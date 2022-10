Kosmosa tūrisms: Dubaijā tiks atklāta unikāla Mēness replikas viesnīca

Pirms vairāk nekā 50 gadiem cilvēks devās uz Mēnesi, un nu Mēness ierodies pie mums. Dubaijā tiks atklāta tā kopija – viesnīca "The Moon Resort". Īpašums būs ne tikai naktsmītne viesiem, tajā varēs iegādāties arī 300 dzīvojamos īpašumus. Neparastā dizaina un unikālās pieredzes dēļ viesnīcas izstrādātāji lēš, ka "The Moon Resort" ik gadu kopumā uzņems ap 10 miljoniem viesu. "Tūrisma Gids" sazinājās ar Kanādā bāzēto "Moon World Resorts Inc.", lai uzzinātu vairāk par pieredzi, ko viesnīca sniegs saviem viesiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izstrādātāju mērķis bija izveidot unikālu kūrortu ar autentisku un milzīgu Mēness reprodukciju, radot pasaulē lielāko sfēru. Dabiskā Zemes pavadoņa replika ir četrus hektārus liela un gandrīz 230 metrus augsta. Viesnīcas dizains tiks licencēts četrās pasaules vietās: Āzijā, Tuvajos austrumos un Ziemeļāfrikā, Eiropā un Ziemeļamerikā.

Foto: Moon World Resorts Inc. arhīvs

Viesnīcā atradīsies nekustamie īpašumi "Sky Villas", kas īpašniekiem sniegs pieeju privātam klubam un naktsklubam, kā arī spa, labsajūtas un kosmosa izpētes centram. Savukārt viesnīcas viesiem būs pieejamas ne tikai dažādas izklaides un atrakcijas, bet arī iespēja izzināt mūsu vidi, tehnoloģijas, inženieriju un arhitektūru, dizainu un mākslu. "The Moon Resort" vēlas piedāvāt mūsdienīgu un futūrisku pieredzi, tāpēc šī būs vieta, kur doties kosmosa tūrismā.

Paredzēts, ka par nedaudz vairāk nekā 500 eiro būs iespēja doties 90 minūšu garā ekskursijā pa Mēness kopijas virsmu un izpētīt Mēness koloniju. Viesi varēs izklaidēties tematiskā kazino un naktsklubā, apmeklēt cirka izrādes, citplanētiešiem veltītus šovus un kafejnīcu, kas atradīsies "krāterī". Tāpat te varēs laiskoties kosmosa tematikā veidotā ātrijā vai apmeklēt rokmūzikas koncertus un iepirkšanās centru.

Foto: Moon World Resorts Inc. arhīvs

Viesnīcā būs funkcionējoša Mēness kolonija, kuru varēs apskatīt, dodoties īpašā ekskursijā

Foto: Moon World Resorts Inc. arhīvs Viesi varēs apmeklēt īpašu, citplanētiešiem veltītu šovu viesnīcā