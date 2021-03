Koprades laboratorijās Siguldā iespējams novērtēt jaunas ekspozīcijas

Šobrīd Kultūras centra "Siguldas devons" izveidotajās koprades laboratorijās "Nature", "Urban" un "Future" skatāmas jaunas ekspozīcijas. Nākotnei veltītajā laboratorijā var iepazīties ar ekspozīciju "Sensors – Cilvēks", pilsētas laboratorijā apskatāmas ūdens bioloģes un mākslinieces Santas Purviņas gleznu fotoreprodukcijas, savukārt dabas laboratorijā apskatāmi jau vairāki, no otrreizēji pārstrādātiem atkritumiem radīti vides objekti "Cilvēkzivis".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šos objektus ar Siguldas pilsētas vidusskolas skolēnu un siguldiešu līdzdalību veidojusi māksliniece Kristīne Kligina. Jaunās ekspozīcijas Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā izvietotajās laboratorijās apskatāmas līdz marta beigām.

Sigulda atrodas vietā, kura nojauc robežu starp pilsētu un dabu. Mežs, upe un pļavas ir klātesošas pilsētvides ritmā. Tieši tāpēc ūdens bioloģes un mākslinieces Santas Puriņas gleznu reprodukcijas skatāmas pilsētas laboratorijā "Urban". Savos darbos viņa ir izgleznojusi nebeidzamo mūžzaļo mežu un ūdens mijiedarbību ainavā. Purviņa ir ūdens bioloģe, bet nesen atklājusi, ka viņai padodas glezniecība un tā sniedz lielu mieru un gandarījumu. Māksliniece caur saviem darbiem aicina skatītāju vēlreiz pakavēties un novērtēt to, ka spējam piedzīvot un sastapt tīru un neietekmētu dabu, uzsverot – daba ir nebeidzama iedvesma un atgriešanās pie sevis.

Nākotnes laboratorijā "Future" apskatāma Siguldas novada Jaunrades centra elektronikas/mehatronikas pulciņa un kluba "SIG" sagatavotā ekspozīcija "Sensors – Cilvēks". Tajā rosās dažādi elektronikas/mehatronikas objekti, kas ar sensoru palīdzību reaģē uz gaismas, kustības vai skaņas radītām vibrācijām, tāpēc ikviens ekspozīcijas apmeklētājs ir aicināts iesaistīties un paša spēkiem iedarbināt elektronikas objektus. Izstādē apskatāmi arī vieni no vecākajiem siguldiešu radītajiem robotiem, kas savulaik guvuši panākumus Latvijas čempionātos un starptautiskās Eiropas mēroga sacensībās. Edgars Bajaruns, Siguldas novada Jaunrades centra elektronikas pulciņa vadītājs, atzīst, ka cilvēks ir tas, kurš kontrolē tehnoloģijas, liek tām just un rīkoties. Tādējādi šī ekspozīcija liek katram apmeklētājam aizdomāties par tehnoloģiju potenciālu nākotnē.

Dabas laboratorijā "Nature" papildināta mākslinieces Kristīnes Kliginas radītā "Cilvēkzivju" ekspozīcija. Tajā skatāmās zivju skulptūras ir veidotas, sakausējot PET pudeles un plastmasas maisiņus. Mākslas objektu tapšanai nepieciešamo izejvielu sagādē iesaistījušies Siguldas iedzīvotāji. Īpaši aktīvi darbojušies Siguldas pilsētas vidusskolas 6.b klases skolēni, no kuru savāktajām PET pudelēm radīta atsevišķa zivs. "Cilvēkzivs" objekti un to veidošanas process aicina apmeklētājus izprast mūsu ietekmi uz vidi, kā arī novērtēt to, ka varam doties atpūtā tīrā dabā.

Siguldas koprades radošās laboratorijas "Daba", "Pilsēta" un "Nākotne" ir turpinājums 2012. gadā aizsāktajam Siguldas mākslas un līdzdalības festivālam "Nature/ Urban/ Future", kura galvenais mērķis bija aktivizēt dažādu mākslas jomu un iedzīvotāju sadarbību, tādā veidā aicinot nevis pasīvi vērot, bet aktīvi līdzdarboties un iesaistīties. Jaunizveidotās laboratorijas kalpo kā jauna vide kultūras un sabiedrības mijiedarbībai.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.