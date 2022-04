Turcija pavasarī – pieredzējušas ceļotājas ieteikumi

Turcija ir viens no iemīļotākajiem latviešu ceļotāju galamērķiem vasarīgas atpūtas baudīšanai. Pludmales, plaša kūrortu izvēle, izcila viesmīlība un gards ēdiens ir Turcijas kvalitātes zīmes jau gadu desmitiem. Kāpēc tā tik ļoti saista ceļotājus, kāpēc turp vērts ir doties jau pavasarī, ko īpašu tā glabā, stāsta aktīva ceļotāja Ilze, kas uz Turciju dodas vismaz reizi gadā.

“Ar absolūtu pārliecību varu apgalvot, ka Turcijai manā sirdī pieder īpaša vieta. Es mīlu tās klimatu, mīlu dāsnos, murdošos tirgus, mīlu sirsnīgo viesmīlību, pilsētas, dabu un ēdienu. Turcija ir bagāta valsts, kas klusi glabā apbrīnas vērtas apskates vietas, vēstures mantojumu un pats galvenais - vasarīgu lutinājumu,” stāsta Ilze.

Pavasaris Turcijā

Laikā, kad pavasaris Latvijā mēdz spēlēt paslēpes, cīnoties ar ziemu, Turcijā jau valda vasarīgi laika apstākļi, daba plaukst un saule lutina. Klimats ir patīkams un maigs gan dienas, gan nakts laikā. Jau martā gaisa temperatūra kāpjas virs 25 grādiem. Lai arī vietējie šo vēl neatzīst ne par siltumu, ne par vasaru, ne par pludmaļu sezonu, Latvijas ceļotāji labprāt jau atklāj peldēšanas sezonu. Un tā kā vietējiem ūdens aktivitātes vēl nav aktuālas, viesi var baudīt tukšākas pludmales un lielāku mieru.

Pavasara svētki

Turcijā pavasaris ik gadu iezīmē islāma ticībai būtisku svētku laiku - šis ir Ramadāna jeb Svētā gavēņa laiks, kas ilgst vienu mēnesi. 2022. gadā šie svētki sākas 1. aprīlī un ilgs līdz 1. maijam. Svētku laikā vietējie iedzīvotāji dienas gaišajā laikā atturas no alkohola lietošanas, ēšanas, smēķēšanas un skūpstīšanās. Katrs gan var izvēlēties, cik stingru gavēni vēlas ieturēt. Tomēr, neskatoties uz vietējo tradīcijām, kafejnīcas un restorāni svētku laikā turpina strādāt un lutināt valsts viesus ar tradicionālajām garšām.

Ramadāns noslēdzas ar četru dienas ilgiem "cukura" svētkiem, ko var salīdzināt ar latviešu Ziemassvētkiem – vietējie ciemojas pie savām ģimenēm, visur ir pieņemts viesus cienāt ar saldumiem, un svēta lieta ir gardi paēst.

Būt šajā laikā Turcijā ir īsts baudījums, uzsver Ilze.

Pavasara ēdienkarte

Pavasarī, esot Turcijā, noteikti jāpagaršo ''mushmula'' jeb pavasara augli. Tas ir īpatnējs ābolu un cidoniju dzimtas auglis, ko ēd, kad tas ir sapuvis, kļuvis brūns un ieguvis ļoti saldu garšu.

Tāpat pavasarī nedrīkst palaist garām pirmās zemenes. Šie vasaras gardie vitamīni pavasarī ir dāsni atrodami gan tirdziņos, gan veikalos .

Turcijas garša ir patiesi bagātās visos gada laikos, tāpēc papildu pavasara dabas veltēm ir vērts nobaudīt arī klasiskos ēdienus - lēcu zupu un krāsnī ceptas zivis, kas īpaši populāras ir ''peldošajos'' restorānos pie upēm. Noteikti arī ir jāpagaršo Adanas kebabs un airans, kaut vai tikai tāpēc, lai uzzinātu, vai tas garšo.

Tukšākas ceļotāju iecienītās apskates vietas

Tā kā pavasarī Turcijas tūrisma sezona tikai lēnām sākas, ierastās apskates vietas pulcē mazāk viesu, tāpēc tās var izzināt mierpilnāk.

Ilze iesaka pavasari izmantot gan klasiski populāro vietu apskatei, gan dalās ar mazāk zināmām, apciemojuma vērtām vietām.

Suluada sala tiek dēvēta par Antālijas reģiona slēpto pērli. To pielīdzina Maldīvu salām un tā ir paradīze ūdens aktivitāšu mīļotājiem. To ieskauj neskaitāmas zemūdens alas, tirkīzzila jūra un baltu smilšu krasta līnija. Šeit mājvietu raduši roņi un dažādi jūras putni, bet netālu no krastiem vērojama delfīnu ikdiena.

Tahtali kalna 2365 metrus augstā virsotne ir Kemeras apvidus augstākais punkts blakus jūrai. No tā paveras neaizmirstams skats, kurā saplūst zemes un jūras plašumi. Virsotni ir iespējams sasniegt pa dažādām takām vai dodoties braucienā pa Eiropā garāko pacēlāja celiņu.

Kapadokija ir viena no centrālās Antālijas unikālākajām vietām dabas, vēstures un reliģijas jomā. Kapadokijas ainavā ir iespaidīgi mīksto vulkānisko iežu plašumi, ko erozija veidojusi torņos, konusos, ielejās un alās. Šeit ir aptuveni 600 klintīs izcirstas baznīcas, to sienas dekorētas ar lieliskām un izteiksmīgām 6.-7. gadsimta freskām.

Kapadokija ir viena no apmeklētākajām vietām Turcijā. Goreme un Zelve – tie ir muzeji zem klajas debess ar neredzēti skaistiem klosteriem un agrās kristietības baznīcām, Kaimakli – četrus kvadrātkilometrus liela pazemes pilsēta ar juceklīgu labirintu.

Mūsdienu Antālija ir viena no populārākajām Turcijas kūrortpilsētām. Tūristus piesaista noslēpumainā vecpilsēta ar šaurām ieliņām, kas ved uz ostu, mošejas un senatnes neatkārtojamais gars, kas virmo gaisā. Antālijā ir daudz vēstures pieminekļu, lieliski saglabājusies vēsturiskā pilsētas siena, 8. gadsimtā uzbūvētais 37 metrus garais minarets Yivli.

Turcijas suvenīri

