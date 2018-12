Interesantas idejas un neierastas formas: norisināsies vides objektu festivāls 'Ziemassvētku egļu ceļš'

No piektdienas, 7. decembra, rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti apskatīt festivāla "Ziemassvētku egļu ceļš" 39 vides mākslas darbus – Ziemassvētku egles, kas apmeklētājus pārsteigs ar neierastām formām, interesantām mākslinieku idejām un objektu īstenošanā pielietoto materiālu daudzveidību. "Ziemassvētku egļu ceļu" izstaigāt un piedāvātos objektus iepazīt laikā, kad ielās iedegas spuldzes, palīdzēs īpaši sagatavota karte, kas būs pieejama gan interneta vietnē, gan tūrisma informācijas centros.

Festivāla laikā, no 7. decembra līdz 2019. gada 13. janvārim, Rīgā būs redzami gan šogad tapuši 18 jauni vides objekti, gan jau iedzīvotāju iemīļoti, iepriekšējos gados veidoti darbi. Oriģinālus darbus, radītus speciāli festivāla norisei, piedāvā kā profesionāli mākslinieki un Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, tā arī radošā sabiedrība un uzņēmēji. Šajā festivālā process un rezultāts ir vienlīdz nozīmīgi.

"Deviņos darbības gados vides objektu festivāls "Ziemassvētku egļu ceļš" ir kļuvis par atpazīstamu Rīgas zīmolu. Ik gadu, uzmirdzot vienu mēnesi tumšākajā no gadalaikiem, tas aicina skatītāju radoši domāt un novērtēt pilsētvidi, uz kuru svētku laikā ir iespēja paraudzīties no cita skatupunkta. Kopumā pa šiem festivāla "Ziemassvētku egļu ceļš" gadiem izgatavoti un pilsētvidē eksponēti vairāk nekā 200 darbi. Gadu gaitā ziņa par festivāla norisi ir sadzirdēta ārpus Latvijas, un vairāki "Ziemassvētku egļu ceļa" vides objekti ir bijuši skatāmi kaimiņvalstu – Lietuvas un Igaunijas – galvaspilsētās. Interesi par festivālu ir izrādījuši Vācijas, Krievijas, Japānas, Itālijas u.c. valstu mediji, atzīstot, ka tas ir oriģināls, viens no savdabīgākajiem un tūristu apskates vērtiem pasākumiem gan Rīgā, gan Eiropā", stāstot par Rīgā notiekošo festivālu, saka tā idejas autors – Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta pilsētas svētku noformējuma nodaļas vadītājs Guntars Kambars.

Foto: LETA

Šajā mājaslapā pieejama informācija par festivāla "Ziemassvētku egļu ceļš" objektiem, vēsturi, īstenotājiem, kā arī mākslas darbu apraksti.

Festivālu "Ziemassvētku egļu ceļš" atbalsta Rīgas dome, to organizē Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju.