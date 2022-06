Vācija ievieš deviņu eiro mēneša biļeti sabiedriskajam transportam

Vācijā vasaras sezonā sāk darboties tā saucamā "vasaras biļete", kas derīga braukšanai sabiedriskajā transportā visā valsts teritorijā. Mēneša biļetes cena ir deviņi eiro, un tā ieviesta, reaģējot uz pieaugošo degvielas cenu, informē portāls "The Mayor".

Mēneša biļete pieejama līdz augusta beigām, un tā Vācijas valdībai izmaksās 2,5 miljardus eiro. "The Mayor" norāda, ka šī biļete ir sava veida tests, valstij cenšoties virzīties uz klimatam draudzīgāku politiku. Šādā veidā Vācijas valdība cer pārliecināt cilvēkus vairāk izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, nevis privāto, kā arī kopumā samazināt izmaksas par sabiedriskā un privātā transportlīdzekļa pakalpojumu izmantošanu. Līdzīgu iniciatīvu pagājušajā gadā īstenoja Austrija, kad visā valstī tika ieviesta vienota sabiedriskā transporta biļete, lai samazinātu iedzīvotāju pārvietošanos ar automašīnām, tādā veidā samazinot vides piesārņojumu un tā negatīvo ieteikmi uz klimatu.

Biļete derīga visa veida sabiedriskajā transportā, tostarp autobusos, bānīšos, tramvajos, kā arī vietējos un reģionālajos vilcienos, kurus apkalpo dzelzceļa kompānija "Deutsche Bahn". Izņēmums ir tālsatiksmes transporta pakalpojumi, piemēram, ICE, IC un EC vilcieni, kurus apkalpo "Deutsche Bahn", "FlixTrains" un "FlixBuses".

Mēneša biļete derīga tikai attiecīgajā kalendārajā mēnesī, proti, pērkot to jūlija vidū, tā darbosies tikai līdz mēneša beigām. Neskatoties uz to, šis piedāvājums saņēmis plašu atsaucību no vietējiem iedzīvotājiem un ceļotājiem, jo, piemēram, Berlīnē viens brauciens izmaksā trīs eiro.

Vairāk par jaunieviesto mēneša biļeti jautajumu atbilžu formātā lasi šeit.