Kultūras centra 'Imanta' teritorijā būs skatāma instalācija 'Lieldienu dārzs'

No 1. līdz 11. aprīlim Rīgas Kultūras un atpūtas centra "Imanta" brīvdabas teritorijā būs skatāma grafiķes Gitas Strazdiņas-Dzintaras interaktīva vides instalācija "Lieldienu dārzs", informē Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība.

Instalācijas idejas pamatā ir Lieldienas kā atskaites punkts jaunam sākumam, atmošanās procesam dabā. Gita Strazdiņa-Dzintara ilustrācijās attēlojusi asnus un pumpurus, mazītiņos ziedus un lapiņas, piedāvājot palūkoties uz sīkajiem augiem palielinājumā. Autori iedvesmojuši gan pirmie pavasara ziedi – vizbulīte, sniegpulkstenīte un krokuss –, gan zirņa dīgsts un tikko no zemes izspraukusies madara, ceļmallapa un pat nātre. Ilustrācijas tapušas uz lielformāta olām – autore koka olu "rotāšanā" savā veidā izmantojusi latviešu Lieldienu olu krāsošanas un dekorēšanas tradīcijās ierastās lapiņas un pumpurus. "Lieldienu dārzā" mājas atradis arī amizants tēls – Imantas pagalmos nereti sastopamais kaķis, kurš laiski pavada laiku pirmajos pavasara saules staros un reizēm ir tikpat raibs kā Lieldienu ola.

Foto: Publicitātes foto

Instalācijā atstāta vieta arī apmeklētāju fantāzijai un izpausmes iespējām – dažas olas dekorēt uzticēts iedzīvotājiem: dažādie augi veidos rakstus, kurus varēs izkrāsot, bet citviet zīmējums būs jāpapildina. Katru dienu no pulksten 10 līdz 20 interesenti pie dežurējošā personāla (pie ieejas no centra sānu puses) varēs saņemt īpašu krāsošanas komplektu un instrukciju, lai papildinātu "Lieldienu dārzu". Saņemot un atgriežot krāsošanas komplektu pie ieejas, jālieto mutes un deguna aizsegs. Atgriežot komplektu visi piederumi tiks dezinficēti pirms to izsniegšanas citiem interesentiem.

Gita Strazdiņa-Dzintara studējusi Latvijas Mākslas akadēmijā, kur ieguvusi bakalaura grādu gleznošanas specialitātē (2014) un maģistra grādu grafikas specialitātē (2016), papildinājusi zināšanas un prasmes arī Venēcijā (2012) un Romā (2016). Piedalās izstādēs kopš 2011. gada. Viņas darbi izstādīti galerijā "Noass", Liepājas mākslas forumā mākslas telpā "Civita Nova", XII Baltijas jūras valstu Grafikas mākslas biennālē "Kaļiņingrada – Kēnigsberga", izstādē "Grafika-S" Rīgas Mākslas telpā, kultūrtelpā "Točka" (2020) un citviet. Tallinas ielas kvartālā skatāms autores pirmais darbs vidē – sienas gleznojums "Sakne", kas tapis ielu mākslas festivāla "Urban Poetry'19" Street Art Slam ietvaros.

Kultūras centrs aicina ievērot valstī noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus un atgādina, ka, atrodoties kultūras centra teritorijā, jāievēro 2 metru distance no apkārtējiem. Kultūras centra telpas apmeklētājiem slēgtas.