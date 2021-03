'Tez Tour' ārkārtējās situācijas laikā neplāno atsākt lidojumus uz trešajām valstīm

Tūrisma operators "Tez Tour" līdz esošās ārkārtējās situācijas beigām neplāno atsākt lidojumus uz trešajām valstīm, lai gan formāli pastāv iespēja organizēt lidojumus vairākos tūrisma virzienos, informēja tūroperatora pārstāvji.

Tāpat kā visa nozare, arī "Tez Tour" un tā darbinieki gaida 2021. gada tūrisma vasaras sezonas sākumu un, tiklīdz epidemioloģiskā situācija Latvijā pilnībā atbildīs drošas ceļošanas un atpūtas kritērijiem, nekavējoties tiks atklāta lidojumu programma uz populāriem tūrisma galamērķiem.

"Patlaban, laikā, kad valstī joprojām turpinās ārkārtējā situācija, spēkā ir Latvijas valdības pieņemtie stingrie drošas ceļošanas noteikumi uz trešajām valstīm/un Ārlietu ministrijas ieteikums pilnībā atturēties no nesvarīgiem braucieniem/ceļojumiem uz ārvalstīm – atbildīgi novērtējot to nepieciešamību. Tūristu drošība – tā nedrīkst būt apdraudēta nekādā gadījumā. Tāda ir mūsu viennozīmīga un strikta nostāja šajā jautājumā. Pat tagad, kad formāli pastāv iespēja organizēt lidojumus vairākos tūrisma virzienos, mēs skaidri apzināmies visus ar ceļošanu saistītos iespējamos riskus un to varbūtējās sekas, jo Covid-19 vīrusa izplatība Latvijā un Eiropas Savienībā joprojām ir sabiedrību apdraudoša," uzsver "Tez Tour Latvija" vadītājs Konstantīns Paļgovs.

Viņš arī atzīmē, ka "Tez Tour" ir pilnībā gatava 2021. gada vasaras sezonai un paredz lielu pieprasījumu ilgi gaidītajiem un nemitīgi atliktajiem ceļojumiem – visos izejošajos un ienākošajos tūrisma virzienos. Visas tūrisma nozares ilgi gaidītā atgriešanās ierastajā profesionālajā darba ritmā, visticamāk, sāksies šī gada aprīlī/maijā, taču šis process, lai spētu apmierināt visas klientu vēlmes un nodrošināt ceļotājiem augstākos drošības un komforta nosacījumus, būs pakāpenisks.