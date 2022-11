Lielākais gaismas un laternu festivāls šogad Pakrojas muižā iemirdzēsies 26. novembrī

Pakrojas muižā Lietuvā straujiem soļiem tuvojas gaismas un laternu festivāla "Āzijas lielās laternas. Pūķi, mīti un leģendas" atklāšana – jau no 26. novembra interesenti varēs pieredzēt lielāko šāda veida pasākumu Ziemeļeiropā šogad, informē Danute Vareikaite, Pakrojas muižas pārstāve Latvijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā stāsta "Haiti kultūras" ("Haitian culture") projektu vadītājs Baltijas valstīs Līns Čuans (Lin Chuan), šādi laternu festivāli pasaulē zināmi jau sen. "Kā vēsta leģenda, Ķīnas imperators, sašutis par to, ka pilsētas iedzīvotāji nogalinājuši viņa mīļoto dzērvi, nolēma pilsētu iznīcināt ar uguni. Kad pilsētnieki par to uzzināja, viņi piemānīja imperatoru un dienā, kad pilsētai bija jābūt aizdedzinātai, izgāja ielās, nesot gaismas laternas. To redzot, imperators nosprieda, ka pilsēta pati jau ir liesmu pārņemta. Kopš tā laika cilvēki, kuri izglāba savu pilsētu, katru gadu izgaismoja savas mājas un ielas, lai pieminētu šo notikumu pateicībā par dzīvības saglabāšanu," stāsta Čuans, kurš palīdz sagatavot jau piekto festivālu Pakrojas muižā.

Foto: Publicitātes foto

Muižu, pārvēršot to par Ziemassvētku un gaismas valstību, varētu vairākas reizes aptīt ar šim nolūkam izmantoto krāsaino zīdu. Šajās dienās muižas teritorijā notiek aktīvi sagatavošanas darbi, un desmitiem meistaru un mākslinieku komanda, kas ieradusies no Āzijas, ik dienu konstruē milzīga izmēra figūras. To veidošanai tiks izmantots Lietuvā vēl nebijis zīda daudzums, kopumā ap 10 kilometriem materiāla, kas atvests ar vairāk nekā 30 konteineriem, un skulptūru iekšpusē tiks uzstādītas sarežģītas gaismas instalācijas. Drīzumā, jau 26. novembrī, šī gada laternu festivālā būs iespējams aplūkot vairāk nekā 50 dažādas mākslinieciskas gaismas kompozīcijas, kas sastāv no atsevišķām milzu zīda skulptūrām.

Foto: Publicitātes foto

Festivāls "Āzijas lielās laternas. Pūķi, mīti un leģendas" gaidīs apmeklētājus katru piektdienu, sestdienu un svētdienu no 26. novembra līdz 8. janvārim.

Pakrojas muiža atrodas pavisam netālu no Bauskas un Jelgavas, un vien divu stundu braucienā no Rīgas. Tā ir ne tikai Lietuvā lielākā muižas saimniecība, bet arī viena no 18 pievilcīgākajām kultūras tūrisma vietām Eiropā, kas ieguvusi Lietuvas "Gada tūrisma objekts 2018., 2019., 2021." titulu. Šeit ik gadu notiek unikāli ziedu un gaismu festivāli, kā arī tiek atdzīvinātas 19. gadsimta muižas dzīves ainas.