'Roadgames' piedzīvojumu meklētājiem – septiņu stundu sacensības 'Vīlande - Valmiera'

Spēļu izstrādes uzņēmums "Roadgames" aicina kļūt par daļu no Baltijā vērienīgākajām auto orientēšanās sacensībām piedzīvojumu meklētājiem – "Vīlande - Valmiera 2022". Dalībnieki spēles laukumā dosies 3. septembrī no pulksten 10 līdz 17.00, pildot virkni interaktīvu uzdevumu un krājot balvas no "Roadgames" draugiem. Kopā ar komandu būs jāmeklē paplašinātās realitātes seifus, jāsavāc pēc iespējas vairāk virtuālos dimantus, jāatrod unikālus vides elementus un jāveic citus radošus izaicinājumus. Pasākuma kulminācija – uzvarētāju paziņošana tiešraidē – 3. septembrī plkst. 21.00 "Roadgames" "Youtube" kanālā. Biļetes pieejamas iepriekšpārdošanā "Roadgames" mājaslapā.

Šīs ir otrās "Roadgames" organizētās starptautiskās auto orientēšanās sacensībās, 2021. gadā par galamērķi izvēloties Latvijas un Lietuvas Baltijas jūras piekrastes kūrortpilsētas – Liepāju un Klaipēdu. Tajās piedalījās 365 komandas, kopīgiem spēkiem pieveicot 24 959 uzdevumus.

Par aizvadīto gadu pieredzi Krišjānis no komandas "Pirmā Reize" stāsta: "Galvenais, kas piesaista - Grūpija uzdevumi, Sprinteris un tas, ka piedalās 100, 200 un nu jau pat 300 komandu, kas nevienā citā līdzīgā spēlē nav redzēts. Tā ir ekselenti pavadīta diena, super emocijas, izkāpšana no komforta zonas, citu komandu iepazīšana, jaunu vietu atklāšana."

Šogad "Vīlande - Valmiera 2022" spēles startam 3. septembrī ir gatavas jau gandrīz 200 komandas, dalībnieku skaitam turpinot pieaugt. Lai dotos piedzīvojumā un cīnītos par balvām un nokļūšanu spēlētāju topa augšgalā, jānokomplektē komanda līdz pieciem cilvēkiem. Katram dalībniekam telefonā jālejupielādē "Roadgames" lietotne un sacensību rītā jādodas uz komandas izvēlēto starta vietu spēles teritorijā.

Tā kā mērķis ir septiņu stundu laikā iegūt pēc iespējas vairāk punktu, notikumam jāgatavojas ar īstu čempiona attieksmi, iepriekš izpētot lokācijas, plānojot maršrutu, sadalot lomas un atbildības. Sacensību dienā komandām būs jāmeklē paplašinātās realitātes seifus un virtuālās dārgumu lādes, kā arī skrējiena laikā jāsavāc pēc iespējas vairāk virtuālo dimantu un jāatrod dažādus populārus un mazāk zināmus, bet ievērības cienīgus vides elementus. Sacensību kulminācijā – tiešsaistes apbalvošanas ceremonijā – 3. septembrī pulksten 21.00 "Youtube" kanālā tiks atklāti un apbalvoti sacensību laureāti.

Labākie saņems balvas no "Roadgames" lieldraugiem – "Circle K" un "Balta Biete" – un balvu partneriem: "Wolt", "Valmiermuiža", "Kokmuiža", "Rixwell Hotels", "Stena Line", SPA hotel "Ezeri", "Brain Games", "Sigulda Adventures", "Liepkalni", "CityBee", "Sportland", "Skrīveru saldumi", "My Fitness", "Rīgas Dzirnavnieks", "Hanzas Maiznīca", "Getify", "Virsotne" un "Mītavas čiekurs".

Biļetes iepriekšpārdošanā un detalizēti spēles noteikumi atrodami "Roadgames" mājaslapā.

Par "Roadgames"



"Roadgames" ir vadošais spēļu izstrādes uzņēmums Latvijā, kas veido piedzīvojumu spēles un sacensības Baltijā un citviet pasaulē. Tas izaudzis no pašmāju tehnoloģiju uzņēmuma "Draugiem Group" piedzīvojumu orientēšanās sacensībām "Vilki", kas "Draugiem Group" uzņēmumu iekšienē tiek organizētas jau 18 gadus. Pieaugot sacensību vērienam, tika izstrādāts tehniskais risinājums, kas ar laiku kļuva par pamatu arī spēļu izstrādei. Kopumā no vairāk nekā 300 izstrādātām spēlēm ikvienam pasaules izzināšanas entuziastam šobrīd pieejamas virs 100.