Ļaudis steidz apskatīt Lietuvas augstāko skatu torni

Piektdien, 12. jūlijā, atvēra Birštonas skatu torni, kas ir augstākais Lietuvā. Piedāvājam ielūkoties, kā torņa pakājē izskatījās dienā pēc objekta atvēršanas un kādi skati paveras no 45 metrus augstās skatu platformas.

Nākamajā dienā pēc Birštonas torņa atklāšanas, to aplūkot bija ieradušies simtiem cilvēku no Lietuvas, kā arī citām valstīm. Tā kā tornī vienlaikus neielaiž vairāk par 40 cilvēkiem, lai tajā uzkāptu, bija jāgaida rindā. Gaidīšanas laiks pusdienlaikā bija apmēram stunda. Tomēr tas bija tā vērts, jo skats, kas paveras no torņa, tiešām ir ievērības cienīgs – tas slejas krietni virs koku galotnēm un iespējams redzēt gan Nemunas loku ainavu, gan tuvējos ciemus un pilsētas. Jāpiebilst, ka apskates vērti objekti atrodas arī Birštonas kūrorta rajonā. Viens no tiem ir minerālūdens iztvaikošanas ēka "Druskupis", kur iespējams baudīt veselīgu gaisu ar "jūras efektu". Plašāk par to lasi šajā rakstā.

Jau rakstīts, ka Birštonas skatu torņa augstums ir 51 metrs, taču skatu torņa platforma sasniedz 45 metru augstumu. Līdz ar torņa ievērojamo augstumu, tajā ir izveidotas sešas atpūtas platformas, kur atvilkt elpu, jo ir grūti pārvarēt šādu augstumu bez atpūtas. Tērauda metāla konstrukcija ir dekorēta ar lapegles paneļiem un trīsstūrveida lodziņiem. Torņa taisnstūra forma ar ažūra jumtiņu turpina lietuviešu arhitektūras tradīciju, atgādinot veco koka pils torņu formu un baznīcas zvanu torņu arhitektūru. Torņa simboliku atdzīvina konstrukcijā atstātās atveres – mazi lodziņi, caur kuriem ieplūst gaisma un var vērot ainavu.

Vieta skatu tornim izvēlēta jau 1997. gadā, kad Lietuvas Republikas valdība apstiprināja Nemunas loku reģionālā parka plānošanas shēmu. Plānošanas shēma ir galvenais dokuments, kurā noteikta kārtība, lai šo unikālo teritoriju aizsargātu, pārvaldītu un pareizi to apsaimniekotu. Jau tajā laikā Birštonas pašvaldībai bija sapnis uzcelt skatu torni, no kura pavērtos apkārtnes skaistums un dabas unikalitāte.