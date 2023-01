No ziemeļblāzmām līdz pusnakts saulei. Neaprakstāmi skaistās Lofotu salas Norvēģijā

Stāvas kalnu virsotnes, balto smilšu pludmales, bagātīga savvaļas dzīve, pusnakts saule, mazi zvejnieku ciemati, kas kontrastē ar metropoli, un viesmīlība, nemaz nerunājot par ziemeļblāzmu, kas ziemas periodā izgrezno naksnīgās debesis – to visu un vēl vairāk piedāvā Lofotu salas.

Lofotu salas tiek dēvētas par vienu no labākajiem Norvēģijas apskates objektiem. Un nav brīnums, jo viena no lietām, kas padara Lofotus tik maģiskus, ir arhipelāga daudzpusība – unikālās, teju izkaisītas salu grupas. Turklāt Lofoti nekad neguļ – neaizmirstamus piedzīvojumus vari sastapt ik uz stūra, cauru diennakti un visu gadu.

Lofotu arhipelāgs atrodas uz ziemeļiem no polārā loka. Arhipelāgs sastāv no septiņām galvenajām salām ar fjordiem un šaurumiem starp salām. Starp cietzemi un Lofotiem atrodas atklātais Vestfjords. No attāluma arhipelāgs izskatās kā viena stāva sala – Lofota siena. Neskatoties uz platuma grādiem, Golfa straumes dēļ klimats ir visai maigs.