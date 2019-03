Tematiskajā tūrisma vakarā Jelgavā stāsts par ekstrēmu piedzīvojumu Aļaskā

Ceturtdien, 28.martā, pulksten 18 Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī norisināsies tematiskais tūrisma vakars "Maģiskā Aļaska", kurā vakara viesis stāstīs par sapni sasniegt ekstrēmo ceļotāju iekārojamāko galamērķi Aļaskā – "Magic Bus 142". Šis būs stāsts par ticību sev un pārdrošu sapņu realizēšanu.

"Magic Bus 142" jeb maģiskais busiņš zināms no amerikāņu rakstnieka Džona Krakauera grāmatas un režisora Šona Penna filmas "Into the Wild" ("Savvaļā"), kas ir biogrāfisks stāsts par kādu jaunieti, kurš deviņdesmitajos gados izvēlējās dzīvi vienatnē dziļi Aļaskas biezoknī, pamestā busiņā. Mūsdienās šis busiņš kļuvis par ekstrēmo ceļotāju iekārojamu galamērķi, kuru katru gadu cenšas sasniegt tūkstošiem ceļotāju, bet to izdodas tikai retajam.

Foto: Publicitātes attēli

Tūrisma vakarā "Maģiskā Aļaska" interesenti varēs dzirdēt iedvesmas pilnu stāstu par to kā 23 gadus vecais ceļotājs, latvietis Nils Aleksis ("Alternative Traveller"), filmas iedvesmots, vēlējies atrast busiņu un tajā pavadīt vienu nakti. Nils līdz šim jau apceļojis 24 valstis, tomēr ceļojums uz Aļasku ASV bijis gan tālākais, gan iedvesmojošākais.

Stāstu vakarā varēs uzzināt par šo neparasto ceļojumu uz Ziemeļameriku un 27 kilometrus garo pārgājienu līdz busiņam, kas šķietami nav grūts, tomēr ledaino upju šķērsošana vairākas dienas viņam prasīja gan cīņu ar sevi, gan dabu. Būs iespējams uzzināt par neticamiem piedzīvojumiem, kas pavadījuši jaunekli pārgājiena laikā un neaprakstāmajām sajūtām, pavadot nakti sapņu galamērķī.

Foto: Publicitātes attēli

Tematiskais tūrisma vakars "Maģiskā Aļaska" norisināsies ceturtdien, 28.martā, pulksten 18 Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī, Akadēmijas ielā 1, Jelgavā. Dalības maksa - divi eiro, pirmsskolas vecuma bērniem bez maksas. Vairāk informācijas un pieteikšanās tūrisma vakaram pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv.

