un uzzināt par citiem pilsētas vēsturiskajiem vārtiem, kā arī apskatīt daļu no nagliņu ceļa, kas simbolizē pilsētas vēsturisko nocietinājuma posmu. Pastaigas beigās ekskursanti apskatīs 2018. gadā atklāto tēlnieka Kārļa Īles veidoto vides objektu "Laika rats 100", kurš godina Latvijas valsts veidošanā un attīstībā iesaistītos cilvēkus. Vides objektā atspoguļoto tēlu viena puse ir veidota kā spogulis, tādējādi ikviens var ieraudzīt savu atspulgu un apjaust, ka valsti veido katrs no mums.

Dalība pārgājienā ir bez maksas. Lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 prasības, dalībnieku skaits pārgājienos ir ierobežots, tāpēc potenciālie dalībnieci aicināti pieteikties iepriekš pa e-pastu tic@tornis.jelgava.lv vai tālruni 63005447, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu un telefona numuru. Dati tiks uzglabāti 30 dienas pēc aktivitātes noslēgšanās, nepieciešamības gadījumā tos sniedzot Slimību profilakses un kontroles centram epidemioloģiskās izmeklēšanas veikšanai.

Pasākuma laikā notiks foto uzņemšana un/vai filmēšana ar mērķi informēt sabiedrību par aktivitātes norisi, kā arī arhīva uzkrāšanas, dokumentēšanas, saglabāšanas vajadzībām un publicitātes materiālu veidošanai.

Jautājumu gadījumā par personas datu apstrādi aicinām vērsties pie Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" galvenās speciālistes administratīvajos jautājumos Laines Rozenbergas tālrunis: 63005452, e-pasta adrese: laine.rozenberga@tornis.jelgava.lv.