Šaursliežu bānīša 119. dzimšanas dienu svinēs ar koncertiem, tirdziņiem un gardumiem

Šī gada Bānīša svētkos, 3. septembrī, Gulbenē, Stāmerienā, Kalnienā un Alūksnē ikviens varēs piedzīvot īstus brīnumus. Arī pats bānītis jau 119 gadus ir viens no lielākajiem Gulbenes un Alūksnes novadu brīnumiem, kurš šo gadu laikā piedzīvojis pārsteidzošas satikšanās un neizsakāmu prieku, kā arī dažādus notikumus, stāsta Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā.

1903. gadā izbūvēja šaursliežu dzelzceļu Pļaviņas – Gulbene – Alūksne – Valka, attīstot vienu no Gulbenes vēsturiskajiem centriem dzelzceļa tuvumā. Dzelzceļa vajadzībām Gulbenē uzbūvēja virkni ēku un būvju, tostarp šaursliežu dzelzceļa staciju "Altšvanenburga jeb Vecgulbene", Tējas namu, kas kalpoja kā uzgaidāmās telpas pasažieriem, un dzelzceļa kalpotāju dzīvojamās mājas. Šajā kvartālā šogad arī norisināsies galvenie Bānīša svētku pasākumi Gulbenē, kad Bānītis būs atgriezies no sava ikdienas brauciena uz Alūksni.

Bānīša 119. dzimšanas dienas svētku programma "Bānīša brīnumzeme" notiks Gulbenē, Stāmerienā, Kalnienā un Alūksnē.

Gulbenes brīnumi:

No pulksten 10 līdz 13 Gulbenes dzelzceļa stacijas teritorijā notiks izglītojoša un interaktīva centra "Dzelzceļš un tvaiks" dzimšanas dienas svinības, kā arī Bānīša pavadīšana.

No pulksten 16 Vecgulbenes stacijas un Tējas namiņa kvartālā būs cirka priekšnesumi, darbnīcas un gastronomiski pārsteigumi.

Pulksten 20 Vecgulbenes stacijas un Tējas namiņa kvartālā varēs baudīt grupas "Līvi" koncertu.

Stāmerienas brīnumi:

No pulksten 12 līdz pat 19 notiks tirdziņš "No smiekliem līdz asarām", karikatūru izstāde, skrējiens "Apkārt Stāmerienas ezeram" kopā ar bungu šovu, izklaides bērniem un koncerti – grupa "Rahu The Fool", JDK "Poga", JDK "Katlakalns" un VPDK "Savieši", popgrupa "Dzērvenes", soliste Santa Sāre, pianists Ģirts Ripa, perkusionists Mārcis Kalniņš.

Bet no pulksten 21 pie Stāmerienas stacijas būs zaļumballe.

Kalnienas brīnumi:

No pulksten 14 līdz 17 pie Kalnienas stacijas pop – up restorāns. Maksas pasākums, biļetes būs pieejamas "Biļešu servisā".

Alūksnes brīnumi:

No pulksten 14.30 Alūksnes stacijā varēs apmeklēt pasākumu "Jubilāru gaidot" kopā ar izcilo mūziķi un mākslinieku Igo. Tāpat notiks meistarklase trauku noformēšanā un dizainā, Igo darbu izstāde un labāko dziesmu koncerts. Savukārt koncerta īpašais viesis būs Ieva Kerēvica.

Notiks arī jubilejas tirdziņš, dejas, dziesmas un izklaides visiem viesiem.