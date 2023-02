Pieaugot pieprasījumam, tūroperators 'Join Up! Baltic' pievieno papildu lidojumus uz Ēģipti

Novērojot pieprasījuma pieaugumu Latvijā, tūroperators "Join Up! Baltic" pievieno papildu lidojumus uz Ēģipti. Ar pievienoto papildu reisu tūroperators piedāvā plašāko lidojumu programmu uz Ēģipti šajā ziemas sezonā Baltijas valstīs. Arī Lietuvā un Igaunijā tūroperators novērojis pieprasījuma pieaugumu un pievienojis papildu lidojumus uz Ēģipti.

Sākot no 20. februāra, tūroperators piedāvā ceļojumus uz Šarmelšeihu trīs reizes nedēļā un sākot no 5. marta – divas reizes nedēļā uz Hurgadu, ar tiešo lidojumu no Rīgas.

"Šā gada sākumā esam novērojuši izmaiņas ceļotāju paradumos Latvijā. Pieprasījums pēc ceļojumiem uz populārākajiem atpūtas galamērķiem pieaug un, pateicoties mūsu stratēģiskajam partnerim "SkyUp Airlines", esam spējuši izpildīt ceļotāju vēlmes un pievienot papildu lidojumus uz Ēģipti šajā ziemas sezonā," saka Sabina Saikovskaja, "Join Up! Baltic" vadītāja.

Pagājušajā gadā tūroperators novērojis, ka ceļotāji vairāk izvēlējās pēdējā brīža ceļojumus pandēmijas un pilna mēroga kara dēļ. "Tagad, gada sākumā, arvien vairāk cilvēki plāno savus ceļojumus savlaicīgāk. Kas nāk par labu gan tūrisma biznesam, gan arī pašiem ceļotājiem – mums tas ļauj precīzāk plānot lidojumu programmu, piedāvāt jaunus galamērķus, savukārt ceļotājiem – saņemt labākus piedāvājumus, plašāku viesnīcu un pakalpojumu izvēli," norāda Saikovskaja. "Kopumā esam optimistiski, sagaidām, ka tūrisma tirgus augs, un esam gatavi piedāvāt arī jaunus ceļojumu galamērķus, tiklīdz novērosim pietiekami lielu pieprasījumu."