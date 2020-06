'Tallink' pievieno papildu reisus no Rīgas uz Helsinkiem

"Tallink Grupp" paziņojusi, ka saistībā ar lielo interesi par jaunajiem pagaidu maršrutiem, tā pievienos papildu reisus no Latvijas un Igaunijas galvaspilsētām uz Somijas pilsētām, 2020. gada augustā dodoties maršrutā Rīga-Helsinki un Turku-Tallina.

Bija paredzēts, ka maršruts Rīga-Helsinki būs pieejams līdz 16. augustam, bet saistībā ar lielo interesi, uzņēmums turpinās darboties šajā maršrutā vismaz līdz 29. augustam.

Laikā no 17. līdz 28. augustam šajā maršrutā būs atiešanas no Helsinkiem pirmdienās, trešdienās un piektdienās, bet no Rīgas otrdienās, ceturtdienās un sestdienās. Reisi tiks veikti ar "Tallink Grupp" kuģi "Silja Serenade".

Savukārt maršrutā Turku-Tallina gandrīz visu jūliju kuģis "Baltic Queen" kursēs tikai darbdienās, bet no 31. jūlija tam būs papildu reisi piektdienās, proti, 31.07., 07.08. un 14.08.

"Divi jaunie pagaidu maršruti Rīga-Helsinki un Turku-Tallina ātri ir iemantojuši lielu ceļotāju interesi, un mēs esam ļoti apmierināti, ka varam piedāvāt vēl lielākas ceļošanas iespējas šajos maršrutos augustā," sacīja "Tallink" grupas valdes priekšsēdētājs Pāvo Negene, paskaidrojot, ka papildu reisi palīdzēs saglabāt mazāku pasažieru skaitu, jo tiks pārdots noteikts biļešu skaits, lai kuģi nebūtu pārpildīti.

Uzņēmums visiem pasažieriem atgādina, ka uz visiem kuģiem ir ieviestas stingras higiēnas un drošības prasības, un vērs uzmanību uz to, ka pasažieriem nebūtu jāceļo, ja ir pat nelielas veselības problēmas.