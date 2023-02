Pirms aptuveni diviem gadiem kādā seminārā, kurā spriests par senajiem ceļiem un robežām, vēsturniekam Valteram Grīviņam radusies doma izzināt un dokumentēt senos krogus. Drīz pēc tam sākts pilotprojekts, kas nu ir noslēguma fāzē. Līdz šim apsekoti 63 krogi – to informāciju tagad publicē brīvpieejas vietnē "Historia.lv".

No daudzām ēkām, kur vēsturiski bijuši krogi, palikušas vien drupas, citas pārbūvētas, līdz ar to arhitektoniskās nianses zudušas. Daži vairs nav redzami vispār, piemēram, Kokneses-Maskavas krogs tagad ir Daugavas dzelmē.

