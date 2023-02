'The Guardian' izceļ Jūrmalu kā labāko vietu Latvijā, kur pavadīt vasaru pie jūras

Apskatot, kur Baltijas valstīs vislabāk izbaudīt jūru, smiltis un sauli šovasar, "The Guardian" par Latvijas skaistāko un labāko vietu, kur to darīt, nosauc Jūrmalu, tostarp pieminot Rīgu. Lietuvā šāds tituls ticis Palangai, Igaunijā – Pērnavai, bet, šepat pieminot atpūtu pie ūdeņiem arī Polijā, tiek nosaukta Gdaņska un Gdiņa.

"The Guardian" raksta, ka Rīga ar savām jūgendstila ēkām, operas izrādēm par izdevīgām cenām un pastaigām gar Daugavas krastu valdzina visu gadu, taču vasara ir iemesls, lai dotos izbraucienā no galvaspilsētas uz pludmali. No mūsu pludmaļu piedāvājuma tiek izcelta Majoru pludmale ar tās sudrabaini baltajām smiltīm.

Turpat netālu atrodas 20. gadsimta 30. gados celtā Dzintaru koncertzāle, kurā vasarās regulāri notiek koncerti, bet Jūrmalas muzeju "The Guardian" nosauc par "izcili savdabīgu", izceļot, ka muzeja suvenīru veikaliņā iespējams iegādāties pastkartes un dāvanas, kas iedvesmotas no Jūrmalas spa kultūras, kas datēta ar 19. gadsimtu.

Pusdienas un vakariņas kūrortā var izvēlēties sev tīkamā vietā: suši vai itāļu restorānos, uzbeku bistro. Īpaši tiek izcelts restorāns "Laiva", kas piedāvā latviešu ēdienkarti, kas veidota, iedvesmojoties no apkārtnes mežiem, jūras un upēm, un pasniedz tādus ēdienus kā siļķes pastēte ar ābolu un paša restorāna kūpinātavā gatavotu pīles krūtiņu. Kaut ko vieglu var iekost franču stila kafejnīcā "Madam Brioš", īpaši izceļot te gatavotās griķu pankūkas. Savukārt no naktsmītņu piedāvājuma tiek ieteikta viesnīca "Hotel MaMa" , kurā ir tikai septiņi numuri, sauna un sauļošanās terase.