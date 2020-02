Palielināsies iebraukšanas maksa, dodoties uz Kuršu kāpām

Kuršu kāpas ir iecienīts galamērķis Latvijas iedzīvotājiem. Galu galā relatīvi tuvu iespējams gūt mazo atvaļinājuma sajūtu un apskatīt fantastiskas vietas, tieši tāpēc būtiski, ka ar 2020. gadu mainās iebraukšanas maksas Neringas teritorijā, teikts "Rus.delfi.lt".

Sākot ar 2020. gada vasaru, iebraukšanas maksa teritorijas apmeklētājiem pieaugs, tomēr konkrētos svētkos varēs iebraukt bez maksas. Tas attiecināms arī uz skolas autobusiem, kas atsevišķos periodos teritorijā varēs iebraukt bez maksas.

Teritorijā bez maksas varēs iebraukt Visu svēto dienā un Mirušo piemiņas dienā, Starptautiskajā tūrisma dienā (pēdējā septembra piektdiena un sestdiena), kā arī Salakas svētkos februārī un Vimbas dienā aprīlī, skaidrots "Rus.delfi.lt".

Savukārt skolēnu dzeltenie autobusi uz Neringu no 1. līdz 19. jūnijam, kā arī no 21. līdz 31. oktobrim varēs braukt bez maksas.

Kas būtiski, no 20. jūnija līdz 20. augustam par iebraukšanu teritorijā būs jāmaksā 30 eiro, kas ir par 10 eiro vairāk nekā pirms tam. Par iebraukšanu autobusā ar 30 pasažieriem – 20 eiro, savukārt lielajam autobusam – 70 eiro. Iebraukšana ārpus sezonas vieglajām automašīnām joprojām izmaksās piecus eiro, teikts "Rus.delfi.lt".



Neringas mērs Darjus Jasaitis atklāja, ka līdz šim bērnu autobusiem bez maksas teritorijā bija iespējams iebraukt tikai pēc īpašas atļaujas saņemšanas no rātsnama administrācijas, savukārt tagad tas mainīsies. Pēc viņa teiktā, vietējie politiķi diskutē arī bez maksas apmeklēt Kuršu kāpas daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām, tomēr pagaidām tiek pieņemts lēmums, kā šādu sistēmu tehniski ieviest.

Foto: Shutterstock

Kā "Tūrisma Gids" skaidroja jau iepriekš, par Kuršu kāpām sauktā Baltijas jūras pussala ir 98 kilometrus gara un 0,4 - 4 kilometrus plata zemes strēle, ko no cietzemes atdala 1600 kvadrātkilometru plašais Kuršu līcis. Kāpa ar cietzemi savienota vien uz dienvidiem no Klaipēdas esošajā Kaļiņingradas apgabalā, tāpēc jāpaskaidro, ka tikai daļa no kāpas ir Lietuvas teritorijā.