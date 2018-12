Pie Rīgas Kongresu nama darbu sāk bezmaksas publiskā slidotava

Galvaspilsētā sāk darboties publiskā slidotava pie Rīgas Kongresu nama, kas apmeklētājiem ir pieejama bez maksas, taču tiem, kuriem nav sava inventāra, būs iespēja inventāru nomāt, jo pie slidotavas darbosies arī nomas punkts, pastāstīja Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja Indra Vilde.

Slidotava darbojas katru dienu no pulksten 11 līdz pulksten 22, bet brīvdienās un svētku dienās – no pulksten 9 līdz 22. Slidotava darbosies arī gadumijā, sākot no 31. decembra pulksten 9 līdz pat 1. janvāra 2 naktī, norāda Vilde.

Šobrīd pilsētā jau darbojas mākslīgā ledus slidotava pie Rīgas 84. vidusskolas, bet, iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem, proti, salam, dabīgā ledus slidotavas būs pieejamas arī pie Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas, pie reģionālā sporta centra "Sarkandaugava", pie reģionālā sporta centra "Ķengarags" un Rīgas ziemas sporta un atpūtas parkā, Uzvaras bulvārī.

Darbu sākušas arī slēpošanas trases Uzvaras bulvārī un Lucavsalā. Slidotavu, kā arī slēpošanas trašu atrašanās vieta un kontakti aktuālās informācijas iegūšanai, pieejami šeit.