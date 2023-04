Vasaras sezonā apmeklētājiem atvērts Ķemeru ūdenstornis

No 29. aprīļa darbu atsāk viens no iecienītākajiem tūrisma objektiem Jūrmalā –Ķemeru ūdenstornis, kas atrodas vēsturiskā Ķemeru kūrorta parka teritorijā. Apmeklētājiem tas būs pieejams bez maksas līdz 29. oktobrim katru dienu no pulksten 10 līdz 18, informē Jūrmalas valstspilsētas administrācija.

Ūdenstornī apskatāmas vēsturiskās ekspozīcijas par Ķemeru apkaimi un izcilām personībām, kā arī pieejami divi skatu laukumi – 12 un 42 metru augstumā. Augstāko skatu laukumu var apmeklēt tikai iepriekš piesakoties. Rezervāciju var veikt "Visitjurmala.lv" vai pa tālruni 67147900 (Jūrmalas Tūrisma informācijas centrs).

Ķemeru ūdenstornis atklāts 2021. gada vasarā pēc vērienīgas rekonstrukcijas, un tas kļuvis par vienu no iecienītākajiem apskates objektiem pilsētā. Ūdenstornis turpina pildīt hidrotehniskās būves funkciju, un vienlaikus ir arī industriālā mantojuma tūrisma objekts. Ķemeru ūdenstornis konkursa "Gada labākā būve Latvijā 2020" ieguvis atzinības rakstu nominācijā "Restaurācija".

Šis ir senākais ūdenstornis pilsētā, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, celts 1929. gadā pēc arhitekta Fridriha Skujiņa projekta. Tornī savulaik atradās dzeramā ūdens un minerālūdens rezervuāri, kā arī skatu laukums, kuru izmantoja līdz Otrajam pasaules karam.

2021. gadā pabeigta vēsturiskā ūdenstorņa atjaunošana, tas ir atvērts apmeklētājiem kā apskates objekts, saglabājot torņa pamatfunkciju – ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu.

Ķemeru parkam ir vairāk nekā 180 gadu sena vēsture – tā veidošana sākta līdz ar pirmās valsts peldu iestādes atklāšanu. Parka infrastruktūru veido pastaigu celiņu tīkls ar labiekārtojumu un bagātīgiem apstādījumiem, romantiski tiltiņi pār Vēršupīti, kas plūst cauri parkam, paviljoni un rotondas, kā arī mazās arhitektūras formas – vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi.